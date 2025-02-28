جمال في أصغر مساحة ممكنة... اليابان تُسجل أصغر حديقة في العالم في ”غينيس“!

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في قلب محافظة شيزوؤكا اليابانية، حيث تمتزج الطبيعة بالإبداع، نجحت حديقة صغيرة في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر حديقة في العالم! رغم مساحتها المتناهية الصغر، استطاعت هذه الحديقة أن تلفت الأنظار بلمستها الجمالية وتفاصيلها الدقيقة التي تعكس اهتمام اليابانيين بالطبيعة حتى في أصغر المساحات. فما سر هذه الحديقة المميزة؟ وكيف تمكنت من تحقيق هذا اللقب العالمي؟

في 25 فبراير/ شباط 2025، دخلت اليابان موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحديقة فريدة من نوعها، حيث تم الاعتراف بحديقة صغيرة في مدينة ناغايزومي بمحافظة شيزوؤكا على أنها ”أصغر حديقة في العالم“. تبلغ مساحة هذه الحديقة 0.24 مترًا مربعًا فقط، وهي مساحة صغيرة جدًا لدرجة أنها تحتوي على جزء صغير من مقعد بالإضافة إلى بعض المساحات الخضراء المحدودة.

وكانت هذه المساحة الخضراء الصغيرة تُوصف بشكل غير رسمي من قبل سكان المدينة بأنها ”أصغر حديقة في العالم“، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام والزوار. وبعد إجراء مسح حديث لتحديد المساحة الدقيقة، تم تأكيد أنها تستحق لقب ”أصغر حديقة في العالم“ بشكل رسمي من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

هذا الإنجاز يعكس روح الإبداع والاهتمام بالتفاصيل التي تتميز بها اليابان، حيث يمكن حتى لأصغر المساحات أن تتحول إلى شيء مميز ومثير للاهتمام. وقد أصبحت الحديقة الصغيرة نقطة جذب سياحية جديدة، حيث يتوافد الزوار لرؤية هذه المساحة الخضراء الفريدة والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن مدينة ناغايزومي تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة واهتمامها بالبيئة، مما يجعل هذه الحديقة الصغيرة إضافة لطيفة لسمعتها كمدينة تهتم بالطبيعة والجمال.



تمت إضافة لافتة جديدة مكتوب عليها ”أصغر حديقة في العالم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حديقة ناغايزومي المصغرة في صيف عام 2024، قبل الاعتراف الرسمي بها. بإذن من حكومة بلدية ناغايزومي)