سفير الإمارات في اليابان يشارك في أنشطة بيئية قبل مؤتمر الأطراف «COP28»

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صورة جماعية تم التقاطها قبل زراعة شتلات الأشجار = خليج ناغورا في صباح يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

قبل مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات بشأن تغير المناخ (CОP28)، الذي سيفتتح في دبي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام سفير الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم في يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بزراعة شتلات أشجار القرم في خليج ناغورا بمدينة إيشيغاكي كجزء من أنشطة الحفاظ على البيئة.

تم توفير 130 شتلة، وشارك في الفعالية أكثر من 30 شخصًا رغم هطول الأمطار، بما في ذلك طلاب من مدرسة ياياما الثانوية ومدرسة ياياما الثانوية للزراعة والغابات.

قام السفير وأبناؤه بحفر حفرة بالمجرفة وزرعوا عدة شتلات القرم في وقت واحد.

وبعد الانتهاء من زراعة شتلات الأشجار، قال السفير إن الإمارات تقوم أيضاً بزراعة أشجار القرم، وأوضح «نهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030». وفي إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تقوم كل دولة بمراجعة شاملة للتدابير المضادة للاحتباس الحراري العالمي، وقال: ”أريد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ثاني أكسيد الكربون والعمل معًا لحل هذه القضايا“.



سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم (يسار) يزرع شتلات أشجار القرم في خليج ناغورا صباح 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن الإطلاق العالمي لـ ”تحالف القرم من أجل المناخ“. ويهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالميا كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية أمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

وستقوم دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا والدول والمنظمات أعضاء التحالف بالترويج لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، والعمل على تسريع وتيرة جهود حفظ، واستعادة وتنمية نظم أشجار القرم البيئية.

من الجدير بالذكر أن المبادرة تتبنى نهج الالتزامات الطوعية والمحددة من قبل الدول الأعضاء، بحيث يلتزم الأعضاء بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم وتعزيز التعاون بين الدول لدعم هذا الحل القائم على الطبيعة وتبادل المعرفة بشأن أهمية إعادة تأهيل أشجار القرم، كما سيعمل التحالف على تدعيم جهود الدول الأعضاء في البحث العلمي، وإدارة المناطق الساحلية والحفاظ عليها، وتعزيز جهود التوعية بأساليب التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والسياسات ذات الصلة.

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