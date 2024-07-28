اليابانية تسونودا تحقق ذهبية في الجودو بأولمبياد باريس

أخبار اليابان

حققت اليابانية ناتسومي تسونودا الميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات لوزن تحت 48 كيلوجرام في أولمبياد باريس يوم السبت، لتحصد بذلك أول ميدالية لليابان في دورة الألعاب الصيفية. في حين حصلت باسانخو بافودوري لاعبة منغوليا على الميدالية الفضية.

الميدالية الذهبية التي حصلت عليها تسونودا هي الميدالية رقم 500 في الألعاب الأوليمبية الصيفية لليابان. وقد شاركت اليابان لأول مرة في الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 1912 في ستوكهولم. وفي دورة أنتويرب الأوليمبية عام 1920، حصل إيتشيا كوماغاي على الميدالية الفضية في مسابقة التنس الفردي للرجال، والتي أصبحت أول ميدالية أوليمبية لليابان.

بلغ إجمالي ميداليات اليابان في الألعاب الأولمبية الصيفية 499 ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021. ومن بين لاعبي الجودو اليابانيين الآخرين في أولمبياد باريس، فاز ريوجو ناغاياما بالميدالية البرونزية في فئة 60 كغم للرجال.

(صورة العنوان من © رويتر)