متحف تويوتا موفيوم في يوكوهاما… رحلة فنية عبر الزمان والثقافات
مشاعر تولد الرغبة في السفر
في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، افتُتح متحف موفيوم يوكوهاما، وهو مرفق واسع يوفر تجارب فنية غامرة، في رصيف ياماشيتا بمدينة يوكوهاما، ويقع في مستودع سابق يعود تاريخه إلى 60 عامًا. وسيستمر المعرض الدائم في هذا الموقع حتى 31 مارس/ آذار 2026.
يُقدّم المعرض الرئيسي، ”العصر الذهبي للجمال“، تجربةً بصريةً ساحرةً بتقنية الإسقاط الضوئي، تدوم قرابة الساعة، وتُسلّط الضوء على روائع الفنانين النمساويين غوستاف كليمت وإيغون شيلي. تُغطي الصور مساحةً تزيد عن 1800 متر مربع، مُغلفةً المكان بمزيجٍ خلّابٍ من اللوحات الشهيرة وزخارف فن الآرت نوفو. وبينما تتراقص الصور، تُعزف موسيقى سيمفونية لريتشارد فاغنر وغوستاف مالر في أرجاء القاعة، لتُغمر الزوار في عالم الفن الفييني أواخر القرن التاسع عشر.
وفي الوقت نفسه، يُقام معرضٌ آخر بعنوان ”استمع“، يُقدّم 15 دقيقةً من الموسيقى التقليدية من مختلف أنحاء العالم، جُمعت على مدى أكثر من عقدٍ من الزمن في 26 دولة، على يد فريقٍ بقيادة الممثلة ياماغوتشي توموكو. بفضل الصور المعروضة على الجدران الأربعة والصوت الغامر، يُمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد فنية نادرة، بدءًا من إيقاعات ثقافات الخيول البدوية وصولًا إلى الأغاني التقليدية التي تحتفي بالمهرجانات الإسكندنافية والآلات الموسيقية الأصلية المتوارثة في أمريكا الجنوبية.
يُعدّ هذا المعرض جزءًا من مبادرة رعاية ثقافية أطلقتها شركة تويوتا جروب، الشركة العالمية الرائدة في مجال التنقل. وفي حفل افتتاح المعرض، صرّح تويودا أكيو، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور، قائلًا: ”من ميناء يوكوهاما انطلق تويودا ساكيشي في جولاته التفقدية في أوروبا والولايات المتحدة، ومنه شُحنت سيارة تويوتا كراون لأول مرة إلى الولايات المتحدة. إذا صادفتم هنا ثقافات من مختلف أنحاء العالم، فستشعرون حتمًا برغبة جامحة في السفر حول العالم“. وأضاف متحدثًا عن هدف المعرض في ”إثارة - تحفيز وإلهام“ زواره.
موفيوم يوكوهاما – The Moveum Yokohama من تنظيم مجموعة تويوتا
- الموقع: المستودع الرابع، رصيف ياماشيتا، 279-9 ياماشيتا-تشو، حي ناكا في مدينة يوكوهاما، محافظة كاناغاوا.
- الفترة: من 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 31 مارس/آذار 2026
- للمزيد من التفاصيل: https://global.toyota/info/themoveum/en/
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور: Nippon.com)