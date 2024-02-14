افتتاح مجمع لتناول الأطعمة البحرية والاستمتاع بالينابيع الساخنة في طوكيو

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افتتاح مجمع جديد متخصص في المأكولات البحرية والاستحمام في الأونسن في تويوسو، طوكيو، في 1 من فبراير/ شباط.

تم افتتاح مجمع جديد بجوار سوق تويوسو في طوكيو في فبراير/شباط، حيث يضم المجمع 70 بارًا ومطعمًا، بالإضافة إلى منشأة للاستحمام في الأونسن. يتألف مبنى سوق تويوسو إدوماي للتناول والترفيه من أربعة طوابق بما في ذلك الطابق السفلي. يهدف هذا المجمع إلى إحياء الجو الحيوي للعصور القديمة لإيدو (الاسم القديم لطوكيو). يوجد العديد من المطاعم التي تقدم السوشي وغيرها من المأكولات التقليدية للعاصمة، مما يوفر تجربة تناول طعام تعكس تاريخ المدينة. قد يفضل بعض الزوار تجربة متوازنة، حيث يمكنهم تناول برغر الأسماك البحرية أو التمتع بالتاماغوياكي أثناء التجول أو الجلوس في أماكن الاستراحة. ويوجد أيضًا سوق طعام في الطابق الثالث مع العديد من المحلات التي تقدم مأكولات مثل السوشي والرامين، مما يوفر تجربة تسوق وتذوق للزوار.

يوجد أيضًا نادي تويوسو مانيو المجاور الذي يحتوي على 10 طوابق مخصصة للاستحمام في المياه الحارة وغيرها من وسائل الترفيه. يتميز النادي بمعالم بارزة مثل الاستحمام في الهواء الطلق مع إطلالات على خليج طوكيو، وحديقة حمام القدم على السطح مع إطلالات بانورامية على المدينة، وغرف سبا من الحجر الساخن للاسترخاء الكامل للعقل والجسم. تكلفة التذاكر للبالغين تبلغ 3850 ين، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمنشأة في أي وقت من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 صباحًا في اليوم التالي، وبعد ذلك يتم فرض رسوم إضافية في وقت متأخر من الليل.

يهدف المجمع إلى أن يكون ”مدينة الأطعمة والاستحمام“ في قلب طوكيو، ومن المتوقع أن يجذب 2.6 مليون زائر سنويًا.



الطابق الأول مليء بالمقاهي والمطاعم (© Nippon.com)



سمك طازج يُشوى أمام الزبائن (© Nippon.com)



الأطعمة اللذيذة المحلية المقدمة تشمل كروكيت فوكاغاوا (كروكيت) مع حشوة المحار (© Nippon.com)



ماروتاكي مشهورة بتاماغوياكي، الذي يجذب المتسوقين المتحمسين للوقوف في طابور في سوق تويوسو الخارجي. كما تبيع أيضًاحلويات مثل بورين (بودنغ بالكراميل) وكعكة الإسفنج كاستيلا (© Nippon.com)



الممر الضيق ”ميكيكي يوكوتشو“ (شارع النخباء) مزود بمتاجر على الجانبين تبيع السلع الطازجة والمجففة، إلى جانب البارات الواقفة، مما يجعل الشخص يتذكر سوق تسوكيجي في الأيام السابقة (© Nippon.com)



يتخصص كانالوا في وجبات البوكي، ويستخدم خضروات السلطة لف السوشي بأسلوب السوشي (© Nippon.com)



كايسيندون من تسوكيجي كايسين إيتادوري يتميز بسبعة أنواع مختلفة من المأكولات البحرية على وعاء من الأرز. يقدم المطعم. أيضًا نيجيريزوشي القياسي وهيتسومابوشي وعاء أرز بالسمك المشوي (© Nippon.com)



حتى نهاية مارس، ستقام عروض قتال المسرح في الساحة أمام برج جرس الوقت (© Nippon.com)



في حديقة الساحة العلوية في نادي تويوسو مانيو، هناك إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة تشمل جسر رينبو في أودايبا،. وتورانومون هيلز، وبرج طوكيو (© Nippon.com)



حمام في الهواء الطلق للرجال، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالاستحمام في مياه من منتجعات الأونسن في هاكوني ويوجاوارا، بينما يطلون على ناطحات السحاب(© Nippon.com)



من بين 69 غرفة ضيوف متاحة، هناك 7 غرف جناح على الطابق الثامن مع حمامات في الهواء الطلق الخاصة بها (© Nippon.com)



غرفة سبا بالأحجار الساخنة. هناك أيضًا غرفة استراحة مع 513 كرسيًا قابلًا للانحناء، و10000 كتاب مانغا متاح (© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © Nippon.com)