متحف تويوتا موفيوم في يوكوهاما… رحلة فنية عبر الزمان والثقافات

تجربة بصرية وسمعية فريدة تنتظر الزوّار في متحف موفيوم يوكوهاما، وهو مرفق غامر يصحبكم في رحلة حسّية عبر المشاهد والأصوات والأحاسيس التي ميّزت فيينا في أواخر القرن التاسع عشر، إلى جانب استكشاف الثقافات الموسيقية المتنوّعة من مختلف أنحاء العالم، في فضاء يجمع بين التاريخ والإبداع والتفاعل الحي.

مشاعر تولد الرغبة في السفر

في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، افتُتح متحف موفيوم يوكوهاما، وهو مرفق واسع يوفر تجارب فنية غامرة، في رصيف ياماشيتا بمدينة يوكوهاما، ويقع في مستودع سابق يعود تاريخه إلى 60 عامًا. وسيستمر المعرض الدائم في هذا الموقع حتى 31 مارس/ آذار 2026.



تقنية الإسقاط الضوئي باستخدام 75 جهاز عرض، مقترنة بمشهد صوتي سيمفوني ينبعث من 27 مكبّر صوت، تُغرق الزائرين في أجواء فنون نهاية القرن التاسع عشر.(© Nippon.com)

يُقدّم المعرض الرئيسي، ”العصر الذهبي للجمال“، تجربةً بصريةً ساحرةً بتقنية الإسقاط الضوئي، تدوم قرابة الساعة، وتُسلّط الضوء على روائع الفنانين النمساويين غوستاف كليمت وإيغون شيلي. تُغطي الصور مساحةً تزيد عن 1800 متر مربع، مُغلفةً المكان بمزيجٍ خلّابٍ من اللوحات الشهيرة وزخارف فن الآرت نوفو. وبينما تتراقص الصور، تُعزف موسيقى سيمفونية لريتشارد فاغنر وغوستاف مالر في أرجاء القاعة، لتُغمر الزوار في عالم الفن الفييني أواخر القرن التاسع عشر.

وفي الوقت نفسه، يُقام معرضٌ آخر بعنوان ”استمع“، يُقدّم 15 دقيقةً من الموسيقى التقليدية من مختلف أنحاء العالم، جُمعت على مدى أكثر من عقدٍ من الزمن في 26 دولة، على يد فريقٍ بقيادة الممثلة ياماغوتشي توموكو. بفضل الصور المعروضة على الجدران الأربعة والصوت الغامر، يُمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد فنية نادرة، بدءًا من إيقاعات ثقافات الخيول البدوية وصولًا إلى الأغاني التقليدية التي تحتفي بالمهرجانات الإسكندنافية والآلات الموسيقية الأصلية المتوارثة في أمريكا الجنوبية.

يُعدّ هذا المعرض جزءًا من مبادرة رعاية ثقافية أطلقتها شركة تويوتا جروب، الشركة العالمية الرائدة في مجال التنقل. وفي حفل افتتاح المعرض، صرّح تويودا أكيو، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور، قائلًا: ”من ميناء يوكوهاما انطلق تويودا ساكيشي في جولاته التفقدية في أوروبا والولايات المتحدة، ومنه شُحنت سيارة تويوتا كراون لأول مرة إلى الولايات المتحدة. إذا صادفتم هنا ثقافات من مختلف أنحاء العالم، فستشعرون حتمًا برغبة جامحة في السفر حول العالم“. وأضاف متحدثًا عن هدف المعرض في ”إثارة - تحفيز وإلهام“ زواره.



تُعرَض نحو 170 تحفة فنية لغوستاف كليمت عبر إسقاطات عالية الدقة، في تجربة بصرية تمتد ل40 دقيقة، تغمر الزائر بمؤثرات حسية مترفة وجمال زخرفي آسر.(© Nippon.com)



يتم تقديم نحو 110 عملا لإيغون شيليه ضمن عرض بصري يمتد ل12 دقيقة، يجسّد بدقة القلق والأمل اللذين سادا فيينا أواخر القرن التاسع عشر.(© Nippon.com)



في الغرفة المُغطّاة بالمرايا، يُبهَر الزوّار بتدفّق لا نهائي من اللوحات الأيقونية المبهرة. (© Nippon.com)



على الرغم من صِغَر مساحة قاعة الاستماع، إلا أنها تبدو كصندوق كنز من الأنغام جمعت من مختلف أنحاء العالم. (© Nippon.com)



تحول الجدران الأربعة وحتى الأرضية إلى شاشات عرض، لتأخذ الزائر في رحلة قصيرة عبر الأغاني الشعبية والآلات الموسيقية التقليدية. (© Nippon.com)



«تويودا أكيو (إلى أقصى اليسار) وياماغوتشي توموكو، منتجة Listen (الثانية من اليسار)، خلال حفل المعاينة. (© Nippon.com)



منتجات حصرية لـ Moveum مستلهمة من أعمال كليمت وإيغون شيليه، إلى جانب سلع مزيّنة برسومات لسيارات تويوتا الكلاسيكية. (© Nippon.com)



أُقيم المعرض ضمن مشروع إعادة تطوير رصيف ياماشيتا، داخل مستودع يعود إلى حقبة شووا، بينما تؤمّن مركبات تويوتا e-Palette خدمات التنقّل عبر الرصيف الممتد. (© Nippon.com)

موفيوم يوكوهاما – The Moveum Yokohama من تنظيم مجموعة تويوتا

الموقع: المستودع الرابع، رصيف ياماشيتا، 279-9 ياماشيتا-تشو، حي ناكا في مدينة يوكوهاما، محافظة كاناغاوا.

المستودع الرابع، رصيف ياماشيتا، 279-9 ياماشيتا-تشو، حي ناكا في مدينة يوكوهاما، محافظة كاناغاوا. الفترة: من 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 31 مارس/آذار 2026

من 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 31 مارس/آذار 2026 للمزيد من التفاصيل: https://global.toyota/info/themoveum/en/

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور: Nippon.com)