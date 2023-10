أيقونة اليابان المستقبلية.. تعرف إلى أطول ناطحة سحاب في اليابان

أخبار اليابان

في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، سيتم افتتاح ”أزابوداي هيلز (Azabudai Hills)“، وهو مجمع يضم ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها حوالي 330 مترا، في حي ميناتو في طوكيو. وسيتجاوز بارتفاعه مجمع برج ”أبينو هاروكاس (Abeno Harukas)“ (حوالي 300 متر) في مدينة أوساكا. وستضم ناطحات السحاب الثلاث التي ستكون نواتها ”برج موري جي بي (Mori JP Tower)“ الذي سيصبح أطول بناء في اليابان، مكاتب ومساكن وفنادق فاخرة، ومرافق تجارية وثقافية، ومدارس وغيرها، لتشكل بذلك مدينة جديدة. وعلى الرغم من وقوع المجمع في وسط المدينة، إلا أنه يتميز أيضا بوجود حوالي 24,000 متر مربع من المساحات الخضراء في محيطه تحتوي على بساتين الفاكهة والخضار.

أحدث أعمال شركة أبنية موري ”سلسلة أبراج هيلز“

في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في الثامن من شهر أغسطس/آب، تم افتتاح طابق المكاتب الذي يقع في الطابق الثاني والخمسين من ”برج موري جي بي“ لعامة الناس. وعند النظر إلى الخارج من النافذة، غمرني إحساس بحجم البرج. ويمكن مشاهدة مقصورة المراقبة في برج طوكيو عن قرب، حيث يمكن أيضا رؤية جسر رينبو (Rainbow Bridge) ومنطقة أودايبا، وحتى أوميهوتارو (Umihotaru) (منطقة وقوف السيارات في منتصف طريق أكوالاين الذي يمر تحت خليج طوكيو).



منظر من طابق المكاتب الثاني والخمسين في ”برج موري جي بي“. يقع مجمع ”أزابوداي هيلز“ على بعد حوالي 350 مترا شمال غرب برج طوكيو، أي على بعد حوالي عشر دقائق سيرا على الأقدام. تصوير: أمانو هيساكي.

ومجمع ”أزابوداي هيلز“ هو ”أحدث عمل“ من أعمال ”سلسلة أبراج هيلز“ التي قامت شركة التطوير العقاري اليابانية الكبرى موري بيلدينغ بتطويرها، في حي ميناتو في طوكيو. و”سلسلة أبراج هيلز“ هو مشروع ”مدينة حدائق خضراء ثلاثية الأبعاد“ يعمل على توسيع المساحات الخضراء من خلال زيادة ارتفاع المباني، وخلق ”مدينة مدمجة“ في وسط المدينة حيث يتركز كل ما هو ضروري للحياة الحضرية، مثل ”العمل“ و”السكن“ و”الطعام“ على مسافة قريبة.

والبناء الأول في هذه السلسلة هو مجمع ”آرك هيلز (ARK Hills)“، الذي اكتمل بناؤه في عام 1986. ويحمل اسم البناء الأحرف الأولى لكلمة ”Akasaka“ و”Roppongi“ و” KNOT(بمعنى عقدة)“، ويعني الربط بين منطقتي أكاساكا وروبونغي. ويتكون من شقق سكنية فاخرة، ومكاتب ومرافق تجارية، ومطاعم، وأستوديوهات قنوات تلفزيونية، وقاعات حفلات موسيقية، وحدائق على السطح.

والبناء الثاني هو ”روبونغي هيلز (Roppongi Hills)“، الذي اكتمل بناؤه في عام 2003. والبرج الرئيسي فيه هو ”برج موري“ الذي يبلغ ارتفاعه 238 مترا، ويتكون من أربعة وخمسين طابقا. وشكّل المجمع السكني الشاهق المكون من أربعة أبنية ”روبونغي هيلز ريزيدينس (Roppongi Hills Residence)“ كلمة ”عائلة هيلز (Hills Zoku)“. وفي ”متحف موري للفنون“ في الطابق الثالث والخمسين من برج موري، تُقام معارض في مختلف المجالات مثل الأزياء، والهندسة المعمارية، والتصميم، والتصوير الفوتوغرافي، والمقاطع المصورة وغيرها، مع التركيز على الفن المعاصر.

أما البناء الثالث فهو ”تورامون هيلز (Toranomon Hills)“، الذي تم افتتاحه في عام 2014. وعلى نقيض ”روبونغي هيلز“ الذي يُعدّ ”مركزا ثقافيا“، يتم الترويج لهذا البناء على أنه ”مركز أعمال عالمي“. كما أنه مكان لأكبر مهرجان للابتكار المفتوح في آسيا تحت اسم ”قمة قادة الابتكار“.

ربط الناس وسط المساحات الخضراء

أمّا بالنسبة للبناء الرابع ”أزابوداي هيلز“، فهو مجاور لبناء آرك هيلز، ويقع بين بنائي روبونغي هيلز وتورانومون هيلز. كما أنه يقع في منطقة ذات خصائص ثقافية وتجارية، ويقول رئيس شركة موري بيلدينغ السيد تسوجي شينغو ”إنه ”الشكل المستقبلي لمجمع هيلز“ والذي يضم كل ما قمنا بتطويره في أبنية هيلز حتى الآن“. ففكرة التطوير تقوم على إنشاء ”مدينة حضرية حديثة محاطة بالمساحات الخضراء، تربط بين الناس كأنها ”ميدان“.

ومن خلال الركيزتين ”المساحات الخضراء“ و”الحفاظ على الصحة وتحسينها“ كهدف لـ ”إنشاء مدينة حيث يمكن للناس أن يعيشوا حياة صحية ومزدهرة جسديا وعقليا في وئام مع الطبيعة“، يتميز المجمع بالمساحات الخضراء التي تشغل 40% من الموقع الذي تبلغ مساحته حوالي 64,000 متر مربع، والتي تنتشر حول المكاتب والمساكن والمرافق التجارية. كما ستتم دعوة ”المركز الطبي الوقائي في جامعة كيئو“ الذي يوفر الفحوصات الطبية الشاملة وبرامج الفحص الصحي باستخدام أحدث المعدات الطبية من قبل موظفي المستشفى الجامعي، لدعم تعزيز صحة السكان.



بالاستفادة من فارق ارتفاع التضاريس (11 مترا)، تمت زراعة حوالي 320 نوعا من النباتات وتخضير المنطقة في جميع أنحاء موقع المجمع بما في ذلك أسقف الأبنية المنخفضة © DBOX for Mori Building Co., Ltd. - Azabudai Hills



ساحة مركزية تبلغ مساحتها حوالي 6,000 متر مربع. المنطقة العشبية مليئة بالأعمال الفنية العامة © DBOX for Mori Building Co., Ltd. - Azabudai Hills& نارا يوشيتومو《طفل غابة طوكيو》 عام 2023.



في البستان الموجود على سطح البناء، تمت زراعة 11 نوعا من أشجار الفاكهة والأعشاب الطبية مثل التوت البري، والليمون، والدراق.& © DBOX for Mori Building Co., Ltd. - Azabudai Hills.

قاعدة لتركُّز رأس المال الاستثماري والمدارس الدولية أيضا

في موقع المجمع، الذي يبلغ حجمه 1.4 ضعف حجم ملعب قبة طوكيو، هناك ثلاثة أبنية شاهقة (بناءان يتكونان من أربعة وستين طابقا، وبناء واحد بتكون من أربعة وخمسين طابقا). وسيبلغ إجمالي عدد العاملين في المكاتب حوالي 20 ألف شخص، وإجمالي عدد السكان المقيمين حوالي 3,500 شخص. وبالإضافة إلى ما يزيد عن 23 ألف شخص يعيشون في المنطقة الجديدة، من المتوقع أن يستقبل المجمع ما بين 25 مليون إلى 35 مليون زائر سنويا.



مخطط ”أزابوداي هيلز“، خريطة توزُّع الأماكن (الصورة من تقديم موري بيلدينغ)



مخطط ”أزابوداي هيلز“، مقطع عرضي (الصورة من تقديم موري بيلدينغ)

كما يوفر المجمع بأكمله مساحة مكتبية واسعة بمساحة إجمالية للإيجار تبلغ حوالي 210 آلاف متر مربع، وتم إعداد آليات مختلفة لتعزيز الشركات الناشئة على وجه الخصوص.

ومع القيام بافتتاح مركز حضانة الشركات لدعم خلق مشاريع جديدة من قبل الشركات الكبيرة، سيتعاون المجمع مع ”CIC Tokyo“ الذي يُعتبر أول قاعدة آسيوية لـ ”مركز كامبريدج للابتكار (CIC)“ والذي يُعد أكبر تجمع للشركات الناشئة في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس مركز طوكيو لرأس المال الاستثماري ”Tokyo Venture Capital Hub“، وهو أول قاعدة تجميع لرأس المال الاستثماري على نطاق واسع في اليابان، وتم جمع حوالي 70 شركة، بما في ذلك جمعيات رأس المال الاستثماري اليابانية، وشركات رأس المال المستقلة التي تقود قطاع رأس المال الاستثماري في اليابان.

كما يُعد استقطاب المدارس الدولية إحدى المبادرات الجديدة.

وتعد منطقة أزابو، حيث يقع مجمع أزابوداي هيلز، منطقة غنية بالتنوع الدولي، حيث توجد الشركات والسفارات الأجنبية هناك. ومن المتوقع أن يكون ما يقرب من نصف الشركات التي ستنتقل إلى المجمع شركات أجنبية. وعلى الرغم من وجود العديد من رجال الأعمال الأجانب وارتفاع الطلب على المدارس الدولية، إلا أنه لا يمكن القول إن عدد المدارس الدولية في وسط طوكيو كثير كما هو الحال في المدن الآسيوية الكبرى الأخرى.

ويقول رئيس الشركة تسوجي ”لكي تتمكن طوكيو من حسم معركة المنافسة الشرسة بين المدن العالمية لصالحها، فإنها تحتاج إلى جذب الشركات واللاعبين العالميين الموهوبين من جميع أنحاء العالم. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري خلق بيئة معيشية تدعم حياة رجال الأعمال الأجانب وعائلاتهم“.

لذلك، وبهدف ”تعزيز البيئة التعليمية“، فقد تمت دعوة ”المدرسة البريطانية في طوكيو“. حيث يعود تاريخ المدرسة إلى أربعة وثلاثين عاما منذ إنشائها، وتضم طلابا من أكثر من ستين جنسية، مُسجًّلين في إطار منهج تعليمي على الطراز البريطاني. ويدرس في حرم المدرسة في مجمع أزابوداي هيلز ما يقرب من 740 طالبا في قسم رياض الأطفال والتعليم الابتدائي.

جذب الأثرياء من خلال المساكن والفنادق الفاخرة

سيوفر مجمع أزابوداي هيلز ما مجموعه 1,400 وحدة سكنية، بما في ذلك ثلاث ناطحات سحاب. وأبرز معالم الجذب في المجمع هو ”أمان ريزيدينس طوكيو (Aman Residence Tokyo)“ الذي يحتوي على 91 وحدة سكنية، ويقع في الجزء العلوي من ”برج موري جي بي“ (الطوابق من 54 إلى 64). وسيتم تشغيله من قبل منتجعات أمان ريزورتز (Amanresorts) التي تدير فنادق ومنتجعات فاخرة في جنوب شرق آسيا بشكل رئيسي، وفي الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، وسيكون واحدا من المجمعات السكنية الرائدة والفخمة للغاية في اليابان.



منظر صالة ”أمان ريزيدينس طوكيو“ (الصورة من تقديم موري بيلدينغ).

وبالإضافة إلى ذلك، تدير شركة منتجعات أمان ريزورتز فندق ”جانو طوكيو (Janu Tokyo)“، الذي يُعتبر أول فندق في العالم للعلامة التجارية ”جانو (Janu)“ الشقيقة لشركة أمان. ويوجد في الطوابق السفلية (الطوابق من 1 إلى 13) من المبنى السكني ”Residence A“. حيث يواجه الساحة المركزية، ويحتوي على 122 غرفة، ومرافق صحية مع صالة ألعاب رياضية، ومنتجعا صحيا، وثمانية مطاعم وبارات.



منظر غرفة في فندق ”جانو طوكيو“ (الصورة من تقديم موري بيلدينغ)

ومن ناحية أخرى، فإن مركز المجمع التجاري الذي يضم حوالي 150 متجرا بما في ذلك العلامات التجارية الأجنبية الفاخرة مثل المطاعم ومحلات الألبسة، هو ”سوق أزابوداي هيلز“ الذي تبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع، وسيتم إنشاؤه في الطابق السفلي من الساحة المركزية. وفي المساحة الفسيحة يتجمع 31 متجرا متخصصا مثل الأسماك الطازجة والأطباق الجانبية، والمخابز، ومكونات الحساء بما فيها رقائق أسماك البونيتو المجففة، والسردين المجفف، وأعشاب كومبو البحرية، وفطر شيتاكي وغيرها. وستقوم هذه المتاجر المتخصصة بتأسيس جمعية سوق تجاري، وستتعاون مع المدارس والشركات لتعزيز أنشطة المختبرات.



منظر من داخل سوق المواد الغذائية. © DBOX for Mori Building Co., Ltd. - Azabudai Hills.

من ”مدينة للهروب منها“ إلى ”مدينة للهروب إليها“

وفي النهاية، دعونا نلقي نظرة على تدابير السلامة في المجمع مثل مقاومة الزلازل والوقاية من الكوارث.

وفقا لشركة موري بيلدينغ، تستخدم الأبراج الثلاثة الفولاذ والخرسانة عالية القوة كمواد هيكلية إنشائية بطريقة متوازنة، وتم وضع أجهزة التحكم في الاهتزاز بشكل مناسب في نواة المباني. كما تم تركيب محطة داخلية لتوليد الطاقة الكهربائية تستخدم الغاز متوسط الضغط المقاوم للكوارث تحت الأرض، لضمان قدرة الناس على مواصلة حياتهم وأعمالهم باطمئنان، حتى في حالة وقوع زلزال بنفس مستوى زلزال شرق اليابان الكبير أو زلزال هانشين أواجي الكبير.

وإضافة إلى ذلك، في حالة وجود شخص يواجه صعوبة في العودة إلى منزله في المنطقة المحيطة بسبب كارثة أو ما شابه، فقد تم توفير مساحة استقبال تبلغ مساحتها ما يقرب من ستة آلاف متر مربع، ويمكنها استيعاب حوالي 3,600 شخص للإقامة مؤقتا. وإلى جانب ”برج محطة تورانومون هيلز“، يمكن لهذه المساحة استيعاب حوالي 14 ألف راكب تقطعت بهم سبل العودة إلى منازلهم، ويتم فيها تخزين حوالي 360 ألف وجبة.

وفي الوقت الحالي، أطول بناء في العالم هو ”برج خليفة“ في دبي، في الإمارات العربية المتحدة، وبارتفاع 828 مترا. ويأتي في المركز الثاني برج شنغهاي بارتفاع 632 مترا. وتهيمن الأبنية في الصين والشرق الأوسط على المراكز الأولى، ولا يدخل برج ”أزابوداي هيلز موري جي بي“ حتى في قائمة أعلى مئة بناء.

ولكن، من خلال ”مقارنة الارتفاع“ فقط، فإنه لا يمكن القول إن اليابان متأخرة في عالم ناطحات السحاب. حيث ينبغي اتخاذ القرار بشكل شامل من خلال الأخذ في الاعتبار المساحة الأرضية الإجمالية، ونوعية وكمية المحتوى المقدم للمستخدمين، وتدابير السلامة. وبهذا المعنى، يمكن القول إن مجمع أزابوداي هيلز هو ”مستقبل ناطحات السحاب“، كما يقول رئيس شركة موري بيلدينغ السيد تسوجي.

ويقول السيد تسوجي أيضا ”ليس هناك ذروة للتنمية الحضرية، وكمشروع هيلز القادم، فإننا نخطط حاليا لـ ”مشروع روبونغي غوتشومي“، والذي ستبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليون متر مربع بجوار روبونغي هيلز، والذي سيكون أيضا الشكل المستقبلي لناطحات سحاب هيلز“.

ظهور ”أعلى بناء جديد في اليابان“ بعد أربع سنوات

في عام 2023، تم افتتاح مجمعات ناطحات السحاب واحدا تلو الآخر في طوكيو. ففي شهر مارس/آذار، قامت شركة ميتسوي فودوسان العقارية بافتتاح برج ”طوكيو ميدتاون يايسو (Tokyo Midtown Yaesu)“ المكون من خمسة وأربعين طابقا، وفي شهر أبريل/نيسان، قامت مجموعة توكيو بافتتاح ”برج طوكيو كابوكيتشو (Tokyu Kabukicho Tower)“ المكون من ثمانية وأربعين طابقا. وفي الرابع والعشرين من شهر أغسطس/آب، سيتم افتتاح ”دوغينزاكا دوري (Dogenzaka-dori)“ المكون من ثمانية وعشرين طابقا تحتوي على فنادق فاخرة ومكاتب ومراكز تسوق، في موقع ”متجر دون كيهوتي شيبويا“ سابقا، والمواجه لشارع بونكا مورا في حي شيبويا.

وعلاوة على ذلك، ففي عام 2027، ستتم ولادة مجمع جديد تحت اسم ”طوكيو تورتش (TOKYO TORCH)“ في المنطقة المحاذية لمخرج نيهون باشي على الجانب الشمالي من محطة طوكيو، مع ”برج تورتش (Torch Tower)“ كبرج رئيسي يتكون من 63 طابقا، وبارتفاع 390 مترا. حيث سيحل هذا البرج محل ”برج موري جي بي“ في مجمع أزابوداي هيلز كـ ”أعلى بناء في اليابان“.



منظر خارجي للمجمع الجديد ”طوكيو تورتش“ الذي سيتم إنشاؤه كجزء من مشروع إعادة التطوير أمام محطة طوكيو. من المقرر أن يكتمل البرج الرئيسي الذي يبلغ ارتفاعه 390 مترا في عام 2027 [الصورة من تقديم ميتسوبيشي إستيت (Mitsubishi Estate)] (© جيجي برس)

(صورة العنوان الرئيسي: الجزء الخارجي من مجمع أزابوداي هيلز من جهة محطة كامياتشو. ناطحة السحاب في أقصى اليسار هي ”برج موري جي بي“، والذي يتميز بسطحه الذي يشبه البتلة وحوافه المنحنية بلطف، الصورة من تقديم © موري بيلدينغ)