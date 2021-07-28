أولمبياد طوكيو-سباحة: اليابانية أوهاشي تحرز ذهبيتها الثانية في 200 متر متنوعة

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توجت اليابانية يوي أوهاشي بذهبية 200 م متنوعة. أ ف ب.









انتزعت السباحة اليابانية يوي أوهاشي ذهبيتها الثانية تواليًا، بتتويجها المثير بالرمق الأخير بسباق 200 م متنوعة الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّلت أوهاشي، المتوجة الأحد بسباق 400 م متنوعة، زمنًا قدره 2:08.52 دقيقتين، متقدّمة على الأميركيتين أليكس والش بفارق 13 بالمئة من الثانية وكايت دوغلاس بفارق 52 بالمئة من الثانية، فيما حلت النجمة المجرية كاتينكا هوسو، حاملة لقب ريو 2016 ومونديالي 2017 و2019 والرقم القياسي العالمي، في المركز السابع.

واحتفظت أوهاشي (25 عامًا) بابتسامتها ولو أنها كانت ترغب بتحقيق هذا الإنجاز أمام مواطنيها المحرومين من متابعة الألعاب على المدرجات بسبب قرار الحظر تفاديًا لتفشي فيروس كورونا.

وفيما كانت الأميركية والش تتجه لإحراز لقب السباق، انتفضت أوهاشي في الأمتار الأخيرة، مضيفة ميدالية جديدة في رصيد اليابان.

جأش/ر م



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