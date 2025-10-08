حركات الأنيمي تلهب أجواء بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو

اليابان في صورة

لفت العداء الأمريكي نوح لايلز الأنظار في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، ليس فقط بسرعته الخارقة التي أهلته لحصد ميداليتين ذهبيتين، بل أيضًا بشغفه اللافت بالأنمي الياباني، حيث عبّر عن إعجابه بسلسلتي ”دراغون بول“ و”ون بيس“، مجسدًا تلاقي القوة الرياضية مع سحر الثقافة اليابانية.

قبل نهائي سباق 200 متر للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو، رفع العداء الأمريكي ”نوح لايلز“ كلتا يديه نحو السماء. كانت هذه اللقطة تعبيرًا منه عن تجسيده لـ ”قنبلة الروح“، حيث يجذب ”سون غوكو“، بطل سلسلة المانغا ”دراغون بول“، الطاقة نحوه من الكوكب برمته قبل أن يطلقها بقوة. حيث يستجمع ’لايلز‘، ”أسرع أوتاكو في العالم“، طاقته من حماس الجماهير، ويندفع بها محققًا ميداليته الذهبية الرابعة على التوالي في البطولة، مُعادلًا الرقم القياسي الذي حققه ”يوسين بولت“ في سباق 200 متر.



نوح لايلز يستجمع طاقته قبل نهائي سباق 200 متر. (© كيودو نيوز)

وقد قام بالاحتفال مرة أخرى بعد السباق متخذًا وضعية ”كاميهاميها“، والتي ظهرت أيضًا في سلسلة ”دراغون بول“.

وفي اليوم الأخير، وبينما كان ”لايلز“ يحقق الفوز ضمن فريق التتابع الأمريكي 4 × 100 متر، أثارت علامة ”X“ المكتوبة بالقرب من معصمه الأيمن حماسًا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تستخدم شخصيات مانغا ”ون بيس“ هذه العلامات كرمز للصداقة، وقد أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليابانيين عن تقديرهم لهذه الإشارة، كما علّق الكثيرون بأن مانغا ”ون بيس“ أصبحت لغة عالمية.



علق البعض قائلين بأن علامة ”X“ كانت على أذرع الشخصيات اليسرى. (© أوليفر ويكن/ دي بي إيه عبر رويترز كونكت)

وقد عبر الرياضيون اليابانيون كذلك عن ثقافتهم الشعبية. حيث شوهدت ”ناكاجيما هيتومي“، التي شاركت في سباق 100 متر حواجز، وهي تتخذ وضعية ”أكازا“ من سلسلة المانغا ”ديمون سلاير“ أو ”قاتل الشياطين“.



ناكاجيما هيتومي تظهر خلال تقديم الرياضيين قبل سباق نصف النهائي. (© كيودو نيوز)

كما أظهر العدَّائون اليابانيون في سباق التتابع 4 × 100 متر وضعيات مختلفة مرتبطة بشخصية ”مونكي دي لوفي“ من سلسلة المانغا الشهيرة ”ون بيس“ قبل السباق النهائي – وقد بدت علامات السعادة الغامرة على وجه ”لايلز“، الذي كان يقود فريق العدائين الأمريكي في نفس السباق.



”كويكي يوكي“، قائد العدائين اليابانيين في نهائي سباق 4 × 100 متر، يأخذ وضعية شخصية ”لوفي“ (غير سكند) أو (المحرك الثاني) في مانغا ”ون بيس“ تعبيرًا عن ضخ مزيد من الدماء لجسده ليزداد قوة. (© كيودو نيوز)



”لايلز“ قبل لحظات من خوضه سباق نصف نهائي 200 متر للرجال متخذًا وضعية شخصية لوفي (غير سكند). (© كيودو نيوز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: نواه لايلز يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي في بطولة العالم لألعاب القوى في سباق 200 متر للرجال متخذًا وضعية ”كاميهاميها“. © ماتريكس إميجيز/ نيك بوثما عبر رويترز كونكت)