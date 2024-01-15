تعرف على أبرز الأحداث التي مرت على اليابان خلال 2023

أخبار اليابان

خلال عام 2023، شهدت اليابان سلسلة من الأحداث والفضائح التي تراوحت بين قضايا جنسية مثيرة للجدل وحتى فضائح سياسية تؤثر في الثقة العامة. بدأت هذه الأحداث بكشف النقاب عن اعتداءات جنسية مزعومة من قبل رئيس وكالة المواهب الفنية الراحل جوني كيتاغاوا، مما أدى إلى اهتزاز في صناعة الترفيه اليابانية. على الصعيدين السياسي والاجتماعي، طُرحت قضايا فساد ورشاوي تعكر صفو الحزب الليبرالي الديمقراطي. على الجانب الدولي، أثار قرار تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئيتشي جدلاً دوليًا وانتقادات من الصين. وفي سياق آخر، شهدت اليابان استمرار تقييم الوضع الوبائي، حيث شهدت تحسنًا تدريجيًا مع خفض تصنيف فيروس كورونا، مما سمح بعودة الحياة اليومية إلى حد كبير إلى طبيعتها.تلك الأحداث والتطورات لا تعكس فقط التحديات التي واجهت اليابان، ولكن أيضًا القدرة على التكيف والتعامل مع التحديات بشكل شامل.

يناير/ كانون الثاني

في العام الذي تولت فيه اليابان رئاسة مجموعة السبع، قام رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ بجولة في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني. وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اتفق الزعيمان على إعادة تأكيد تحالف بلديهما.

شركة الدواء والعقاقير ”إيساي“ تتقدم بطلب إلى الحكومة اليابانية في 16 يناير/ كانون الثاني للحصول على موافقة على عقار ”ليكانيماب“، وهو عقار لعلاج مرض آلزهايمر. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، حددت لجنة استشارية تابعة لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية التكلفة السنوية للدواء بحوالي 3,0 مليون ين لكل مريض، ووافقت على استخدامه ضمن نظام التأمين الصحي العام.

في خطابه السياسي الذي ألقاه في 23 يناير/ كانون الثاني، قال رئيس الوزراء كيشيدا إنه يريد تنفيذ تدابير غير مسبوقة لمعالجة انخفاض عدد المواليد في اليابان. حيث تظهر إحصاءات وزارة الصحة الصادرة في الثاني من يونيو/ حزيران إلى أن عدد المواليد في البلاد كان أقل من 800 ألف في عام 2022، وهو أدنى عدد منذ بدء عملية التسجيل في عام 1899. وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن كيشيدا عن حزمة بقيمة 3,6 تريليون ين تتضمن مخصصات موسعة للأطفال والتعليم الجامعي المجاني. للأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.

فبراير/ شباط

الباندا العملاقة الشهيرة في حديقة حيوان أوينو ”شيانغ شيانغ“ تغادر اليابان لتعود إلى موطنها الصين وتجد شريكًا للبدء في عملية التكاثر.

مارس/ آذار

صاروخ الجيل التالي إتش 3 الذي كان قد تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في 7 مارس/ آذار من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، يتعرض للدمار ذاتيًا مع بحمولته بعد فشل محرك مرحلته الثانية في الاشتعال، وهو قمر صناعي كان مخصص للمراقبة الأرضية.

في 16 مارس/ آذار، التقى رئيس الوزراء كيشيدا في طوكيو مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأمر الذي يمثل أول قمة في اليابان بين زعيمي البلدين منذ عام 2011. واتفق كيشيدا ويون على إحياء الزيارات المتبادلة المنتظمة، ويلتقيان في سيول يوم 7 مايو/ آيار، مع تحسن العلاقات الثنائية. وينضم الزعيمان إلى الرئيس بايدن في كامب ديفيد في 18 أغسطس/ آب، حيث يؤكدان على حقبة جديدة من الشراكة بين بلديهما، ويحددان تعاونهما المستقبلي، ويصدران بياناً مشتركاً، في اجتماعهما الأول الذي لم يكن على هامش أي مؤتمر دولي.

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال رحلة مفاجئة إلى كييف في 21 مارس/ آذار، حيث تعهد بتزويد أوكرانيا بمبلغ 30 مليون دولار (4 مليارات ين) لشراء معدات غير فتاكة.

اليابان تهزم الولايات المتحدة 3-2 في نهائي بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية يوم 21 مارس/ آذار في ميامي لتفوز بالبطولة للمرة الثالثة. وتم اختيار أوتاني شوهي باعتباره اللاعب الأكثر قيمة في المسابقة.

شركة الدواء العالمية اليابانية ”أستيلاس فارما“ تعلن في 26 مارس/ آذار أن أحد موظفيها اليابانيين محتجزًا في الصين. وتقول الحكومة أن الصين أفادت بأن الرجل محتجزًا بتهمة التجسس. وفي الأول من أبريل/ نيسان، التقى وزير الخارجية هاياشي يوشيماسا بنظيره تشين جانج في الصين سعيًا للإفراج المبكر عن الرجل، ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول تم القبض عليه بشكل رسمي.

في 27 مارس/ أذار، أعلن معهد أبحاث ”ريكن“ أنه بدأ العمليات السحابية (cloud operations) لأول حاسوب كمي في اليابان.



ناكامورا ياسونوبو، مدير مركز ريكن للحوسبة الكمومية، مع أول حاسوب كمي في اليابان، A، مكتوب بمقطع الكانجي (叡) الذي ينطق (إيه) الذي يعني ”الحكمة“، في واكوو، محافظة سايتاما، في 27 مارس/ آذار 2023. (© جيجي برس).

أبريل/ نيسان

أويدا كازؤ، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في مجلس سياسات بنك اليابان، يحل محل كورودا هاروهيكو في منصب محافظ بنك اليابان في العاشر من أبريل/ نيسان. وفي مؤتمره الصحفي الافتتاحي، قال إنه سوف يستمر في عملية التيسير النقدي.



محافظ بنك اليابان الجديد أويدا كازؤ (على اليسار) يصافح رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في ديوان رئاسة الوزراء يوم 10 أبريل/ نيسان 2023. (© جيجي برس).

لجنة فرعية متخصصة في وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية توافق على تصنيع وبيع حبوب الإجهاض لأول مرة في 21 أبريل/ نيسان. ويمكن استخدام حبوب منع الحمل خلال الأسابيع التسعة الأولى من الحمل.

مايو/ أيار

الحكومة تخفض تصنيف فيروس كورونا من الفئة 2 إلى الفئة 5 في 8 مايو/ آيار، وبذلك يكون في نفس مستوى الأنفلونزا الموسمية. الأمر الذي يعني إزالة القيود القانونية المفروضة على الأنشطة المجتمعية، وتُترك تدابير الوقاية من العدوى للأفراد ليقرروها، مما يسمح بعودة الفعاليات مثل العروض والرياضات والمهرجانات إلى طبيعتها.

في 18 مايو/ أيار، تم العثور على ممثل الكابوكي ”إيشيكاوا إينوسوكي“ ووالديه فاقدين للوعي في منزلهم في حي ميغورو بطوكيو. وقد تم إعلان وفاة والد إينوسوكي، ممثل الكابوكي ”إيشيكاوا دانشيرو“، ووالدته بسبب جرعة زائدة من المؤثرات العقلية. وقد ألقت شرطة طوكيو القبض على إينوسوكي في 27 يونيو/ حزيران، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في محكمة دائرة طوكيو في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة مساعدة والديه على الانتحار.

قمة مجموعة السبع تعقد فعاليتها في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ آيار. ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة أيضًا ويلتقي بالقادة. وتؤكد القمة في بيان مشترك استمرار الدعم لأوكرانيا وتعزيز جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.



قادة مجموعة السبع أثناء تقديم آكاليل الزهور في النصب التذكاري في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام في 19 مايو/ أيار 2023. كما زار جميع القادة متحف هيروشيما التذكاري للسلام. (© جيجي برس)

ياكوشو كوجي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي يوم 27 مايو/ آيار عن أدائه في فيلم ”بيرفكت دييز“ للمخرج ويم فيندرز. وساكاموتو يوجي يفوز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم ”مونستر“ للمخرج كوريدا هيروكازو.

يونيو/ حزيران

محكمة دائرة فوكوؤكا تصدر قرارًا بشأن دستورية حظر زواج المثليين في 8 يونيو/ حزيران في القضية الخامسة من أصل خمس قضايا نظرت فيها محاكم المحافظة. وكانت محاكم مدينتي سابورو وناغويا قد أعلنت في وقت سابق أن القانون غير دستوري على عكس محكمة أوساكا التي أعلنت أنه دستوري. وقضت المحاكم في طوكيو وفوكوؤكا بأن النظام القانوني كان في ”حالة من عدم الدستورية“.

بعد ارتفاعه بشكل مطرد من نحو 25 ألف نقطة في بداية العام، وصل مؤشر نيكّاي إلى أعلى مستوى له منذ 33 عاما عند 33,772 نقطة في 19 يونيو/ حزيران.

يوليو/ تموز

اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو) يصدر أرقامًا في الخامس من يوليو/ تموز تظهر متوسط زيادة في الأجور بنسبة 3,58% بين النقابات الأعضاء بعد مفاوضات رفع الأجور الربيعية، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل إلى 3,90 % في عام 1993 وارتفاع بنسبة 1,51 نقطة مئوية عن العام الماضي. وقد بلغت الزيادة 3,23% في النقابات الأصغر (التي تضم أقل من 300 عضو)، بزيادة 1,27 نقطة على أساس سنوي.

فيلم (الصبي ومالك الحزين) أول فيلم لمخرجه ميازاكي هاياؤ منذ عقد من الزمن، يُطرح في درو العرض في اليابان في 14 يوليو/ تموز. وبدأ عرضه في الولايات المتحدة وكندا في 8 ديسمبر/ كانون الأول، وتصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

نيسان ورينو توقعان اتفاقية في 26 يوليو/ تموز بشأن مراجعة العلاقة الرأسمالية بينهما والتي ستشهد قيام رينو بتخفيض حصتها في الشركة اليابانية من 43% إلى 15% خلال هذه السنة المالية لتتناسب مع حصة نيسان في شركة صناعة السيارات الفرنسية.

في 28 يوليو/ تموز، أعلن بنك اليابان أنه سيتخذ نهجًا أكثر مرونة لتعديل أسعار الفائدة، حيث سيرفع الحد الأقصى لأسعار الفائدة طويلة الأجل من 0,5% إلى 1,0%. وفي اجتماعه يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، قرر البنك جعل الحد الأقصى أكثر مرونة، مما يسمح للعائدات بالارتفاع فوق 1٪.

أغسطس/ آب

ناديشيكو جابان (المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم) يخسر أمام السويد 2-1 في الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات في 11 أغسطس/ آب. وقد فازت ميازاوا هيناتا بالحذاء الذهبي بعد حصولها على لقب الهداف برصيد خمسة أهداف.

في 24 أغسطس/ آب، بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. ويأتي ذلك بعد تقرير صدر في 4 يوليو/ تموز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن الخطة ”تتوافق مع معايير السلامة الدولية“. وردت الصين على هذا البيان بإعلان فرض حظر كامل على واردات المأكولات البحرية من اليابان.

سبتمبر / أيلول

في الأول من سبتمبر/ أيلول، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن البلاد شهدت صيفها الأكثر سخونة منذ بدء عملية التسجيل في عام 1898. وكان الطقس أكثر حرارة بمقدار 1,76 درجة مئوية عن المتوسط في الفترة من 1991 إلى 2020.

رئيسة وكالة المواهب الفنية جوني وشركاه جولي فوجيشيما تعلن استقالتها في 7 سبتمبر/ أيلول، معترفة بالاعتداءات الجنسية من قبل مؤسس الوكالة الراحل جوني كيتاغاوا وقدمت اعتذاراتها. وقد خلفها المغني والممثل هيغاشياما نوريوكي. وقد غيرت الشركة اسمها إلى سمايل-أب في 17 أكتوبر/ تشرين الأول مع خطط للحل بعد أن أكملت دفع التعويضات لضحايا الانتهاكات.

رئيس الوزراء كيشيدا يعلن تعديلا وزاريًا على حكومته وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 13 سبتمبر/ أيلول. وكانت وزيرة الخارجية الجديدة كاميكاوا يوكو، التي شغلت سابقا منصب وزيرة العدل، من بين خمس نساء في مجلس الوزراء، وهو رقم قياسي.

أكتوبر/ كانون الأول

بعد خسارتها 39-27 أمام الأرجنتين في آخر مباراة لها في مرحلة المجموعات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، تتحطم آمال اليابان في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للرغبي. وينهي منتخب ”الزهور البواسل“ مجموعته في المركز الثالث بعد تحقيق انتصارين وتكبد هزيمتين.

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت سابورو واللجنة الأولمبية اليابانية سحب عرض المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030، مشيرين إلى صعوبة كسب الدعم العام في أعقاب فضائح الفساد والتلاعب في العطاءات المرتبطة بأولمبياد طوكيو.

فوجي ساتو يحقق لقب بطولة (أوزا) في 11 أكتوبر/ تشرين الأول ليصبح أول لاعب شوغي على الإطلاق يحمل جميع الألقاب الثمانية.



فوجي سوتا مبتسمًا بعد أن أصبح أول لاعب يحمل جميع ألقاب الشوغي في كيوتو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. (© جيجي برس).

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا تطلب إصدار أمر من المحكمة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول بحل كنيسة التوحيد بسبب أفعالها غير القانونية بموجب القانون المدني. ويأتي ذلك بعد سبع جولات من الاستجواب من قبل وكالة الشؤون الثقافية، في حين دفعت الكنيسة لـ 1,550 شخصًا ما مجموعه 20,4 مليار ين كتعويضات. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر البرلمان قانونًا يهدف إلى تقديم الإغاثة للضحايا، مع مراقبة أصول الكنيسة عن كثب.

اليابان يدخل أراضيها 2,516,500 زائر أجنبي في أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة قدرها 0,8% مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الإجمالي الشهري أرقام ما قبل الوباء في عام 2019.

الين يظل ضعيفا في عام 2023، حيث سيبقى بشكل عام بين 140 و150 مقابل الدولار، لكنه ارتفع فوق 150 من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.

نوفمبر/ تشرين الثاني

مجلس الوزراء يوافق على حزمة من الإجراءات الاقتصادية بقيمة 17 تريليون ين في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، بما في ذلك مدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات مؤقتة في ضريبة الدخل والإقامة. وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 13,2 تريليون ين للعام المالي 2023 لدعم هذه التدابير.

فريق (هانشين تايغرز) يهزم فريق (أوريكس بافالوز) في المباراة السابعة في بطولة ”جابان سيريس“ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما منح النادي أول بطولة له منذ 38 عامًا.

إحدى اللجان الحكومية تقترح السماح للعمال الأجانب الملحقين في النظام البديل المخطط له لبرنامج المتدربين الفنيين، من حيث المبدأ، بتغيير جهة العمل بعد عام واحد. وسيعطي النظام الجديد الأولوية لتأمين العمالة ويستخدم كلمة ”عامل“ بدلاً من ”متدرب“.

ديسمبر/ كانون الأول

أوتاني شوهي يوقع عقدًا مدته 10 سنوات بقيمة 700 مليون دولار مع فريق لوس أنجلوس دودجرز في 11 ديسمبر/ كانون الأول. ويأتي ذلك بعد موسمه مع لوس أنجلوس آنجلز والذي تم اختياره فيه بالإجماع كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية، حيث سجل 44 (هوم ران) وسجل 10 رميات فائزة.

في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حكمت محكمة طوكيو المحلية على موري ياسو، عضو اللجنة المنظمة لدورة طوكيو الأولمبية 2020، بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، بتهمة التلاعب في المناقصات.

رئيس الوزراء كيشيدا يجري أربعة تغييرات في حكومته في 14 ديسمبر/ كانون الأول بعد الكشف عن فضيحة بشأن تلقي مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي في الفصيل الذي كان يتزعمه الراحل شينزو آبي رشاوى من مبيعات التذاكر لحفلات جمع التبرعات. ويشمل ذلك استبدال ماتسونو هيروكازو الذي كان كبير أمناء مجلس الوزراء ليحل محله وزير الخارجية السابق هاياشي يوشيماسا.

عقد قمة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الودية بين اليابان و (الآسيان) الرابطة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا في طوكيو في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

شطب شركة توشيبا من بورصة طوكيو في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن استحوذت عليها شركة الأسهم الخاصة ”جابان إنداستيريال بارتنيرز“ في سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. والترجمة منه. صورة الموضوع: جولي فوجيشيما (الثانية من اليمين) تعلن استقالتها من منصب رئيس وكالة المواهب جوني وشركاه في طوكيو في 7 سبتمبر/ أيلول 2023. © جيجي برس)