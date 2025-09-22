خلف الكواليس السياسية: مَن هم المتنافسون على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان؟

أخبار اليابان

بعد إعلان رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو عزمه التنحي عن قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، دخل الحزب مرحلة سياسية جديدة تتسم بالتنافس الحاد على الزعامة. فقد بادر خمسة من أبرز أعضائه إلى الترشح رسميًا لخلافته، ساعين إلى كسب ثقة زملائهم وصياغة ملامح المرحلة المقبلة داخل الحزب الحاكم. وفيما يلي لمحة عن المتنافسين في الانتخابات المقررة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لاختيار الزعيم الجديد.

المرشحون (حسب الترتيب الأبجدي)

هاياشي يوشيماسا



هاياشي يوشيماسا يتحدث إلى وسائل الإعلام بصفته كبير أمناء مجلس الوزراء في طوكيو يوم 4 سبتمبر/أيلول عام 2025 (© جيجي برس).

المنصب الحالي: كبير أمناء مجلس الوزراء

كبير أمناء مجلس الوزراء تاريخ الميلاد (العمر): 19 يناير/كانون الثاني عام 1961 (64)

19 يناير/كانون الثاني عام 1961 (64) المسار المهني قبل دخول معترك السياسة الوطنية: Mitsui & Co، أمين السياسات لوالده عضو مجلس النواب هاياشي يوشيرو

Mitsui & Co، أمين السياسات لوالده عضو مجلس النواب هاياشي يوشيرو الدائرة الانتخابية (عدد مرات الانتخاب): ياماغوتشي 3 (2) في مجلس النواب، سابقا ياماغوتشي (5) في مجلس الشيوخ (المستشارين)

ياماغوتشي 3 (2) في مجلس النواب، سابقا ياماغوتشي (5) في مجلس الشيوخ (المستشارين) الانتماء داخل الحزب: كان عضوا في فصيل كيشيدا

كان عضوا في فصيل كيشيدا الخبرات الرئيسية: وزير الخارجية، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية

وزير الخارجية، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية ملاحظات أخرى: حلّ أخيرا بين 5 مرشحين في انتخابات على زعامة الحزب أجريت في سبتمبر/أيلول عام 2012، ورابعا بين 9 مرشحين في انتخابات عام 2024. وبعد عدة دورات في مجلس الشيوخ انتقل إلى مجلس النواب عام 2021 بهدف تعزيز مكانته السياسية تمهيدا لمحاولة جديدة نحو المنصب الأعلى في الدولة. ويحظى بدعم محدود من بعض أعضاء الفصيل السابق لرئيس الوزراء آبي.

كوباياشي تاكايوكي



كوباياشي تاكايوكي يتحدث للصحافة في البرلمان الياباني يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 2025 (© جيجي برس).

المنصب الحالي: رئيس لجنة استراتيجية الملكية الفكرية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، نائب رئيس لجنة أبحاث الأمن في الحزب، رئيس المقر الرئيسي للحزب لتعزيز الأمن الاقتصادي

رئيس لجنة استراتيجية الملكية الفكرية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، نائب رئيس لجنة أبحاث الأمن في الحزب، رئيس المقر الرئيسي للحزب لتعزيز الأمن الاقتصادي تاريخ الميلاد (العمر): 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1974 (50)

29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1974 (50) المسار المهني قبل دخول معترك السياسة الوطنية: وزارة المالية

وزارة المالية الدائرة الانتخابية (عدد مرات الانتخاب): تشيبا 2 (5)

تشيبا 2 (5) الانتماء داخل الحزب: كان عضوا في فصيل نيكاي (توشيهيرو)

كان عضوا في فصيل نيكاي (توشيهيرو) الخبرة الرئيسية: وزير الأمن الاقتصادي

وزير الأمن الاقتصادي ملاحظات أخرى: أيد تاكائيتشي ساناي في انتخابات رئاسة الحزب عام 2021، ثم رشح نفسه في انتخابات عام 2024 وحلّ خامسا بين 9 مرشحين. وقد أعلن حينها خلال حملته دعمه لتعديل الدستور الياباني لتوضيح دور قوات الدفاع الذاتي وإعداد البلاد لمواجهة الأزمات.

كويزومي شينجيرو



وزير الزراعة كويزومي شينجيرو يتحدث في طوكيو يوم 12 سبتمبر/أيلول عام 2025 (© جيجي برس).

المنصب الحالي: وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية

وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية تاريخ الميلاد (العمر): 14 أبريل/نيسان عام 1981 (44)

14 أبريل/نيسان عام 1981 (44) المسار المهني قبل دخول معترك السياسة الوطنية: باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، سكرتير لوالده رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو (2001–2006)

باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، سكرتير لوالده رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو (2001–2006) الدائرة الانتخابية (عدد مرات الانتخاب): كاناغاوا 11 (6)

كاناغاوا 11 (6) الانتماء داخل الحزب: لا ينتمي إلى أي فصيل

لا ينتمي إلى أي فصيل الخبرة الرئيسية: وزير البيئة، رئيس لجنة أبحاث سياسات مصايد الأسماك في الحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيس لجنة استراتيجية الانتخابات في الحزب، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب

وزير البيئة، رئيس لجنة أبحاث سياسات مصايد الأسماك في الحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيس لجنة استراتيجية الانتخابات في الحزب، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب ملاحظات أخرى: سياسي من الجيل الرابع تولى المقعد الذي شغله والده جونئيتشيرو في محافظة كاناغاوا عام 2009. وفي 2019 أصبح أصغر رجل يصبح وزيرا بعد الحرب حين عينه آبي شينزو وزيرا للبيئة. يحظى بدعم أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الساعين لإحداث تغيير في أجيال السياسيين، بالإضافة إلى تأييد شعبي نسبي واسع، وقد جاء ثالثا في الجولة الأولى من التصويت في انتخابات رئاسة الحزب عام 2024.

موتيغي توشيميتسو



موتيغي توشيميتسو يعلن ترشحه لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو يوم 10 سبتمبر/أيلول عام 2025 (© كازوكي أويشي/ Sipa USA عبر رويترز كونّيكت).

المنصب الحالي: عضو في مجلس النواب، لا يشغل منصبا حزبيا

عضو في مجلس النواب، لا يشغل منصبا حزبيا تاريخ الميلاد (العمر): 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 1955 (69)

7 أكتوبر/تشرين الأول عام 1955 (69) المسار المهني قبل دخول السياسة الوطنية: ماروبيني، صحفي سياسي في يوميؤري شيمبون، مستشار إداري في ماكينزي آند كومباني

ماروبيني، صحفي سياسي في يوميؤري شيمبون، مستشار إداري في ماكينزي آند كومباني الدائرة الانتخابية (عدد مرات الانتخاب): توتشيغي 5 (11)

توتشيغي 5 (11) الانتماء داخل الحزب: كان يرأس فصيل موتيغي حتى حله عام 2024

كان يرأس فصيل موتيغي حتى حله عام 2024 الخبرة الرئيسية: وزير الخارجية، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، رئيس مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي، الأمين العام للحزب

وزير الخارجية، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، رئيس مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي، الأمين العام للحزب ملاحظات أخرى: أعلن ترشحه يوم 10 سبتمبر/أيلول، وأبدى استعداده للتعاون السياسي مع حزب ”نيبون إيشن نو كاي (حزب الابتكار الياباني)“ والحزب الديمقراطي من أجل الشعب. كما أشار إلى ضرورة التخلي عن تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات يوليو/تموز عام 2025 بتقديم مساعدات نقدية بقيمة 20 ألف ين لكل مقيم في اليابان، والدفع بدلا من ذلك بنظام جديد لتخصيص الضرائب الإقليمية لمواجهة ارتفاع الأسعار. جاء سادسا بين 9 مرشحين في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/أيلول عام 2024.

تاكائيتشي ساناي



تاكائيتشي ساناي تلقي كلمة قبل الجولة النهائية من التصويت في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2024 (© رويترز).

المنصب الحالي: رئيسة لجنة أبحاث السلامة العامة ومكافحة الإرهاب التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي

رئيسة لجنة أبحاث السلامة العامة ومكافحة الإرهاب التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي تاريخ الميلاد (العمر): 7 مارس/آذار عام 1961 (64)

7 مارس/آذار عام 1961 (64) المسار المهني قبل دخول معترك السياسة الوطنية: تخرجت من معهد ماتسوشيتا للحكم والإدارة

تخرجت من معهد ماتسوشيتا للحكم والإدارة الدائرة الانتخابية (عدد مرات الانتخاب): نارا 2 (10)

نارا 2 (10) الانتماء داخل الحزب: لا تنتمي إلى أي فصيل

لا تنتمي إلى أي فصيل الخبرة الرئيسية: رئيسة مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي، وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات، وزيرة الدولة لشؤون الضمان الاجتماعي ونظام الرقم الضريبي، وزيرة الدولة للأمن الاقتصادي

رئيسة مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي، وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات، وزيرة الدولة لشؤون الضمان الاجتماعي ونظام الرقم الضريبي، وزيرة الدولة للأمن الاقتصادي ملاحظات أخرى: بدعم من آبي شينزو جاءت ثالثة في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2021 التي فاز بها كيشيدا فوميئو. وفي انتخابات رئاسة الحزب عام 2024 تصدرت الجولة الأولى لكنها خسرت أمام إيشيبا شيغيرو في جولة الإعادة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من اليسار © كازوكي أويشي/ Sipa USA عبر رويترز كونّيكت، © جيجي برس، © رويترز، © جيجي برس، © جيجي برس)