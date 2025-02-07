شخصيات ون بيس تجذب آلاف السياح الأجانب إلى إحدى المحافظات اليابانية

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كشفت بيانات حديثة من تطبيق إرشادي للتنقل والسفر عن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها سلسلة تماثيل شخصيات الأنيمي الشهيرة ”ون بيس“ في محافظة كوماموتو، خاصة بين السياح الأجانب. هذه التماثيل، التي تم توزيعها في مختلف أنحاء المحافظة، أصبحت معالم جذب فريدة تربط بين عالم الأنيمي والتراث المحلي. كما أنها تمثل رمزًا للانتعاش بعد زلزال كوماموتو عام 2016، حيث تم إقامتها كجزء من مشروع لإعادة إحياء السياحة وتعزيز الروابط الثقافية مع الزوار من جميع أنحاء العالم.

تدير شركة ”نافيتايم اليابان“ ومقرها في ميناتو بطوكيو، عبر الإنترنت أدلة إرشادية للتنقل تقدم معلومات عن المواصلات والنقل وغير ذلك من المعلومات. وتعلن الشركة سنويا عن نتائج عدد مرات استخدام تطبيقاتها، وتشكل البيانات المجموعة عبر تطبيقها باللغة الأجنبية للزوار الأجانب والمتحدثين بغير اليابانية أحد المؤشرات على اتجاهات السياحة والسفر في البلاد.

وأعلنت نافيتايم مؤخرا عن نتائج أحدث مسح للبيانات على مستوى البلاد. وسجلت محافظة كوماموتو من عام 2019 إلى عام 2023 أعلى نمو في عدد السياح الأجانب، بزيادة قدرها 2.14 ضعفا، متجاوزة محافظة فوكوؤكا (2.06) ومحافظة ياماغاتا (2.00).

ومن بين جميع الوجهات السياحية في كوماموتو، حققت مدينة أوتو أعلى معدل نمو، بزيادة قدرها 7.33 ضعفا. وكشف تحليل آخر أن المنطقة الأكثر زيارة لم تكن ساحل أوكوشيكي الخلاب أو وسط المدينة بالقرب من محطة أوتو، بل كانت حديقة سومييوشي كايغان، حيث ينتصب تمثال القرصان جينبي صاحب قبعة القش من أنيمي ”ون بيس“.



تمثال جينبي في حديقة سومييوشي كايغان في أوتو بمحافظة كوماموتو. (© جيجي برس)

تسبب زلزال كوماموتو في أبريل/نيسان عام 2016 في وقوع أضرار جسيمة في جميع أنحاء المحافظة. وقد عرض أودا إييتشيرو – فنان مانغا من كوماموتو ومبتكر ون بيس – دعمه بسرعة لجهود التعافي. وعلى مدار أربع سنوات، تم تنفيذ مشروع إعادة إعمار تعاوني بين ون بيس ومحافظة كوماموتو، حيث وضعت

تماثيل لشخصيات قراصنة القبعة القشية في 9 بلديات في جميع أنحاء المنطقة.

وكانت هذه المبادرة ناجحة للغاية. فقد ازداد عدد السياح الأجانب في البلديات التي نُصبت فيها التماثيل أكثر من الضعف مقارنة بالعام المالي 2019 أي قبل جائحة كوفيد-19. وبطريقة ما، أصبحت شخصيات قراصنة القبعة القشية سفراء يجتذبون السياح الأجانب إلى المنطقة.

الزيادة في أعداد الزوار حسب البلديات

أوتو (جينبي): 7.33 ضعف

ماشيكي (سانجي): 6.75 ضعف

تاكاموري (فرانكي): 4.25 ضعف

مينامياسو (نيكو روبن): 3.74 ضعف

ميفوني (بروك): 3.60 ضعف

آسو (أوسوب): 2.59 ضعف

أوزو (رورونوا زورو): 2.50 ضعف

نيشيهارا (نامي): 2.50 ضعف

كوماموتو (مونكي دي لوفي وتوني توني تشوبر): 2.25 ضعف

أراو (بدون تمثال): 1.77 ضعف

(أعلى 10 معدلات نمو في أعداد الزوار لبلديات كوماموتو، 2019-2023)

وقد أظهر تحليل أكثر عمقا للبيانات من يناير/كانون الثاني عام 2023 إلى سبتمبر/أيلول عام 2024 يركز على الزوار الأجانب حول التماثيل، أن الموقع الأكثر زيارة من قبل السياح الأجانب كان تمثال أوسوب أمام محطة آسو في مدينة آسو. تُعد آسو وجهة سياحية شهيرة، ويبدو أن وضع التمثال أمام المحطة مباشرة أدى إلى ارتفاع عدد الزيارات.

وبالتدقيق في الأرقام بشكل أعمق، أبدى السياح من شرق آسيا اهتماما خاصا بتمثال أوسوب، في حين زار السياح من جنوب شرق آسيا تمثال لوفي بالقرب من محطة كوماموتو بشكل متكرر. ويشير هذا إلى أنه بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح لدى هؤلاء السياح فهم يعطون الأولوية لزيارة التماثيل القريبة من محطات القطارات الرئيسية. وعلى النقيض من ذلك، كان السياح من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا يميلون إلى السفر إلى مواقع متعددة للتماثيل بدلا من التركيز على موقع واحد فقط.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تماثيل قراصنة القبعة القشية من المانغا الشهيرة ”ون بيس“ تنتصب في 10 مواقع في محافظة كوماموتو. © جيجي برس)