مشاهير رحلوا عن عالمنا في عام 2020

أخبار اليابان

لمحة سريعة عن بعض الشخصيات التي تركت وفاتها في عام 2020 أثرا على المجتمع الياباني.

11 فبراير/شباط

نومورا كاتسويا (84 عام): ماسك كرة بيسبول محترف، مدير

قاد نومورا ماسك الكرة المحترف في رياضة البيسبول فريق ’’صقور نانكاي‘‘ في خمسينات وستينات القرن الماضي خلال عصره الذهبي، ليصبح أول لاعب في حقبة ما بعد الحرب يربح التاج الثلاثي لأفضل متوسط ضربات وهوم رن ونقاط التسجيل في الدوري. ولكن على الرغم من براعته، إلا أن لعبه في دوري المحيط الهادئ ذي المتابعة الجماهيرية المحدودة جعله أقل تقديرا مما يتمتع به أوه ساداهارو وناغاشيما شيغيو في الدوري المركزي. وبعد اعتزاله كلاعب أصبح مديرا لفريق Yakult Swallows في عام 1990، حيث طبق تقنيات بحث صارمة على اللعبة وخصومه وقاد الفريق إلى بطولات Japan Series في 1993 و 1995 و 1997. وتابع مسيرته ليقوم بإدارة فريقي ’’نمور هانشين‘‘ و’’نسور راكوتين‘‘ كذلك. كما استمر في كسب معجبين له عندما غدا معلقا تلفزيونيا بسبب سلاطة لسانه وحسه الفكاهي عن اللعبة.

29 مارس/آذار

شيمورا كين (70 عام): كوميديان

بدأ شيمورا مسيرته المهنية كمساعد للمجموعة الكوميدية The Drifters قبل أن ينضم إليها بعضوية كاملة في عام 1974. وأصبح اسما مألوف الظهور في السبعينات والثمانينات في برنامج المنوعات الشهير ’’هاتشي جي دا يو! زينئين شوغو (إنها الساعة الثامنة! ليتحلق الجميع)‘‘ وفيه تؤدى أغنية ’’هيغاشيموراياما أوندو‘‘ على اسم مسقط رأسه غربي طوكيو ورقصة ’’هيغي دانسو (رقصة الشارب)‘‘ مع كاتو تشا. وقد أكسبته الشخصيات التي طورها لاحقا مثل ’’باكا تونوساما (السيد الغبي)‘‘ و’’هينّا أوجيسان (المسن غريب الأطوار)‘‘ معجبين من أجيال متنوعة. في 20 مارس/آذار عام 2020 نقل شيمورا إلى المستشفى بسبب معاناته من التهاب رئوي ليتبين أنه مصاب بكوفيد-19، وتوفي بعد تسعة أيام. وبعد وفاته ظهر في دور شخصية مهمة في عالم الموسيقى في مسلسل الدراما الصباحية التي تعرض على تلفزيون NHK بعنوان ’’إيرو (صرخة)‘‘.



صورة تظهر شيمورا كين بملابسه الفنية حيث يؤدي وضعية كلاسيكية في فعالية للترويج لبيع DVD في سبتمبر/أيلول عام 2008 (حقوق الصورة لجيجي برس).

3 أبريل/نيسان

سي دبليو نيكول (79 عام): كاتب وناشط بيئي

وُلد نيكول في بريطانيا وانتقل إلى كندا في سن السابعة عشرة، حيث شارك في الأبحاث وحماية الحيوانات والبيئة. جاء إلى اليابان لأول مرة في عام 1962، وانتقل إلى محافظة ناغانو في عام 1980. وانخرط هناك بالمزيد من أنشطة حماية البيئة بما في ذلك شراء وترميم منطقة غابات مهملة أطلق عليها اسم غابة أفان. وفي عام 1995 حصل على الجنسية اليابانية. اشتهر أيضا بأعماله الأدبية الخيالية والواقعية مثل ’’كازي نو ميتا شونين (الطفل الذي رأى الرياح)‘‘ و’’هوكوري تاكاكي نيهونجين دي إيتاي (أريد أن أكون يابانيا فخورا)‘‘. حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) برتبة عضو في عام 2005.

10 أبريل/نيسان

أوباياشي نوبوهيكو (82 عام): مخرج سينمائي

بدأ أوباياشي مشواره في عالم الإعلانات التجارية، حيث كان يصنع أفلاما دعائية في عصر شهدت فيه اليابان نموا كبيرا برز فيه نجوم مثل تشارلز برونسون وكاثرين دينوف. وقد لاقى أول أفلامه الطويلة والذي حمل اسم ’’هاووس‘‘ لاحقا شعبية في الخارج. وقد ازدهرت السياحة في مسقط رأسه أونوميتشي بمحافظة هيروشيما بعد ثلاثة أفلام ناجحة تدور أحداثها في تلك المنطقة، وهي ’’تينكوسيي (أنا أنت، أنت أنا)‘‘ و’’توكي أو كاكيرو شوجو (الفتاة الصغيرة التي قفزت عبر الزمن) و’’سابيشينبو (قلب وحيد)‘‘. بينما اشتهر في اليابان بأفلام مع نجوم الأيدول مثل ’’نيراواريتا غاكوئن (مدرسة في مرمى النيران)‘‘، كما أخرج الكثير من الأعمال التي تدعو للسلام بناء على تجاربه الخاصة في الحرب العالمية الثانية. واصل أنشطته في صناعة الأفلام حتى بعد أن قيل له إنه لن يعيش أكثر من ستة أشهر في عام 2016. وفي عام 2019 حصل على لقب شخصية الاستحقاق الثقافي.



أوباياشي نوبوهيكو خلال مقابلة مع Nippon.com في ديسمبر/كانون الأول عام 2017.

24 أبريل/نيسان

أوكاموتو يوكيؤ (74 عام): مستشار سابق لرؤساء وزراء

قدم أوكاموتو مساهمات كبيرة – بصفته دبلوماسيا ومستشارا لرؤساء وزراء – في مجال العلاقات اليابانية الأمريكية من أواخر الحرب الباردة إلى ما بعد انتهائها. وعندما انتقدت الولايات المتحدة من قبل بعض حلفائها أيام حرب العراق، انتهز أوكاموتو مهاراته الدبلوماسية ومنصبه داخل الحكومة اليابانية لتمهيد الطريق لدعم واشنطن وإعادة إعمار العراق. كما استفاد أوكاموتو من شبكة اتصالاته الواسعة ولا سيما في الدوائر الدبلوماسية الأمريكية ليصبح معلقا. ولكن أصيب في عام 2020 بكوفيد -19 وتوفي على إثره. ووصفه نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق ريتشارد أرميتاج بأنه ’’عملاق‘‘ في مجال العلاقات اليابانية الأمريكية.

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5 يونيو/حزيران

يوكوتا شيغيرو (87 عام): الرئيس السابق لجمعية أسر الضحايا المخطوفين من قبل كوريا الشمالية

اختفت ميغومي ابنة يوكوتا شيغيرو عندما كانت في طريق عودتها من المدرسة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1977. وقد ظهر شيغيرو هو وزوجته ساكيي عدة مرات على شاشة التلفزيون يطلبان من الناس تقديم معلومات حتى يناير/كانون الثاني عام 1997 عندما كشفت أدلة سربها منشق كوري شمالي أن ميغومي مخطوفة من قبل الدولة البوليسية. أصبح يوكوتا رئيسا لجمعية أسر الضحايا الذين اختطفتهم كوريا الشمالية، وقام بتوزيع الالتماسات وإلقاء الخطب لإبقاء القضية في أعين الجماهير. وحتى بعد تنحيه عن منصبه كرئيس للجمعية في عام 2007 بسبب اعتلال صحته، ظل نشطا وساعد في تحقيق هدف جمع 10 ملايين توقيع في أبريل/نيسان عام 2013. في مارس/آذار عام 2014 التقى كيم إيون غيونغ ابنة ميغومي لأول مرة في منغوليا ولكن لم تتح له فرصة لقاء ابنته قبل وفاته.



يوكوتا شيغيرو وزوجته ساكيي يحملان صورة لابنتهما ميغومي في سبتمبر/أيلول عام 2012 (حقوق الصورة لجيجي برس).

10 يونيو/حزيران

كاواساكي توميساكو (95 عام): طبيب أطفال ورئيس المركز الياباني لبحوث مرض كاواساكي

في عام 1961 كان كاواساكي أول من يصاب بمرض سمي لاحقا على اسمه يتسبب في تضخم الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ولا سيما عند الرضع والأطفال الصغار. أصبح مرض كاواساكي معروفا على نطاق أوسع عندما نشر بحثه في مجلة أكاديمية في عام 1967. شغل عدة مناصب من بينها رئيس قسم طب الأطفال في المركز الطبي للصليب الأحمر الياباني. حصل على جائزة الأكاديمية اليابانية عام 1991 وجائزة جمعية طب الأطفال اليابانية عام 2006.

27 يوليو/تموز

ياماموتو كانساي (76 عام): مصمم أزياء

بعد تركه الجامعة للعمل كمتدرب في ورشة كوشينو جونكو، حصل ياماموتو في عام 1967 على جائزة سوئن، ما فتح أمامه الطريق في عالم صناعة الأزياء. أصبح أول مصمم ياباني يقدم عرضا للأزياء في لندن في عام 1971، ما جعله يتألق بأسلوب الكابوكي الذي يسلط الضوء على الجماليات اليابانية. شارك من عام 1974 إلى عام 1992 في أسابيع الموضة في باريس ونيويورك وطوكيو. كما اشتهر بتصميم أزياء العروض لنجوم موسيقى الروك مثل إلتون جون وديفيد بوي. انخرط منذ تسعينات القرن الماضي في إنتاج فعاليات عروض تدمج الأزياء مع الموسيقى والرقص. أُعلن في مارس/آذار عام 2020 أنه يعاني من سرطان الدم النخاعي الحاد.



أسعد ياماموتو كانساي المشاهدين بأدائه المفعم بالحيوية في عرض الأزياء ’’هالو جابان!!‘‘ في مارس/آذار عام 2013 (حقوق الصورة لجيجي برس).

14 أغسطس/آب

واتاري تيتسويا (78 عام): ممثل

بدأ واتاري مسيرته الفنية في عالم التمثيل عام 1964 عندما أجرى تجارب أداء للعب دور إلى جانب الممثلة أساؤكا رويكو ودخل استوديو نيكّاتسو. وتابع مشواره ليصل إلى النجومية في أفلام الحركة، حيث ظهر في أفلام مثل فيلم عام 1966 الذي حمل عنوان ’’طوكيو ناغاريمونو (تائه في طوكيو)‘‘. في عام 1971 انتقل إلى شركة إيشيهارا الدولية للإنتاج المتعثرة وذلك بسبب إعجابه بإيشيهارا يوجيرو. وعلى شاشات التلفزيون تألق واتاري في العديد من المسلسلات الشهيرة بما فيها ’’دايتوكاي (المدينة الكبيرة)‘‘ و’’سيئبو كيئساتسو (الشرطة الغربية)‘‘. أصبح رئيسا لشركة إيشيهارا للإنتاج في عام 1987 بعد وفاة إيشيهارا. في السنوات اللاحقة أخذ فنانين من الشركة للمشاركة في أنشطة الإغاثة في توهوكو بعد زلزال شرق اليابان الكبير الذي دمر المناطق الساحلية هناك في مارس/آذار عام 2011.

23 أغسطس/آب

واتانابي كوزو (88 عام): نائب سابق لرئيس مجلس النواب

بعد فترة قضاها في مجلس محافظة فوكوشيما، تم انتخاب واتانابي لعضوية مجلس النواب في عام 1969 في منطقة فوكوشيما 2 سابقا، وانضم لاحقا إلى صفوف الحزب الليبرالي الديمقراطي. انتخب 14 مرة متتالية. كان ينتمي إلى فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاناكا كاكوئي وتاكيشيتا نوبورو. كان ينظر إليه كأحد الأشخاص السبعة المحتملين لخلافة تاكيشيتا، ومن بين المناصب التي شغلها رئيس شؤون البرلمان في الحزب الديمقراطي الليبرالي ووزير الشؤون الداخلية. وفي عام 1993 انفصل عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليشكل حزب التجديد الياباني ثم حزب الجبهة الجديد. ثم في عام 2005 انضم إلى الحزب الديمقراطي الياباني حيث أصبح شخصية بارزة. كان معروفا بتحدثه بلهجة سكان فوكوشيما وابتسامته الودية. وحتى بعد تقاعده من المشاركة السياسية النشطة استمر في التعبير عن آرائه كمعلق.

27 سبتمبر/أيلول

تاكيؤتشي يوكو (40 عام): ممثلة

نجمة مشهورة للعديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية، بما في ذلك مسلسل الدراما الصباحية ’’أسوكا‘‘ على قناة NHK لعام 1999. وكان وقع موتها انتحارا دون ترك أي ملاحظة، صادما لمعجبيها، وإلى جانب انتحار الممثل الشاب ميورا هاروما (30 عام) في 18 يوليو/تموز، لفت ذلك الانتباه إلى قضايا الصحة العقلية ومشكلة الانتحار في اليابان.

4 أكتوبر/تشرين الأول

تاكادا كينزو (81 عام): مصمم أزياء

بفضل الأنماط الزهرية المفعمة بالحياة وتصميماته الفولكلورية المستوحاة من خلفيات ثقافية متنوعة، فاز تاكادا بمعجبين في دائرة الموضة العالمية. كان مؤسس العلامة التجارية Kenzo أحد المبدعين الرائدين في اليابان في هذا المجال. في عام 1958 التحق بكلية بونكا للأزياء بطوكيو، والتي كانت قد فتحت أبوابها لتوها للطلاب الذكور. وفي عام 1965 توجه إلى فرنسا حيث افتتح متجر أزياء خاصا به في باريس عام 1970. كان من أوائل المصممين الذين نحوا بعيدا عن الأزياء الراقية باتجاه الملابس الجاهزة بأسعار معقولة، وحاز على ثناء كبير في جميع أنحاء العالم لسهولة الحصول على تصميماته. وفي عام 1984 منحته فرنسا وسام الفنون والآداب الفرنسي ثم وسام جوقة الشرف في عام 2016. صمم الزي الرسمي للفريق الياباني في دورة أثينا للألعاب الأولمبية 2004. توفي في أحد مستشفيات باريس جراء معاناته من مضاعفات كوفيد-19.



تاكادا كينزو مع زميلته المصممة كوشينو جونكو، إلى اليسار، خلال فعالية أقيمت في سبتمبر/أيلول عام 2016 لإطلاق العلامة التجارية الخاصة ’’Seven and I‘‘ (حقوق الصورة لجيجي برس).

12 أكتوبر/تشرين الأول

تسوتسومي كيوهيي (80 عام): مؤلف

انطلق تسوتسومي للعمل كمؤلف مستقل بعد فترة قضاها في العمل مع شركة تسجيل، وحقق أول نجاح له مع أغنية ’’بورو رايتو يوكوهاما (الضوء الأزرق يوكوهاما)‘‘ لعام 1968 التي كتب كلماتها للمغنية إيشيدا أيومي. كتب بعد ذلك ما يقرب من 3 آلاف أغنية من بينها أغنية شهيرة لأوزاكي كييوهيكو بعنوان ’’ماتا آو هي مادي (حتى نلتقي مجددا)‘‘ لعام 1971 وأغنية جودي أونغ بعنوان ’’ميسيراريتي (الحب يناديني)‘‘ لعام 1979. ربما كانت أشهر مؤلفاته هي أغنية الشارة لمسلسل الرسوم المتحركة الطويل سازاي سان. في عام 2003 منحته الحكومة اليابانية وسام الشرف مع الشريط الأرجواني.

12 نوفمبر/تشرين الثاني

كوشيبا ماساتوشي (94 عام): فائز بجائزة نوبل، أستاذ متميز بجامعة طوكيو

اقترح كوشيبا من أجل مراقبة اضمحلال البروتون – أحد الموضوعات البحثية التي درسها عن الجسيمات الذرية – تشييد مرصد كاميؤكاندي (كاميؤكا للاضمحلال التجريبي للنيوكلونات) والذي اكتمل في عام 1983 في منطقة كاميؤكا لما يعرف الآن بهيدا بمحافظة غيفو. لم يتم رصد اضمحلال البروتون، لكن إعادة استخدام المنشأة المشيدة تحت الأرض للكشف عن النيوترينوات أدت إلى الاكتشاف الناجح في فبراير/شباط عام 1987 للنيوترينوات التي أطلقها المستعر الأعظم SN1987A في سحابة ماجلان الكبيرة. في عام 2002 فاز كوشيبا بجائزة نوبل في الفيزياء عن عمله. وفي عام 1996 بدأ تشغيل منشأة بديلة عن مرصد كاميؤكا هي منشأة سوبر كاميؤكاندي التي أثبتت في النهاية أن النيوترينوات لها كتلة. فاز كاجيتا تاكاأكي الذي درس تحت قيادة كوشيبا، بجائزة نوبل لعام 2015 عن هذا العمل، ما جعل إرث كوشيبا يمتد إلى جيل جديد من العلماء.

14 نوفمبر/تشرين الثاني

ساكاتا توجورو الرابع (88 عام): فنان كابوكي

اسم ساكاتا عند الولادة هو هاياشي هيروتارو وقد أدى أدوار تاتشيياكو الذكورية وأدوار أونّاغاتا النسائية بأسلوب جديد ومهابة خالدة حيث كان يعمل على إحياء تقليد كاميغاتا كابوكي لمنطقة كانساي. وهو الابن الأكبر لممثل الكابوكي ناكامورا غانجيرو الثاني، في عام 1941 اتخذ لنفسه الاسم الفني ناكامورا سينجاكو الثاني وبدأ حياته المهنية. الدور الذي أداه في عام 1953 بصفته المحظية أوهاتسو في ’’سونيزاكي شينجو (انتحار الحب في سونيزاكي)‘‘، كان بداية سلسلة من أكثر من 1400 ظهور في هذا الدور، استمرت حتى بلغ 84 عاما. وفي عام 2005 اتخذ لنفسه اسم ساكاتا توجورو حيث أعاد إحياء الاسم لأول مرة منذ 231 عاما. في عام 1994 حصل على لقب كنز قومي حي. وفي عام 2009 حصل على وسام الاستحقاق الثقافي.

7 ديسمبر/كانون الأول

أريما أكيتو (90 عام): فيزيائي ورئيس سابق لجامعة طوكيو

متخصص في الهياكل النووية الذرية، شغل أريما منصب رئيس جامعة طوكيو من 1989 إلى 1993 حيث أصبح رئيسا لمعهد ريكين البحثي. في عام 1998 ترشح بناء على تشجيع من رئيس الوزراء هاشيموتو ريوتارو لمجلس الشيوخ، وفاز بمقعد تمثيل نسبي. عمل أريما بصفته وزيرا للتعليم في عهد رئيس الوزراء أوبوتشي كييزو على الدفع قدما في تخفيف معايير يوتوري كيوئيكو التعليمية وتعزيز تمويل الأبحاث في التعليم العالي. كان مؤلفا نهما لشعر الهايكو منذ شبابه فقد نشر العديد من المجموعات الشعرية، وبصفته رئيسا لجمعية الهايكو الدولية سعى أريما للحصول على اعتراف اليونسكو بهذا الشكل الفني باعتباره تراثا ثقافيا غير ملموس. وفي عام 2004 منحته اليابان وسام الاستحقاق الثقافي ووسام الشمس المشرقة، وفي عام 2010 حصل على وسام الثقافة.

17 ديسمبر/كانون الأول

هاياشييا كونبيي (77 عام): فنان راكوغو

الاسم عند الولادة هو كاساي ميتسو، وفي عام 1958 تتلمذ على يدي هاياشييا سانبيي الأول وترقى بسرعة في عالم راكوغو ليحقق أعلى رتبة وهي شينؤتشي. وعلى مدى أربعة عقود تقريبا، كان عضوا دائم الحضور في البرنامج الكوميدي ’’شوتين‘‘ على تلفزيون نيبّون. أصيب في عام 2005 بتصلب الأنسجة المتعدد والذي لازمه حتى وفاته هذا العام بالالتهاب الرئوي.

20 ديسمبر/كانون الأول

عزرا فوغل (90 عام): بروفيسور في جامعة هارفارد وباحث في الشأن الياباني

تخرج فوغل من جامعة أوهايو ويسليان قبل حصوله على الدكتوراه من جامعة هارفارد، وبعد ذلك جاء إلى اليابان لدراسة اللغة والبلد. عاد للتدريس في جامعة هارفارد في عام 1967 وعمل مديرا لمركز أبحاث شرق آسيا في الفترة بين عامي 1972-1977. من بين أعماله العديدة عن كل من الصين واليابان: ’’اليابان في المرتبة الأولى‘‘ وقد كان من أكثر الكتب مبيعا في عام 1979 حيث أشاد بالمقاربات التي انتهجتها اليابان بعد الحرب في مجال الأعمال وألهم الكثيرين لدراسة البلاد والتعامل معها كمنافس جاد. كما شغل منصب ضابط المخابرات الوطنية لشؤون شرق آسيا في مجلس المخابرات الوطني بواشنطن في الفترة ما بين 1993-1995.

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الممثل الكوميدي شيمورا كين، إلى اليسار، والفيزيائي كوشيبا ماساتوشي. حقوق الصورة لجيجي برس)