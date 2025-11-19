«قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية» يواصل اكتساح شباك التذاكر ويحقق أكثر من 100 مليار ين حول العالم

أخبار اليابان

حقق فيلم الأنيمي «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية» نجاحًا عالميًا مدوّيًا، ليصبح أول فيلم ياباني يتجاوز حاجز 100 مليار ين في إيرادات شباك التذاكر حول العالم. وبذلك لا يرسخ مكانته كظاهرة ترفيهية فحسب، بل يفتح أيضًا فصلًا جديدًا في تاريخ انتشار الأنيمي الياباني على الساحة العالمية.

حقق فيلم «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية»، أحدث إصدارات سلسلة الأنمي الشهيرة، إنجازاً تاريخياً بأن أصبح أول فيلم ياباني يتجاوز حاجز 100 مليار ين في الإيرادات العالمية. وأعلنت شركة التوزيع أنيبليكس عن هذا الرقم القياسي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.



(© غوتوجي كويوهارو/شوئيشا/أنيبليكس/يوفوتابل)

تعتمد السلسلة على مانغا من تأليف غوتوجي كويوهارو، التي تدور أحداثها في اليابان خلال أوائل القرن العشرين، وتروي قصة الشاب كامادو تانجيرو الذي ينخرط في معركة شرسة ضد الشياطين، محاولاً إنقاذ أخته وتحويلها من كائن شيطاني إلى بشري. نُشرت المانجا في مجلة «شونين جمب» الأسبوعية، وتم تحويلها إلى أنمي تلفزيوني في أبريل 2019. سبق أن حقق فيلم «قطار موغن» – أول أفلام السلسلة الذي عُرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 – رقم الإيرادات الداخلية الأعلى في تاريخ السينما اليابانية، بإجمالي 40.8 مليار ين.

أما«قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية»، فقد عُرض في 18 يوليو/ تموز 2025، وحقق خلال 122 يوماً إيرادات محلية بلغت 37.9 مليار ين، مع فارق ضئيل عن سلفه، وبلغ عدد الزوار في اليابان 26 مليوناً.

بدأ العرض العالمي التدريجي للفيلم في أغسطس/ آب، ليصل عدد الحضور العالمي (بما في ذلك اليابان) إلى 89.2 مليون زائر بحلول 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع إيرادات شباك تذاكر تصل إلى 106.4 مليار ين. ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعاً إضافياً في الأرقام بعد بدء عرضه في الصين يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.



(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.© غوتوجي كويوهارو/شوئيشا/أنيبليكس/يوفوتابل)