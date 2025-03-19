أوساكا إكسبو: جناح غاندام يعيد الحياة إلى أشهر الروبوتات اليابانية!

أخبار اليابان

في جناح غاندام في أوساكا إكسبو 2025، سيحظى الزوار بفرصة فريدة لمشاهدة مجسم ضخم لغاندام وهو يجثو على ركبته، مما يتيح لهم الاقتراب من رأسه والتفاعل معه بطريقة غير مسبوقة. كما سيُعرض فيلم جديد ضمن تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة داخل عالم غاندام الأسطوري.

ختبر ”قرنا عالميا جديدا“ بكل حواسك

سيُعرض فيلم جديد من إنتاج شركة بانداي نامكو القابضة بعنوان ”غاندام: قرن عالمي قادم“ في جناح غاندام المستقبل القادم خلال معرض أوساكا إكسبو 2025.



الصورة الرئيسية لفيلم ”غاندام: قرن عالمي قادم“. (© Sōtsū/Sunrise)

تدور أحداث الفيلم في عام 2150، حيث تنطلق رحلة من يوميشيما (موقع معرض إكسبو 2025) لزيارة محطة الفضاء الضخمة ”ستار جابورو“. يقود الرحلة الروبوت الصغير هارو، حيث يُعرّف الزوار على بدلات متحركة تستخدم بشكل سلمي في الفضاء. ولكن يحدث خلل غير متوقع أثناء عملية إزالة الحطام الفضائي، ما يوقع الجولة في أزمة غير متوقعة.

الفيلم من إخراج تسوجيموتو تاكانوري، المعروف بعمله في سلسلة ”ألترامان أرك“، ويضم طاقما من الممثلين المشهورين، بمن فيهم هامادا غاكو وتسوتشيا تاو وسايتو تاكومي. كان تسوجيموتو مشغولا بعدة التزامات عندما عُرض عليه المشروع لكنه قبله بحماس قائلا ”من المستحيل أن أرفض مشروعا يخص غاندام“. وأضاف مستذكرا تجربته ”لم أتخيل يوما أن أشارك في عمل مرتبط بغاندام خلال مسيرتي الإخراجية. إنه بالنسبة لي بمثابة حلم أصبح حقيقة“.



من الأعلى واليسار باتجاه عقارب الساعة: هارو، التميمة المُحبوبة لسلسلة غاندام، البدلات المتحركة المألوفة تظهر بتصاميم جديدة، غاندام مزود بالريشة الزجاجية، وهي جناح لوح طاقة شمسية على ظهره. (© Sōtsū/Sunrise)

يتميز الجناح بشاشة عرض ضخمة تعرض صورا عالية الدقة، إلى جانب تقنية سوني للمؤثرات اللمسية المدمجة في الأرضية، والتي تعزز تجربة الانغماس من خلال نقل الاهتزازات إلى الجسم بالكامل. يتيح هذا المزيج للزوار التفاعل بعمق مع عالم غاندام. وصرح تسوجيموتو قائلا ”تم تصميم الجناح ليكون تجربة تفاعلية، ما يخلق جوا أشبه بحفل موسيقي حي. آمل أن يشعر الزوار وكأن البدلات المتحركة حقيقية ويستمتعوا بهذه التجربة“.

غاندام بالحجم الطبيعي لتجربة عن قرب

يقف تمثال غاندام بالحجم الطبيعي أمام جناح إكسبو في وضعية مميزة، حيث يجثو على ركبة واحدة بينما يرفع ذراعه عاليا، في إشارة رمزية لعبارة ”نحو الفضاء الخارجي والمستقبل“. وبينما أثار هذا التصميم ردود فعل متباينة بين المعجبين، إلا أنه أصبح أيضا موضوع جدل.

تساءل تسوجيموتو في البداية بعد زيارته للموقع عدة مرات عن سبب اختيار هذه الوضعية، لكنه اقتنع بها عند رؤيته شخصيا. وقال ”بصراحة، تساءلتُ عن سبب هذه الوضعية، لكن عندما تراه عن قرب، يمكنك رؤية وجه غاندام بوضوح مذهل! إنه يبدو وكأنه نزل للقائنا“. وأضاف ”تُتيح هذه الوضعية للزوار الاقتراب أكثر من التمثال مقارنة بالوضعية التقليدية، ما يُتيح لهم ملاحظة التفاصيل الدقيقة والملمس بوضوح“. حتى أن تسوجيموتو التقط صورة تذكارية تُحاكي وضعية غاندام.



صورة لمجسم غاندام بالحجم الطبيعي، التقطها فريق التحرير في 17 يناير/كانون الثاني. (© Sōtsū/Sunrise)



مجسم غاندام بالحجم الطبيعي مُضاء في الليل. (© Sōtsū/Sunrise)

سيتم إصدار مجموعة نماذج غاندام الذي يظهر في الفيلم الجديد، حيث يكون مُزوّدا ​​بجناح الريشة الزجاجية على ظهره وذلك ابتداء من أبريل/نيسان.

يتضمن نموذج غاندام إكسبو 2025 في بعض أجزائه راتنجا مُعاد تدويره كيميائيا، وذلك بالاستفادة من إعادة تدوير وتجميع إطارات بلاستيكية وهي القطع البلاستيكية التي تحمل أجزاء النموذج قبل التجميع. وفي الذكرى السنوية الخامسة والأربعين هذا العام، تجاوزت شحنات مجموعات غاندام 800 مليون وحدة، وتعكس هذه المبادرة الجديدة التزام شركة بانداي نامكو بالتصنيع المستدام، بما يتماشى مع شعار إكسبو 2025 ”تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا“.



النموذج المعروف رسميا Expo 2025 1/144 RX-78F00/E Gundam (EX-001 جناح مزود بالريشة الزجاجية)، هو نسخة تمت إعادة تدويرها كيميائيا (© Sōtsū/Sunrise).

تشمل منتجات إكسبو 2025 التذكارية الأخرى دمية هارو، الذي يعمل كدليل في الفيلم، بالإضافة إلى ألعاب التقاط الجوائز بالرافعة تتضمن مجسما لغاندام يجثو على ركبته، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

وخلال فترة المعرض، سيتم افتتاح ”جولة عالمية لمتجر غاندام المؤقت“ في أوساكا داخل متجر دايمارو أوميدا، المتصل مباشرة بمحطة أوساكا. سيضم المتجر مجموعات نماذج غاندام، بالإضافة إلى مجسمات وبطاقات ومنتجات متنوعة، ما يوفر فرصة إضافية للزوار للانغماس في عالم غاندام، لذا، ستكون زيارة موقع إكسبو في يوميشيما ومحطة أوساكا تجربة مثالية لعشاق غاندام.



دمى هارو قماشية موضوعة أمام لعبة التقاط الأشياء بالرافعة الخاصة بغاندام في أعلى اليسار (© Sōtsū/Sunrise)



معرض احتفالا بالذكرى الخامسة والأربعين لمجموعات نماذج غاندام في ”غاندام المستقبل القادم (النهاية)“. (© Sōtsū/Sunrise)



عُرض رأس GQuuuuuuuX بالحجم الطبيعي لأول مرة في غاندام المستقبل القادم (النهاية). (© Sōtsū/Sunrise)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: جناح غاندام في موقع معرض إكسبو أوساكا-كانساي في يوميشيما، التقطت الصورة من قبل فريق Nippon.com في يناير/كانون الثاني (© Sōtsū/Sunrise)