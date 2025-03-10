الفراعنة في طوكيو... معرض ”رمسيس وذهب الفراعنة“ يفتح أبوابه لعشاق التاريخ

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افتُتح معرض ”رمسيس وذهب الفراعنة“ في تويوسو، طوكيو في 8 مارس/آذار، بعد جولة ناجحة في خمس مدن عالمية، حيث نال إشادة واسعة.

يحتفي المعرض بالملك رمسيس الثاني، أحد أعظم الفراعنة الذين حكموا مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي امتد حكمه 67 عامًا شهدت توسعات عسكرية كبرى وإنجازات معمارية ضخمة.

يضم المعرض 180 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، إلى جانب تابوت الملك رمسيس الثاني المعروض من المتحف القومي للحضارة المصرية. كما يحتوي على قطع أثرية مستخرجة من منطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات من عدة متاحف مصرية، تُبرز ملامح الحضارة المصرية القديمة عبر العصور، من الدولة الوسطى إلى العصر المتأخر.

تشمل المعروضات تماثيل، حُليّ، أدوات تجميل، لوحات، كتل حجرية مزخرفة بالنقوش، وتوابيت خشبية ملونة، مما يتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف روائع مصر القديمة عن قُرب.



رأس تمثال رمسيس الثاني (مجموعة المتحف المصري)

كما عرض في المعرض تابوت رمسيس الثاني، الذي فقد طبقته الذهبية التي كانت تكسو سطحه، لكنه لا يزال يحافظ على هيكله المنحوت من الخشب العطري الثمين، مما يُبرز دقة الحِرفية المصرية القديمة. بجوار التابوت، تُعرض شاشة رؤية كبيرة تتيح للزوار مشاهدة إعادة تشكيل دقيقة لوجه الفرعون الراحل، مستندةً إلى ملامح موميائه الأصلية، مما يُضفي على التجربة بُعدًا واقعيًا ومؤثرًا.



قناع خشبي مكسو بالذهب تم استخراجه من تابوت الملك أمون إم أوبت (مجموعة المتحف المصري)

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من كنوز الفراعنة، مثل الأقنعة الذهبية للفراعنة والمجوهرات. لا يمكن لعشاق مصر القديمة تفويت مومياوات الحيوانات العديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المعرض العديد من كنوز الفراعنة، مثل الأقنعة الذهبية الملكية والمجوهرات الفاخرة، التي تعكس براعة الصياغة في مصر القديمة.

ولا يمكن لعشاق الحضارة المصرية تفويت فرصة مشاهدة مومياوات الحيوانات العديدة، التي تلقي الضوء على الطقوس الدينية والمعتقدات المرتبطة بالحياة الآخرة عند المصريين القدماء.



نموذج مصغر لمعبد أبو سمبل ومعبد نفرتاري اللذان يعدان من مواقع التراث العالمي.

كما يُقدّم معرض الفيديو تجربة جذابة تأخذ الزوار في رحلة بصرية مميزة، حيث يُعرض مشهد واقعي لمعركة قادش، التي خاضها رمسيس الثاني ضد الحيثيين، من خلال تقنية خرائط الإسقاط التفاعلية، مما يُضفي طابعًا ديناميكيًا على الحدث التاريخي.

أما تجربة الواقع الافتراضي، فتتيح للزوار استكشاف معبد أبو سمبل، أحد أعظم إنجازات رمسيس الثاني، في مغامرة غامرة تمتاز بالمؤثرات الصوتية والتفاعل الحركي عبر مقاعد متحركة، مما يجعلها تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والمعرفة.



صورة من معركة قادش كما عرضت في المعرض.

سيستمر المعرض في CREVIA BASE بطوكيو حتى 7 سبتمبر/ أيلول، مما يمنح عشاق التاريخ فرصة نادرة لاستكشاف كنوز مصر القديمة. تُظهر المعروضات مدى الحفاظ الاستثنائي على هذه القطع الأثرية، لدرجة يصعب تصديق أن عمرها يمتد لآلاف السنين. إنها فرصة لا تُفوّت للانغماس في عظمة الحضارة المصرية واستكشاف إرثها العريق عن قُرب.



يمكن الاستمتاع ببعض المأكولات والمشروبات المصرية في الكافيتريا الموجودة داخل المعرض.

الموقع الرسمي للمعرض:

https://ramsesexhibition.jp/en

(النص الأصلي باللغة اليابانية، النص والصور فريق التحرير في Nippon.com، صورة العنوان الرئيسي تابوت رمسيس الثاني من مجموعة المتحف المصري)