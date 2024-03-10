محافظة ياماغاتا تستعين بالمانغا للترويج لطبقها المميز من الرامين

أخبار اليابان

يشكل الطعام جزءا مهما من تجارب الزوار الأجانب في اليابان، ويعتبر الرامين أحد أبرز تلك الأصناف بالنسبة للكثير من السياح. وتعمل مدينة نانيو بمحافظة ياماغاتا على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رئيسي للرامين لجذب المزيد من الناس للاستمتاع بهذه المعكرونة والمعالم السياحية في منطقة توهوكو.

ياماغاتا: محافظة الرامين الرائدة في اليابان من حيث الإنفاق

في حين أن الكثير من المناطق المحلية في اليابان تفتخر بأصنافها المتنوعة المميزة من الرامين، وهو طبق معكرونة ياباني شهير، إلا أن محافظة ياماغاتا هي من يطالب بلقب ”المحافظة التي تقدم أفضل رامين“.

وفقا لمسح لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات حول دخل الأسر وإنفاقها تنشر نتائجه كل عام في شهر فبراير/شباط، احتلت ياماغاتا عاصمة المحافظة المركز الأول في إنفاق الأسر في المطاعم التي تقدم معكرونة الرامين على مدار ثماني سنوات متتالية حتى عام 2020. وقد تغلبت عليها مدينة نييغاتا في عام 2021، لكنها استعادت المركز الأول في العام التالي، مع ارتفاع إنفاق الأسر على الرامين إلى 13196 ين. وفي نفس العام، جاءت مدينة نييغاتا في المرتبة الثانية ومدينة فوكوشيما في المرتبة الثالثة.

جرت ”انتخابات نيبّون المحلية العامة للرامين“ لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 من قبل مجموعة من المنظمات التي تضم جمعية نيبّون للرامين. وقد فاز بالجائزة الكبرى بناء على تصويت المشاركين وعبر الإنترنت، ساكاتا رامين المنتج من قبل مجمع توهوكو ويتميز بحساء بنكهة المأكولات البحرية ومعكرونة محلية الصنع وفطيرة لحم مغلفة بعجين رقيق.

تضم محافظة ياماغاتا أكبر عدد من مطاعم الرامين في البلاد لكل 100 ألف نسمة، حيث عددها الإجمالي يبلغ 60 مطعما. وبالإضافة إلى ساكاتا رامين، هناك أصناف رامين محلية أخرى فريدة خاصة بالمنطقة تشمل رامين مبرد، ورامين توريموتسو (أحشاء الدجاج)، ورامين يونيزاوا، ورامين الميسو الحار.

وتكشف التعليقات التي أدلى بها السكان المحليون عن ماهية الرامين الذي يحبه الناس كثيرا في محافظة ياماغاتا.

حيث قال أحد الأشخاص ”إلى جانب حقيقة أننا نحب الأطعمة الساخنة بسبب الطقس شديد البرودة، هناك تقليد طويل في محافظة ياماغاتا يتمثل في قيام الأشخاص بصنع معكرونة السوبا يدويا في المنزل. لذلك فمن الطبيعي جدا أن يرغب الناس في تناول معكرونة الرامين عند تناول الطعام بالخارج“.

ويوضح آخر ”بعد زلزال كانتو الكبير عام 1923، استقر الكثير من الأشخاص من يوكوهاما في هذه المنطقة وأحضروا الرامين معهم“.

وهناك الكثير من مطاعم السوبا في ياماغاتا التي تقدم الرامين، ومن المعتاد أن تقوم العائلات والأشخاص الذين يعملون في المكاتب بطلب توصيل هذا الطبق إليهم. هذه التقاليد هي التي تدفع إلى استهلاك كمية كبيرة من الرامين في المحافظة.

”قسم الرامين“ الوحيد في البلاد

قد تكون مدينة نانيو بمحافظة ياماغاتا هي البلدية الوحيدة التي لديها ”قسم الرامين“.

تقع مدينة نانيو جنوب شرقي المحافظة ويقطنها نحو 30 ألف نسمة. وتشتهر بمنتجع ينابيع المياه الساخنة أكايو أونسين والذي لا زال يفتح أبوابه للعملاء منذ أواخر فترة هييان (794-1185)، كما أنه المكان الذي تدور فيه أحداث الحكاية الشعبية الشهيرة ”تسورو نو أونغايشي (الكركي الذي يحفظ المعروف)“.



يعمل منتجع أكايو أونسين منذ أكثر من 930 عاما. تذكر إحدى القصص أن الساموراي الذين يصابون في المعارك يستحمون هنا وتشفى جراحهم. وتروي قصة أخرى أن ينبوع المياه الساخنة هذا حصل على اسمه – والذي يُترجم إلى ”مياه حمراء“ – نتيجة تلون المياه بدماء الساموراي الجرحى (بإذن من إدارة بلدية نانيو).

تم إنشاء قسم الرامين بعد استبيان أجري عام 2014 لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة حيث أجاب الكثير من الطلاب بـ ”رامين“ على السؤال التالي: ”ما هو أكثر شيء في نانيو تريد الناس من خارج المدينة والمحافظة أن يعرفوا عنه؟“. وفي عام 2015، تم اقتراح ”تخطيط المدينة مع التركيز على الرامين“ كاستراتيجية للنمو العمراني المستقبلي. وفي يوليو/تموز عام 2016، تم تدشين برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف باسم مشروع ”R&R“ (الرامين والثورة).

زار المشروع أولا كل المطاعم في المدينة التي تقدم الرامين وأنشأ قاعدة بيانات وخريطة بناء على البيانات التي تم جمعها. وزعت تلك المعلومات على الإنترنت، بالإضافة إلى نشرات دعائية من قبل قسم الإستراتيجية المستقبلية التابع لإدارة البلدية.

إن قسم الرامين ليس قسما رسميا تابعا لإدارة البلدية، حيث لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس المدينة. وإنما هو مصطلح شامل تنضوي تحته مجموعة متنوعة من المشاريع التي تنفذها فرق من المتطوعين من موظفي المدينة وأفراد معينين من عامة الناس الذين يتقاسمون المكاتب داخل قسم الاستراتيجية المستقبلية للمدينة، حيث يخططون هناك وينفذون أنشطة العلاقات العامة. وفي الواقع، فإن مصطلح ”قسم الرامين“ هو علامة تجارية مسجلة للمدينة.

حتى داخل محافظة ياماغاتا التي تتصدر البلاد من حيث شعبية الرامين، تحتوي مدينة نانيو 3 أضعاف متوسط ​​عدد مطاعم الرامين في المحافظة للفرد الواحد. ولكن بما أن نانيو غير معروفة خارج المحافظة بهذه الخلفية، فقد حددت المدينة ”تنمية المجتمع باستخدام الرامين“ كوسيلة لزيادة السياحة.

شخصية مانغا ”الآنسة كويزومي“ تحب الرامين

هناك تعاون بين قسم الرامين ومانغا ”الآنسة كويزومي تحب معكرونة الرامين“ لمؤلفتها نارومي نارو. وقد بيع من هذه السلسلة أكثر من 3 ملايين نسخة مطبوعة، كما تم تحويلها إلى رسوم متحركة وعروض حية للتلفزيون.



يظهر رامين مدينة نانيو في المجلد 9 من مانغا ”الآنسة كويزومي تحب معكرونة الرامين“ (© تاكي شوبو).

كويزومي هي طالبة في المرحلة الثانوية هادئة وقليلة الكلام وغامضة انتقلت من مدرسة أخرى، تبين أنها خبيرة حقيقية في الرامين تقضي أيامها في البحث عن طبق المعكرونة اللذيذ التالي. ونظرا لعدم اهتمامها بأي شيء آخر سوى الرامين، حرصت على زيارة كل متاجر المعكرونة في البلاد.

عمل قسم الرامين في نانيو مع نارومي بدءا من عام 2019 لعقد ”تجمعات بطاقات الرامين“ السنوية، حيث يمكن لرواد المطعم الذين يزورون 40 مطعما في المدينة و ”متحف شين يوكوهاما للرامين“ في محافظة كاناغاوا جمع بطاقات من تصميم فنانة المانغا (استمر التجمع في السنة المالية 2023 حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2024.) هناك أيضا جوائز إضافية لمحبي الرامين الذين يجمعون ما يكفي من البطاقات.



نشرة دعائية لتجمعات بطاقات الراهن لعام 2023 (بإذن من إدارة بلدية نانيو).

جولات سياحية للمسافرين الوافدين

بفضل الدعم المقدم من وكالة السياحة اليابانية من أجل تعزيز السياحة الوافدة والاستهلاك، أمكن تخصيص قطار جديد عليه إعلانات تظهر شخصية المانغا. يقوم القطار بثلاث رحلات ذهابا وإيابا يوميا بين محطة أكايو ومحطة أراتو، ويقدم ملصقات خاصة للركاب الذين يشاركون أيضا في تجمعات بطاقات رامين.



خط زهرة ناغاي التابع لشركة سكك حديد ياماغاتا هو خط قطارات محلي يمتد بين محطة أكايو في مدينة نانيو وبلدة شيراتاكا. تأتي كلمة ”زهرة“ في اسم الخط من الأزهار الكثيرة التي يمكن رؤيتها على طول الطريق (بإذن من إدارة بلدية نانيو).

كما تُبذل جهود لتنظيم جولات للسياح الوافدين بالتعاون مع وكالات السفر. تم إجراء جولات سياحية تجريبية مرتين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023 بمشاركة ما يقرب من 30 أجنبيا مقيمين في اليابان. وكان من بين المشاركين مواطنون من تايوان والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا والإكوادور. وبناء على نتائج تلك الجولات التجريبية، تم التخطيط لما يقرب من 10 جولات فعلية مدتها أربع ساعات تتضمن زيارات معابد محلية وتناول وجبات رامين وزيارة مصنع محلي لإنتاج الساكي، وذلك في الفترة ما بين 10 يناير/كانون الثاني و 28 فبراير/شباط.

تستغرق الرحلة من محطة طوكيو إلى محطة أكايو على متن قطارات الشينكانسين ساعتين ونصف الساعة. وبالتالي، هناك وسائل وصول جيدة من العاصمة وغيرها من المراكز السكانية الرئيسية القريبة.

يقول زينجي هيرواكي من قسم الرامين في نانيو ”آمل أن يجرب الناس حسن الضيافة ’أوموتيناشي‘ الفريد في ياماغاتا وثقافة خدمة توصيل الرامين. من السهل الوصول إلى هنا باستخدام تذاكر ’العبور الحر‘ المخصصة للسياح الأجانب والخاصة بشركة JR وهي تتيح الركوب لعدد غير محدود من الرحلات، حيث بإمكانهم استقلال القطارات السريعة إلى محطة أكايو، ثم ينتقلون إلى القطار المحلي“.

وفقا لمدينة نانيو، بلغ إجمالي التأثير الاقتصادي لـ ”تجمعات بطاقات رامين“ التي أقيمت في عام 2022 حوالي 138 مليون ين، وهذا الرقم يتضمن الإنفاق على الإقامة والنقل من قبل الزوار من خارج محافظة ياماغاتا.

يوضح زينجي ”عندما نقوم بإدراج الزوار الوافدين الآخرين في الحسبان، فإن التأثير الاقتصادي يكون أكبر من ذلك بكثير. أود أن أثبت أن الرامين بحد ذاته يمكن استخدامه لتحفيز التنشيط الإقليمي“.



شيرايوا تاكاو عمدة مدينة نانيو يحمل لوحة ترويجية للرامين المحلي تظهر شخصية المانغا الآنسة كويزومي (بإذن من حكومة بلدية نانيو).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الآنسة كويزومي ترتدي الزي الرسمي لموظفي شركة سكك حديد ياماغاتا، وتظهر في إعلان على جدار القطار وهي تحيي الركاب وتحمل في يدها طبقا من الرامين. الصورة بإذن من إدارة بلدية نانيو)