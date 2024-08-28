شانشان يضرب اليابان: أمطار غزيرة وتعطل مروري متوقع بسبب الإعصار

أخبار اليابان

اقترب إعصار قوي من اليابان، وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية السكان من هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة، خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة ظروفًا جوية قاسية خلال الأيام المقبلة، مما يستدعي توخي الحذر والاستعداد للتعامل مع تداعيات الإعصار.

من المتوقع أن يقترب الإعصار القوي ”شانشان“ من منطقة أمامي في جنوب اليابان بحلول يوم الأربعاء، مما قد يتسبب في حدوث رياح شديدة وأمطار غزيرة. بحسب توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن الإعصار من المحتمل أن يضرب عدة مناطق ساحلية، مما يجعل السكان بحاجة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

وقد أصدرت الوكالة تحذيرات بشأن مخاطر الرياح العنيفة، الأمطار الغزيرة، والانزلاقات الأرضية، داعية السكان إلى البقاء على استعداد لمواجهة الظروف الجوية القاسية التي قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وعرقلة حركة المرور، وتعطيل وسائل النقل العام. من المتوقع أيضًا أن يؤدي الإعصار إلى ارتفاع مستوى المياه في الأنهار وزيادة احتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

وفي تقريرها الأخير، أشارت الوكالة إلى أن الإعصار ”شانشان“ كان يتحرك ببطء نحو الشمال الغربي فوق المياه، ويقع على بعد 90 كيلومترًا شرق مدينة أمامي في محافظة كاغوشيما حتى الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء. وبسبب حركته البطيئة، تتوقع الأرصاد أن تتعرض المناطق المتأثرة لأمطار ورياح قوية لفترة طويلة، مما يزيد من احتمال حدوث أضرار جسيمة. ينصح السكان المحليون بالبقاء في أماكن آمنة والامتثال لتوجيهات السلطات المحلية لضمان سلامتهم.

أعلنت شركات السكك الحديدية اليابانية، التي تدير قطارات الشينكانسن فائقة السرعة، عن احتمال توقف خدماتها في جزيرة كيوشو، الجزيرة الرئيسية في جنوب اليابان، وكذلك في أجزاء واسعة من جزيرة هونشو الرئيسية، وذلك خلال الفترة من الأربعاء إلى الأحد، بسبب اقتراب الإعصار ”شانشان“.

فيما يخص الرحلات الجوية، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية (JAL) أن الرحلات الداخلية من وإلى المطارات في غرب اليابان، بما في ذلك مناطق كيوشو وتشوجوكو وشيكوكو وكينكي، ستتأثر من 27 إلى 28 من هذا الشهر بسبب اقتراب الإعصار. كما تم إلغاء بعض الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري ناغويا تشوبو وأوساكا كانساي يوم 28.

من جانبها، تتوقع شركة All Nippon Airways (ANA) أيضًا أن تتأثر رحلاتها الداخلية، خاصة تلك المتجهة إلى غرب اليابان، خلال الفترة من 28 إلى 29 من الشهر الحالي. يُنصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والتواصل مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات حول التأخيرات أو الإلغاءات المحتملة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)