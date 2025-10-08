حركات الأنيمي تلهب أجواء بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو
أخبار اليابانرياضة
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
قبل نهائي سباق 200 متر للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو، رفع العداء الأمريكي ”نوح لايلز“ كلتا يديه نحو السماء. كانت هذه اللقطة تعبيرًا منه عن تجسيده لـ ”قنبلة الروح“، حيث يجذب ”سون غوكو“، بطل سلسلة المانغا ”دراغون بول“، الطاقة نحوه من الكوكب برمته قبل أن يطلقها بقوة. حيث يستجمع ’لايلز‘، ”أسرع أوتاكو في العالم“، طاقته من حماس الجماهير، ويندفع بها محققًا ميداليته الذهبية الرابعة على التوالي في البطولة، مُعادلًا الرقم القياسي الذي حققه ”يوسين بولت“ في سباق 200 متر.
وقد قام بالاحتفال مرة أخرى بعد السباق متخذًا وضعية ”كاميهاميها“، والتي ظهرت أيضًا في سلسلة ”دراغون بول“.
وفي اليوم الأخير، وبينما كان ”لايلز“ يحقق الفوز ضمن فريق التتابع الأمريكي 4 × 100 متر، أثارت علامة ”X“ المكتوبة بالقرب من معصمه الأيمن حماسًا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تستخدم شخصيات مانغا ”ون بيس“ هذه العلامات كرمز للصداقة، وقد أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليابانيين عن تقديرهم لهذه الإشارة، كما علّق الكثيرون بأن مانغا ”ون بيس“ أصبحت لغة عالمية.
وقد عبر الرياضيون اليابانيون كذلك عن ثقافتهم الشعبية. حيث شوهدت ”ناكاجيما هيتومي“، التي شاركت في سباق 100 متر حواجز، وهي تتخذ وضعية ”أكازا“ من سلسلة المانغا ”ديمون سلاير“ أو ”قاتل الشياطين“.
كما أظهر العدَّائون اليابانيون في سباق التتابع 4 × 100 متر وضعيات مختلفة مرتبطة بشخصية ”مونكي دي لوفي“ من سلسلة المانغا الشهيرة ”ون بيس“ قبل السباق النهائي – وقد بدت علامات السعادة الغامرة على وجه ”لايلز“، الذي كان يقود فريق العدائين الأمريكي في نفس السباق.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: نواه لايلز يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي في بطولة العالم لألعاب القوى في سباق 200 متر للرجال متخذًا وضعية ”كاميهاميها“. © ماتريكس إميجيز/ نيك بوثما عبر رويترز كونكت)