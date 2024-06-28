اليابان تكتشف احتياطيًا ضخمًا من المعادن الأرضية النادرة

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اكتُشفت رواسب غنية بالمعادن النادرة في قاع البحر حول جزيرة ميناميتوري، وهي الجزيرة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل الياباني. وإذا أمكن تسويق هذا الاكتشاف تجارياً، فإن هذا الاكتشاف سيمثل نقطة تحول كبيرة بالنسبة لليابان التي لا تملك سوى القليل من الموارد الطبيعية.

أعلنت مؤسسة نيبون وجامعة طوكيو في 21 يونيو/ حزيران أن هناك أكثر من 200 مليون طن من عقيدات المنغنيز الغنية بالمعادن النادرة موجودة في قاع المياه قبالة جزيرة تقع في أقصى شرق اليابان في المحيط الهادئ. وقد اكتشفت المنظمة غير الربحية والجامعة الوطنية هذه الكمية الهائلة من تركيزات المعادن في قاع البحر، التي تحتوي بوفرة على معادن نادرة مثل الكوبالت والنيكل، الضروريين لبطاريات أيونات الليثيوم. وتم ذلك من خلال مسح غطى منطقة بعمق حوالي 5000 متر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقد اكتشف الفريق منطقة مليئة بعقيدات المنغنيز تغطي قاع البحر. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 230 مليون طن من عقيدات المنغنيز التي يسهل استخراجها كموارد. وقد أظهر تحليل العقيدات أنها تتكون بشكل رئيسي من الحديد والمنغنيز، وتحتوي أيضًا على الكوبالت والنيكل، اللذين يستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية.

وقدَّر الفريق كمية الكوبالت بحوالي 610 آلاف طن، وهو ما يعادل 75 عامًا من استهلاك اليابان السنوي. كما قدَّر كمية النيكل بحوالي 740 ألف طن، وهو ما يعادل نحو 11 عامًا من الاستهلاك السنوي لليابان. ويُعتقد أن هذه الكميات كافية للاستخدام التجاري، بما في ذلك تكاليف الاستخراج والتكرير. وتخطط المنظمة للبدء في استخراج 2500 طن من المورد المعدني يوميًا في مشروع تجريبي بحلول نهاية مارس/ آذار 2026.



عقيدات المنغنيز المستخرجة في 21 يونيو/حزيران 2024 من قاع البحر في جزيرة ميناميتوري. وهي معروضة في مؤسسة نيبون في طوكيو.

وقد تم تحديد العديد من عقيدات المنغنيز التي يتراوح حجمها من عدة سنتيمترات إلى عدة عشرات من السنتيمترات. وتتكون العقيدات عندما تلتصق هيدروكسيدات الحديد أو المنغنيز على سبيل المثال بالصخور وتتراكم بمرور الوقت لتشكل كتلة. وقد تحتوي هذه الخرسانات على معادن مثل النحاس أو النيكل أو الكوبالت.



قيدات المنغنيز المستخرجة من قاع البحر في جزيرة ميناميتوري (الصورة مقدمة من مؤسسة نيبون)

في الفترة من 24 أبريل/نيسان إلى 9 يونيو/حزيران 2024، قام فريق البحث بقيادة كاتو ياسوهيرو، الأستاذ في جامعة طوكيو، بتحليل قاع البحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة حول ميناميتوري على عمق يتراوح بين 5200 و5700 متر. وأكدوا وجود رواسب من عقيدات المنغنيز تغطي ما يقرب من 10,000 كيلومتر مربع. ووفقًا لتقديراتهم، يوجد في المتوسط 23 كجم من عقيدات المنغنيز في المتر المربع الواحد، وفي 30% من المنطقة التي تمت دراستها، يصل الرقم إلى 30 كغم.

وقال كاتو ياسوهيرو، الأستاذ بجامعة طوكيو ومدير مركز أبحاث موارد المحيطات للجيل القادم التابع لمعهد تشيبا للتكنولوجيا، إنه يريد التأكد من أن المشروع لن يشكل عبئًا على البيئة البحرية مع تقديم بيانات ستكون مقنعة.



مقطع عرضي لعقيدات المنغنيز المستخرجة من قاع البحر حول جزيرة ميناميتوري. التقطت الصورة في 21 يونيو/حزيران 2024 في مقر مؤسسة نيبون في طوكيو.

في مرحلة تجريبية أولية تستمر ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2025، سيتم استخراج عدة آلاف من الأطنان من عقيدات المنغنيز يوميًا. بعد هذه المرحلة، يمكن للقطاع الخاص تولي مسؤولية الموقع وتشغيله. تقدر تكلفة العملية بعشرات الملايين من الدولارات. برعاية مؤسسة نيبون، سيتم إنشاء منصة تجمع بين القطاع الصناعي والحكومة والجامعات لإطلاق عملية التسويق التجاري.

يمكن أن يمكّن هذا التسويق التجاري اليابان، التي تعتمد حاليًا بشكل شبه كامل على الواردات، من الحصول على مواردها من المعادن النادرة. ويعتقد كاتو أنه يمكن اكتشاف رواسب منغنيز أخرى في قاع البحر ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



غواصة تعمل عن بعد تستخدم لمراقبة قاع البحر (الصورة مقدمة من مؤسسة نيبون)

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال ساساكاوا يوهي، رئيس مؤسسة نيبون، عن تسويق عقيدات المنغنيز: ”يمكن لليابان الآن أن تقول إنها دولة غنية بالموارد. وسيلعب هذا الاكتشاف دوراً رئيسياً في الأمن الاقتصادي لليابان”. وأوضح كاتو أن الهدف هو استخراج 10000 طن يومياً، أو 3 ملايين طن سنوياً، وأنه من المهم ضمان عدم الإضرار بالبيئة البحرية.



إلى جانب كاتو ياسوهيرو، الأستاذ في جامعة طوكيو، يعرض ساساكاوا يوهي رئيس مؤسسة نيبون (إلى اليسار) للصحافة عقيدات المنغنيز المستخرجة من قاع البحر في جزيرة ميناميتوري. التقطت الصورة في 21 يونيو/حزيران 2024 في مؤسسة نيبون.

تقع ميناميتوري على بعد حوالي 1860 كم جنوب شرق طوكيو، وهي أكثر الجزر اليابانية شرقاً. تستغرق الرحلة الجوية إلى هناك والعودة حوالي أربع ساعات. المنطقة الاقتصادية الخالصة المحيطة بالجزيرة تغطي حوالي 430 ألف كيلومتر مربع، وهي أكبر من مساحة اليابان بأكملها التي تبلغ حوالي 380 ألف كيلومتر مربع. تُعد ميناميتوري مهمة جداً للأمن القومي لليابان. في هذه المنطقة البحرية، تتمتع البلاد بحرية الانخراط في صيد الأسماك واستخراج الموارد الطبيعية والبحث العلمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: رواسب عقيدات المنغنيز في قاع البحر قبالة جزيرة ميناميتوري. الصورة مقدمة من مؤسسة نيبون. جميع الصور © Nippon.com)