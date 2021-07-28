أولمبياد طوكيو- جمباز: روسيا تخطف ذهبية المسابقة الكاملة تحت أنظار بايلز البديلة

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الأميركية سيمون بايلز تنتظر قبل المنافسة في حصان القفز خلال المسابقة الكاملة للجمباز الفني لفرق السيدات في طوكيو في 27 تموز/يوليو 2021. أ ف ب.

أحرزت سيدات روسيا اللواتي يلعبن تحت علم محايد، ذهبية المسابقة الكاملة للفرق في الجمباز الثلاثاء، أمام الولايات المتحدة حاملة اللقب التي خسرت أسطورتها سيمون بايلز خلال النهائي في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بسبب ”مشكلة طبية“.

وحقق الفريق الروسي 169.528 نقطة، في مقابل 166.096 للولايات المتحدة التي نالت الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى بريطانيا مع 164.096 نقطة.

وقدّمت بايلز، حاصدة أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016 حركة افتتاحية باهتة على حصان القفز، ثم غادرت أرضية المسابقة لفترة وجيزة، قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها في الفريق.

لكن تم استبدالها في المنافسات الثلاث الختامية على العارضتين مختلفتي الارتفاع، عارضة التوازن والحركات الأرضية.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز على تويتر أن ”بايلز، بعد مشاركتها في جولة واحدة، ستجلس لبقية منافسات نهائي السيدات خارجاً“.

وقال الاتحاد لوكالة فرانس برس إن بايلز ”انسحبت من المسابقة الكاملة بسبب مشكلة طبية، وسيتم تقييم وضعها يومياً من أجل الموافقة الطبية على المنافسات المقبلة“.

وكانت تتجه الأنظار نحو بايلز، إذ تبحث ابنة الرابعة والعشرين عن رفع عدد ميدالياتها الذهبية إلى تسعة.

وأقرت النجمة الأميركية في وقت سابق بالضغوط قائلة ”أشعر حقاً بأن حمل العالم كله ملقى على كتفي أحياناً“.

نر/ع ش/جأش/ر م



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