متطوعو مؤسسة نيبون اليابانية يتوجهون إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

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أعلنت مؤسسة نيبون اليابانية عن برنامج سيرسل مجموعة من 15 عضوًا من المتطوعين إلى كراكوف ومدن بولندية أخرى لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا المجاورة، وخاصة كبار السن والمعوقين وغيرهم من الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة.

مع استمرار روسيا في شن غزوها العسكري لأوكرانيا، تقوم مؤسسة نيبون بترتيب إرسال طلاب متطوعين من اليابان إلى بولندا، حيث سيشاركون في عمليات دعم اللاجئين الأوكرانيين المسنين وذوي الإعاقة وغيرهم ممن يحتاجون إلى مساعدة خاصة من الذين فروا من الصراع في بلادهم. ستذهب سبع مجموعات من الطلاب إلى بولندا - إجمالي 105 متطوع - حيث سيقدمون المساعدة لعدد كبير من الأوكرانيين الذين فروا إلى هناك. يقول مسؤولو مؤسسة نيبون إن المتطوعين اليابانيين سينضمون إلى مجموعات المتطوعين الدولية الموجودة بالفعل على الأرض، للمساعدة في توزيع الأدوية والأغذية والمشاركة في أنشطة المساعدة المتنقلة.

في 30 مايو/ أيار 2022، أقيم حفل بمناسبة مغادرة المجموعتين الأولى والثانية في مقر مؤسسة نيبون في حي ميناتو بالعاصمة اليابانية طوكيو. كان من المقرر أن تغادر سايتو رينكا، وهي طالبة في السنة الثانية بجامعة واسيدا، مع المجموعة الأولى في 31 مايو/ أيار. أدى فقدان السمع الحسي العصبي إلى إصابتها بالصمم منذ الولادة في كلتا الأذنين، لكن الجراحة الترميمية للأذن الداخلية أعادت سمعها في مرحلة الطفولة، وهي اليوم قادر على المحادثة. تقول سايتو: ”أتحدث بصفتي شخصًا تغلب على إعاقة، فأنا أعلم مدى صعوبة ذلك - مقدار عدم اليقين الذي يمكنك مواجهته، ومقدار المشاعر التي يجب عليك التحكم بها، فقط لتجاوزها كل يوم. من خلال أنشطتي في الموقع، حيث يتجمع اللاجئون، آمل أن أتشارك القلق والمعاناة التي يعيشونها من أجل القيام بما بوسعي للحد من هذه المشاعر بالنسبة لهم“.

أثنى ساساكاوا يويهي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نيبون على المتطوعين: ”لقد سعدنا برؤية هذا الحماس، حيث تقدم أكثر من عشرة طلاب لكل مكان متاح للمتطوعين. ليس الشعب الياباني وحده هو الذي يشاهد أفعال هؤلاء الشباب - فالعالم بأسره ينظر إلى ما يفعله هؤلاء الشباب اليابانيون، الذين يمثلون مستقبل أمتهم. من المؤكد أن تكون تجربة قيّمة بالنسبة لهم“.



من اليسار ساساكاوا يوهي، رئيس مؤسسة نيبون يقف مع فوجيتا كويا، طالبة في جامعة دوشيشا، وسايتو رينكا من واسيدا، في زي المتطوعين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: طلاب متطوعون في أول فريقين سيتم إرسالهم إلى بولندا يجتمعون في حفل 30 مايو/ أيار 2022. جميع الصور من مؤسسة نيبون)