افتتاح مجمع لتناول الأطعمة البحرية والاستمتاع بالينابيع الساخنة في طوكيو
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تم افتتاح مجمع جديد بجوار سوق تويوسو في طوكيو في فبراير/شباط، حيث يضم المجمع 70 بارًا ومطعمًا، بالإضافة إلى منشأة للاستحمام في الأونسن. يتألف مبنى سوق تويوسو إدوماي للتناول والترفيه من أربعة طوابق بما في ذلك الطابق السفلي. يهدف هذا المجمع إلى إحياء الجو الحيوي للعصور القديمة لإيدو (الاسم القديم لطوكيو). يوجد العديد من المطاعم التي تقدم السوشي وغيرها من المأكولات التقليدية للعاصمة، مما يوفر تجربة تناول طعام تعكس تاريخ المدينة. قد يفضل بعض الزوار تجربة متوازنة، حيث يمكنهم تناول برغر الأسماك البحرية أو التمتع بالتاماغوياكي أثناء التجول أو الجلوس في أماكن الاستراحة. ويوجد أيضًا سوق طعام في الطابق الثالث مع العديد من المحلات التي تقدم مأكولات مثل السوشي والرامين، مما يوفر تجربة تسوق وتذوق للزوار.
يوجد أيضًا نادي تويوسو مانيو المجاور الذي يحتوي على 10 طوابق مخصصة للاستحمام في المياه الحارة وغيرها من وسائل الترفيه. يتميز النادي بمعالم بارزة مثل الاستحمام في الهواء الطلق مع إطلالات على خليج طوكيو، وحديقة حمام القدم على السطح مع إطلالات بانورامية على المدينة، وغرف سبا من الحجر الساخن للاسترخاء الكامل للعقل والجسم. تكلفة التذاكر للبالغين تبلغ 3850 ين، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمنشأة في أي وقت من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 صباحًا في اليوم التالي، وبعد ذلك يتم فرض رسوم إضافية في وقت متأخر من الليل.
يهدف المجمع إلى أن يكون ”مدينة الأطعمة والاستحمام“ في قلب طوكيو، ومن المتوقع أن يجذب 2.6 مليون زائر سنويًا.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © Nippon.com)