اليابان في 2020.. عام ثقيل لكنه مليء بالأحداث الهامة

أخبار اليابان

لا شك أن جائحة فيروس كورونا وتداعيتها قد سيطرت على أخبار عام 2020 في اليابان، كما كان الحال في جميع دول العالم. نود هنا أن نلقي نظرة على الأحداث التي أثرت على البلاد وشعبها خلال العام الماضي.

يناير/ كانون الثاني

في 10 يناير/ كانون الثاني أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أن 31.9 مليون زائراً أجنبياً قاموا بزيارة اليابان في عام 2019، ويعد هذا رقمًا قياسيًا جديدًا للعام السابع على التوالي.

في 16 يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تأكيد وجود أول حالة إصابة بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية على الأراضي اليابانية. في 13 فبراير/ شباط، أعلنت وزارة الصحة وفاة امرأة يابانية في العقد الثامن من عمرها بمحافظة كاناغاوا بعد إصابتها بفيروس كورونا رغم أنها لم تزر الصين قط، وقد كانت هذه أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا على الأراضي اليابانية. خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط، قامت الحكومة اليابانية بتسيير خمس رحلات طيران مستأجرة إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء المواطنين اليابانيين من هناك.

في 17 يناير/ كانون الثاني، أعلن الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية مصادقته على إطلاق اسم ”Chibanian“ على العصر الجيولوجي الذي يعود إلى حوالي 129 ألف إلى 774 ألف سنة مضت. وقد استند في قراره هذا على حقيقة أن الطبقة الموجودة بأحد المواقع في إيتشيهارا بمحافظة تشيبا هي أهم نقطة مرجعية لدراسة نطاق تلك الحقبة الزمنية التي تعود إلى 770 ألف سنة ماضية تقريباً.

فبراير/ شباط

في 3 فبراير/ شباط، تم فرض حجر صحي على الباخرة السياحية Diamond Princess في يوكوهاما بعد اكتشاف إصابة رجل نزل من على متن الباخرة في هونغ كونغ بفيروس كورونا الجديد، وشرعت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اختبار جميع الركاب وأفراد الطاقم، ليتم الإبلاغ عن أكثر من 700 حالة إصابة على متن السفينة، نتج عنها 13 حالة وفاة. وفي 1 مارس/ آذار تم السماح لجميع الركاب وأعضاء الطاقم البالغ عددهم 3711 فرداً بمغادرة الباخرة.

في 19 فبراير/ شباط، حكمت محكمة أوساكا على كاغويكي ياسونوري، الرئيس السابق لمدرسة موريموتو غاكوئين، بالسجن 5 سنوات، وعلى زوجته جونكو بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامهما بالحصول على إعانات عامة عن طريق الاحتيال، حيث تم توجيه الاتهام لهما بتلقي حوالي 170 مليون ين ياباني كإعانات من حكومة الولاية وحكومات محافظة أوساكا والبلديات التابعة لها، لكن تمت تبرئة كاغويكي جونكو من تهمة الاحتيال على حكومات محافظة أوساكا والبلديات التابعة لها.

في 27 فبراير/ شباط، طالب رئيس الوزراء شينزو آبي بإغلاق جميع المدارس اليابانية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك المدارس الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اعتباراً من 2 مارس/ آذار وحتى عطلة الربيع التي تبدأ في نهاية نفس الشهر. اختلفت مدة الإغلاق بحسب المنطقة، ففي طوكيو ظلت أبواب المدارس مغلقة لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار.

في 28 فبراير/ شباط، وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات في هوكايدو، أعلن الحاكم سوزوكي ناؤميتشي حالة الطوارئ ودعا السكان إلى البقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أعلن مشغلو طوكيو ديزني لاند وديزني سي ويونيفرسال ستوديو اليابان عن إغلاق منشآتهم في الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 15 مارس/ آذار.

مارس/ آذار

نظرًا لتفشي فيروس كورونا أعلنت رابطة السومو اليابانية في 1 مارس/ آذار أن بطولة جراند سومو الربيعية في أوساكا والمقرر أن تنطلق في 8 مارس/ آذار ستُقام بدون جمهور. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة كبيرة دون حضور الجمهور منذ عام 1945.

وفي 5 مارس/ آذار، أعلنت الحكومة تأجيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لليابان والتي كانت مقررة في أبريل/ نيسان.

في 16 مارس/ آذار، حكمت محكمة يوكوهاما الجزئية على أويماتسو ساتوشي بالإعدام لقيامه بقتل 19 شخصًا وإصابة 26 آخرين في مكان عمله السابق، وهو دار لرعاية المعاقين ذهنياً في ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا.

أما في 24 مارس/ آذار وفي خطوة غير مسبوقة، تقرر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 حتى عام 2021.

أبريل/ نيسان

في 7 أبريل/ نيسان، اعتمدت الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 108 تريليون ين ياباني أي ما يعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، لمواجهة فيروس كورونا ومساعدة الاقتصاد المحلي على التعافي من تداعيات الجائحة. وشمل ذلك 39.5 تريليون ين من الإنفاق المالي المباشر. في نفس اليوم، أعلن رئيس الوزراء آبي حالة الطوارئ بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في طوكيو و6 محافظات أخرى، ثم تم توسيع نطاق حالة الطوارئ على مستوى البلاد في 16 أبريل/ نيسان. وظلت حالة الطوارئ ساريةً حتى تم إلغاؤها على مراحل بدءاً من منتصف مايو/ أيار إلى نهاية نفس الشهر.

في 13 أبريل/ نيسان، توقعت مجموعة سوفت بنك خسائر بقيمة 750 مليار ين للسنة المنتهية في مارس/ آذار 2020، بعد أن سجلت خسائر فادحة من خلال صندوق Vision Fund واستثماراتها في شركات أخرى، وفي 30 أبريل/ نيسان قامت المجموعة بتعديل الرقم ليصل إلى 900 مليار ين.

في 20 أبريل/ نيسان، اعتمد مجلس الوزراء ميزانيته التكميلية للسنة المالية 2020، بما في ذلك منحة قدرها 10 آلاف ين لكل فرد. وقد بلغ الإنفاق العام في الميزانية المعدلة 25.7 تريليون ين ووافق البرلمان على الميزانية في 30 أبريل/ نيسان.

مايو/ أيار

في 12 مايو/ أيار، أعلن معهد مدينة كيوتو للأبحاث الأثرية عن اكتشاف جدار حجري وخندق مائي يخص قلعة شينجو بمدينة كيوتو التي يُعتقد أن القائد العسكري تويوتومي هيديوشي قد بناها في سنواته الأخيرة، وكان هذا أول جزء يتم اكتشافه من القلعة.



عامل بريد يقوم بتسليم كمامات ”Abenomask“ القماشية التي قررت الحكومة توزيعها على كل أسرة في اليابان، أوساكا في 12 مايو/ أيار (الصورة من جيجي برس)

في 20 مايو/ أيار، أعلن اتحاد البيسبول للمدارس الثانوية اليابانية إلغاء بطولة البيسبول الصيفية للمدارس الثانوية لأول مرة في حقبة ما بعد الحرب. يأتي هذا بعد إلغاء بطولة الربيع في 11 مارس/ آذار، ولأول مرة أيضاً أعلن الاتحاد في 10 يونيو/ حزيران أن الفِرق التي تم اختيارها للمشاركة حصرياً في دورة الربيع الملغاة ستلعب في مباريات ودية تبدأ في 10 أغسطس/ آب في ملعب كوشين دون حضور الجمهور.

وفي 27 مايو/ أيار، وافقت الحكومة على ميزانية تكميلية ثانية للسنة المالية 2020 مع التدابير المتعلقة بتفشي جائحة كورونا وصلت قيمتها إلى 31.9 تريليون ين، مما يرفع إجمالي قيمة خطة إنعاش الاقتصاد إلى 117.1 تريليون ين.

يونيو/ حزيران

في 18 يونيو / حزيران، قام مكتب المدعي العام في طوكيو باعتقال وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي وزوجته أنري، وكلاهما من المشرعين الحاليين، على خلفية ادعاءات بقيامهما بشراء الأصوات لحملتها الانتخابية في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو/ تموز 2019. ودفع الاثنان ببراءتهما عندما بدأت محاكمتهما في أغسطس / آب وبعد تعليق جلسات المحاكمة من المتوقع أن يصدر الحكم في العام الجديد.

في 19 يونيو/ حزيران، بدأ موسم رياضة البيسبول اليابانية للمحترفين بإقامة المباريات بدون جمهور، ثم سُمح اعتبارًا من 10 يوليو/ تموز لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات لبقية الموسم الذي يصل عدد مبارياته إلى 120 مباراة فقط بدلاً من 143. بالإضافة إلى رياضة البيسبول للمحترفين ورياضة السومو، شهد الموسم الرياضي للدوري الياباني لكرة القدم أربعة أشهر خالية من أي نشاط رياضي بسبب الوباء.

في 23 يونيو/ حزيران، أعلن معهد أبحاث ريكن Riken أن حاسوب فوغاكو الخارق الذي عمل على تطويره بالتعاون مع شركة فوجيتسو وشركاء آخرين تم إدراجه كأسرع حاسوب في العالم في 4 تصنيفات عالمية، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها جهاز ياباني القوائم منذ عام 2011 عندما احتل حاسوب كيه الخارق المرتبة الأولى.

يوليو/ تموز

في 3 يوليو/ تموز، استمرت الأخبار الاقتصادية السيئة المرتبطة بجائحة كورونا حيث أعلن صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية عن تكبده خسارة قدرها 17.7 تريليون ين خلال الربع الأول من عام 2020.

بدءًا من 4 يوليو/ تموز، شهدت جزيرة كيوشو هطولاً كثيفاً للأمطار مما أدى إلى فيضان مياه نهر كوما في محافظة كوماموتو على ضفتيه وحدوث انهيارات أرضية وفيضانات، وتم تسجيل ما مجموعه 70 حالة وفاة في جميع أنحاء كيوشو.

وفي 5 يوليو/ تموز، أعيد انتخاب كويكي يوريكو عمدةً لطوكيو بأغلبية ساحقة حيث حصلت على أكثر من 3.6 مليون صوت، وهو ثاني أعلى إجمالي أصوات يحصل عليه أحد المرشحين لتولي منصب عمدة طوكيو.

في 22 يوليو/ تموز بدأ برنامج الترويج للسياحة الداخلية ”Go To Travel“ المدعوم من الحكومة قبل النصف الأول من شهر أغسطس/ آب كما كان مخططًا له في البداية. لكن هذا البرنامج، الذي يغطي ما يصل إلى نصف تكاليف السفر من خلال خصومات الإقامة والقسائم الصالحة للاستخدام في المطاعم والمتاجر الموجودة في وجهات المسافرين، اتسم بالفوضى حيث تم استبعاد سكان طوكيو في وقت مبكر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة، ثم سُمح لسكان طوكيو بالمشاركة بدءًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول ولكن في 14 ديسمبر/ كانون الأول، قررت الحكومة تعليق البرنامج لمدة أسبوعين بما في ذلك عطلة العام الجديد.

في 30 يوليو/ تموز، توقع مكتب مجلس الوزراء أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 4.5% في السنة المالية 2020، وهو انخفاض كبير مقارنةً بتوقعات يناير/ كانون الثاني بنمو يصل إلى 1.4%، وأشد حدة من انخفاض الناتج المحلي الذي وصل إلى 3.4% خلال الأزمة المالية العالمية في السنة المالية 2008.

أغسطس/ آب

في 5 أغسطس/ آب، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أنه اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 بلغ عدد المواطنين في اليابان 124,271,318 نسمة بانخفاض قدره505,046 نسمة (0.40%) عن العام السابق، ويعد هذا أكبر انخفاض تم تسجيله على الإطلاق خلال أحد عشر عاماً متتالية من الانخفاض في عدد السكان. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المقيمين الأجانب بمقدار 199.516 ليصل إلى رقم قياسي بلغ 2866715 مقيماً أجنبياً، أي 2.25% من إجمالي السكان.

في 17 أغسطس/ آب، سجلت مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا درجة حرارة بلغت 41.1 درجة مئوية بعد الظهر بعشر دقائق، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ويعادل هذا الرقم أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في اليابان، وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها سابقًا في كوماغايا بمحافظة سايتاما في 23 يوليو/ تموز 2018.

في 28 أغسطس/ آب، أعلن رئيس الوزراء آبي أنه ينوي تقديم استقالته، قائلاً إن تكرار معاناته من أعراض التهاب القولون التقرحي المزمن جعل من الصعب عليه الاستمرار في منصبه. يأتي ذلك بعد أن أصبح أطول من تولى منصب رئيس وزراء اليابان لسنين متتالية في 24 أغسطس/ آب حيث ظل على رأس حكومة البلاد لمدة 2799 يومًا متتاليًا منذ عام 2012.

سبتمبر/ أيلول

في 6 سبتمبر / أيلول، تحرك إعصار هايشن شمالًا قبالة الساحل الغربي لكيوشو، مما تسبب في هبوب رياح شديدة وارتفاع الأمواج وحدوث انهيارات أرضية وفيضانات من جراء الأمطار الغزيرة، وامتلأت الأنهار في محافظات جزيرة كيوشو ومحافظة ياماغوتشي في جزيرة هونشو. تم تسجيل حالة وفاة واحدة في كل من محافظات كاغوشيما وميازاكي وساغا. كما فُقد ثلاثة أشخاص في أعقاب انهيار أرضي في شيبا بمحافظة ميازاكي.

في 12 سبتمبر/ أيلول، فازت نعومي أوساكا ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس فردي سيدات للمرة الثانية، بعد مرور عامين على فوزها بها للمرة الأولى، وكانت قد انسحبت في البداية من بطولة سنسيناتي للماسترز في الشهر السابق كجزء من إضراب للرياضيين احتجاجاً على إطلاق الشرطة النار على الأمريكي الأفريقي جاكوب بليك في كينوشا، ويسكونسن. كما حرصت على ارتداء كمامة تحمل اسم ضحية مختلفة من ضحايا العنصرية ضد السود في كل جولة من الجولات السبع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

في 10 سبتمبر/ أيلول، أوقفت شركة NTT Docomo عمليات التسجيل الجديدة التي تربط حسابات في 35 بنكًا بخدمة الأموال الإلكترونية التابعة للشركة Docomo Kōza بعد سلسلة من حوادث القرصنة التي استهدفت سحب الأموال من حسابات المستخدمين. كما أعلنت الشركة أنها ستعوض العملاء عن الأموال المسروقة. بحلول 14 سبتمبر/ أيلول، كان قد تم الإبلاغ عن 120 واقعة قرصنة مع ارتفاع إجمالي ما تمت سرقته إلى حوالي 25.4 مليون ين. في 17 سبتمبر/ أيلول أبلغ بنك البريد الياباني (Japan Post Bank)، وهو بنك شريك في الخدمة، أنه تم الاستيلاء على 21.5 مليون ين في 136 واقعة قرصنة لحسابات المستخدمين.

في 16 سبتمبر/ أيلول يعلن شينزو آبي تنحيه عن منصبه كرئيس للوزراء واستقالة حكومته، بعد ذلك يقوم سوغا يوشيهيدي، الذي أصبح رئيسًا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات أجريت في 14 سبتمبر/ أيلول، بالإعلان عن حكومته الجديدة.



رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في صدارة المقدمة، وسط أعضاء حكومته الجديدة في 16 سبتمبر/ أيلول في مقر عمل وإقامة رئيس وزراء اليابان (الصورة من جيجي برس)

أكتوبر/ تشرين الأول

قامت بورصة طوكيو بتعليق التداول في جميع الأسهم المدرجة بعد حدوث خلل في النظام في 1 أكتوبر/ تشرين الأول. كما تم إغلاق البورصات التي تعتمد على نفس النظام في سابورو وناغويا وفوكوؤكا، ليكون هذا هو أول توقف لمدة يوم كامل منذ أن أصبح التداول محوسبًا بالكامل في مايو/ أيار 1999، ثم تم استئناف التداول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

في أول لقاء له مع مسؤول أجنبي كبير، أجرى رئيس الوزراء سوغا محادثات في طوكيو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث اتفقا على ضرورة تعزيز التحالف بين البلدين بهدف تحقيق رؤية تتسم بالحرية والانفتاح لمنطقة المحيط الهادي الهندي والعمل بشكل وثيق مع أستراليا والهند والشركاء الإقليميين الآخرين.

في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، غادر سوغا في أول رحلة خارجية له كزعيم ياباني، حيث التقى برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك في هانوي، ونجح في التوصل إلى اتفاق يسمح لليابان بتصدير المعدات الدفاعية والتكنولوجيا إلى فيتنام. في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، سافر سوغا إلى بوكور في إندونيسيا حيث التقى بالرئيس جوكو ويدودو وأعلن عن خطة لتقديم 50 مليار ين في شكل قروض ميسرة إلى إندونيسيا.

في أول خطاب سياسي له في البرلمان في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، قال رئيس الوزراء سوغا إنه سيسعى إلى احتواء جائحة كورونا ودعم النشاط الاقتصادي وأعرب عن تصميمه على إقامة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو عام 2021، كما أكد على أن اليابان ستعمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

في استفتاء، رفض الناخبون بفارق ضئيل اقتراحًا بإلغاء بلدية أوساكا واستبدالها بأربعة أقسام خاصة داخل منطقة حضرية، وكان قد تم رفض نفس الخطة سابقًا في استفتاء عام 2015.

وفي سياق آخر، يتحمل ماتسوي إيتشيرو، زعيم حزب استعادة اليابان (Nippon Ishin no Kai) وعمدة مدينة أوساكا، مسؤولية الهزيمة ويعلن تقاعده عن العمل السياسي في نهاية فترته كعمدة لأوساكا في أبريل/ نيسان 2023.

تم الإعلان رسميًا عن تنصيب الأمير فوميهيتو ولياً للعهد في مراسم احتفالية أقيمت في القصر الإمبراطوري في طوكيو. هذه الطقوس، التي كان من المقرر إجراؤها في 19 أبريل/ نيسان ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، كانت هي الاحتفالات الرسمية الأخيرة المصاحبة لتخلي الإمبراطور المتقاعد أكيهيتو عن العرش وتنصيب الإمبراطور ناروهيتو خلفاً له في مايو/ أيار 2019.

وافقت كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا على الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي سيتم بموجبها إلغاء التعريفات الجمركية على 91% من المنتجات بهدف تعزيز التجارة الحرة والاقتصادات النامية في المنطقة.

مدعومًا بتقارير عن تطوير لقاح ناجح لفيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2) وتوقعات بالعودة إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية العادية، أغلق مؤشر نيكاي القياسي عند 26,014.62 نقطة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مؤشر 26,000 منذ مايو/ أيار 1991 خلال انهيار اقتصاد الفقاعة.

في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أجرى رئيس الوزراء سوغا محادثات مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في طوكيو. وأبدى سوغا قلقه بشأن توغل السفن الصينية في المياه حول جزر سينكاكو وبشأن إحكام الصين سيطرتها على هونغ كونغ ودعا الصين إلى اتخاذ إجراءات إيجابية، كما أكد على أهمية استقرار العلاقات بين اليابان والصين.

ديسمبر/ كانون الأول

في 14 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت شركتا توزيع الأفلام توهو وأنيبلكس أن إجمالي إيرادات شباك التذاكر لفيلم الرسوم المتحركة قاتل الشياطين Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) قد تجاوز 30 مليار ين محليًا. والفيلم مستوحى من سلسلة المانغا الرائعة التي تحمل الاسم نفسه، يعد أول فيلم تتخطى إيراداته 30 مليار ين في اليابان منذ فيلم المخطوفة Chihiro no kamikakushi (Spirited Away) من إنتاج استوديو غيبلي عام 2001 ومن إخراج ميازاكي هاياو.

في 14 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت منظمة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ أن مسبار هايابوسا 2 الذي عاد إلى كوكب الأرض في 6 ديسمبر/ كانون الأول وهبط في الصحراء الأسترالية، قد نجح في جمع جزيئات من الرمال السوداء والغازات من كويكب ريوغو. وتعد هذه أول عملية التقاط ناجحة لمواد من كويكب كربوني من النوع C يُعتقد أنه يحتوي على ماء ومركبات عضوية.



شاشة تظهر العاملين في مبنى منظمة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA في ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا، وهم يحتفلون في 6 ديسمبر/ كانون الأول بعد التأكد من عودة كبسولة المسبار هايابوسا 2 ودخولها إلى الغلاف الجوي للأرض في طريقها للهبوط في أستراليا. نموذج المسبار يقف أمام الشاشة (الصورة من جيجي برس).

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة التكميلية الثالث للسنة المالية 2020 في محاولة أخرى لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا. الميزانية التي تبلغ 21.8 تريليون ين ياباني ترفع إجمالي النفقات الحكومية للسنة المالية إلى 175.7 تريليون ين، بزيادة تبلغ حوالي 70% عن الميزانية السنوية الأصلية.

في 21 ديسمبر/ كانون الأول، استجوب مكتب المدعي العام رئيس الوزراء السابق آبي بشأن الإنفاق على ولائم العشاء التي أقيمت في الليالي التي تسبق حفلات مشاهدة أزهار الكرز التي تُقام سنويًا في السنوات الأخيرة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول تم توجيه الاتهام إلى أحد أمناء آبي بانتهاك قانون الرقابة على الأموال السياسية، وكان هذا الشخص مسؤولاً عن سداد المدفوعات لتغطية تكاليف الحزب، لكن آبي أفلت من لائحة الاتهام في القضية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: فرد أمن في إستاد كوشين بأوساكا يتحقق من درجة حرارة المشجعين قبل دخولهم الإستاد في 10 يوليو/ تموز 2020 الصورة من جيجي برس)