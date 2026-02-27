عندما يمتزج الواقع مع الخيال: الغوص الإلكتروني في عالم «غوست إن ذا شيل»

اليابان في صورة

من خلال فعاليات أحد المعارض المقامة حاليًا في حي تورانومون بوسط طوكيو، تتاح لمحبي سلسلة Ghost in the Shell («شبح في القوقعة») فرصة التعمّق في عالم المانغا الذي أبدعه الفنان شيرو ماساموني، إلى جانب استكشاف رؤية المخرج أوشي مامورو في نسخته السينمائية الشهيرة من عمل الأنيمي.

علامة فارقة في عالم الخيال العلمي السيبراني أعادت تعريف الأنيمي

استنادًا إلى مانغا الخيال العلمي التي نشرها شيرو ماساموني عام 1989، واصلت سلسلة ”شبح في القوقعة“ توسيع قاعدة جماهيرها العالمية من خلال سلسلة متواصلة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وحقق أول عمل رسوم متحركة للسلسلة، وهو فيلم ”شبح في القوقعة“ للمخرج أوشي مامورو عام 1995، نجاحًا واسعًا في اليابان وخارجها بفضل فنه البصري المذهل وموضوعاته الفلسفية العميقة. وامتد تأثيره إلى ما هو أبعد من عالم الأنيمي، تاركًا بصمةً واضحةً على إنتاجات هوليوود مثل فيلم ”ذا ماتريكس“ أو (المصفوفة) (1999)، الأمر الذي مهد الطريق في النهاية إلى إنتاج فيلم حي مقتبس عن القصة يحمل نفس الاسم ”شبح في القوقعة“ عام 2017.

ومن فيلم المخرج أوشي مامورو الرائد إلى المسلسل التلفزيوني الذي سيبدأ عرضه في يوليو/ تموز 2026، يستعرض أحد المعارض تحت عنوان – (ذا غوست آند ذا شيل) ”الشبح والقوقعة“ - جميع نسخ الرسوم المتحركة لهذه السلسلة. وقد افتُتح المعرض في 30 يناير/ كانون الثاني في معرض طوكيو نودي، الواقع في مجمع تورانومون هيلز، ويستمر حتى 5 أبريل/ نيسان. ويضم المعرض أكثر من 1,600 مادة إنتاجية، بما في ذلك رسومات أصلية، إلى جانب لقطات من مقابلات مع المخرجين المتعاقبين وأعمال فنية تكريمية لفنانين معاصرين، ليقدم نظرة شاملة على تطور وتأثير أعمال ”شبح في القوقعة“ المستمرة.



أعمال فنية أصلية، وأوراق (سيلولويد) شفافة للرسوم المتحركة، ولوحات قصصية، ومراجع، ورسومات الخلفيات، بما في ذلك مجموعة واسعة من العناصر التي تُعرض للجمهور لأول مرة. (© Nippon.com)



تُعرض مقابلات مع أربعة من المبدعين، بمن فيهم المخرج أوشي مامورو، الذي عمل على فيلمي الأنيمي اللذين عُرضا في دور السينما عامي 1995 و2004. (© Nippon.com)

وتدور أحداث المسلسل في مستقبل قريب، حيث شهدت التكنولوجيا السيبرانية تطورًا هائلًا، وأصبح بإمكان العقول البشرية الاتصال مباشرةً بشبكات المعلومات. ويروي المسلسل معارك وحدة عمليات خاصة حكومية نخبوية. من خلال بطلته السيبرانية بالكامل، كوساناغي موتوكو، وذكائها الاصطناعي الذي يبدو أنه يمتلك شخصيات مستقلة، ويطرح المسلسل سؤالًا جوهريًا على المشاهدين: ما الذي يجعل الإنسان إنسانًا؟ هل هي الروح (العقل أو النفس)، أم الجسد المادي (الجسم أو الوعاء الخارجي)؟ ولإضفاء الحيوية على هذه الرؤية، يستخدم المعرض تقنيات متطورة للغاية، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، التي تمزج بين العالمين الحقيقي والافتراضي. وباستخدام نظارات الواقع المعزز والمنشآت التفاعلية، يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب محاكاة، مثل الغوص في شبكة دماغية سيبرانية أو السباحة في بحر من المعلومات، مما يمنحهم إحساسًا عميقًا بالعالم الرقمي المميز للمسلسل.

وخلال فترة المعرض، ستُعقد جلسات حوارية تضمّ مبدعين وفنانين، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية. وبعد اختتام فعاليات المعرض في طوكيو، يتم التخطيط لإقامة معرض دولي متنقل. وهذه الفعاليات تتيح الانغماس في عالم هذه السلسلة الفنية وخوض غمار تجربة مستقبل تتلاشى فيه الحدود بين الإنسانية والتكنولوجيا.



وسط صورٍ مُسقطة، يُمكن للزوار استكشاف جميع أعمال الرسوم المتحركة من سلسلة ”شبح في القوقعة“ وكأنهم يغوصون في عقلٍ رقمي. وتُجسّد هذه التجربة العبارة الشهيرة التي نطقت بها كوساناغي موتوكو في المشهد الأخير من المانغا الأصلية قبل 37 عامًا.”الشبكة واسعة ولا نهائية“. (© Nippon.com)



نماذج بالحجم الطبيعي للشخصيات الشهيرة، والدبابات الروبوتية المجهزة بالذكاء الاصطناعي فوتشيكوما (في المقدمة) وتاتشيكوما. (© Nippon.com)



مع ارتداء نظارات الواقع المعزز تظهر الدبابة الروبوتية تاتشيكوما، لترشد الزوار خلال جولة ”رؤية العقل السيبراني“ في المعرض، والمتاحة برسوم إضافية. وقد صُنعت هذه الأجهزة بواسطة شركة إكس رييل، بينما المحتوى من إنتاج شركة كيه دي دي آي. (© Nippon.com)



ركنٌ يتيح للزوار تصفح شاشات الكمبيوتر الخاصة بمبدعي الأنيمي بحرية. (© Nippon.com)



تجربة مدفوعة الأجر، حيث يقوم الزوار بالبحث في مغلفات تحتوي على نسخ من أعمال فنية أصلية، ويمكنهم أخذ بعض القطع المختارة إلى منازلهم. (© Nippon.com)



محتوى تفاعلي مستوحى من التقنيات المستقبلية المصورة في الأنيمي، مثل قمصان خاصة لا تتعرف عليها كاميرات المراقبة الذكية، أو تجارب يتم فيها دمج وجه الشخص مع شخصية ”الرجل الضاحك“ في السلسلة. (© Nippon.com)



منحوتة جديد من تصميم سوراياما هاجيمي مستوحاة من شخصية كوساناغي موتوكو: الروبوت الجذاب - الشبح في القوقعة، النوع 1. (© سوراياما هاجيمي؛ © نانزوكا؛ © شيرو ماساموني/ كودانشا)



هناك أكثر من 80 تعاونًا مع فنانين وعلامات تجارية من اليابان وخارجها. ويبلغ سعر تمثال كوساناغي موتوكو بالحجم الطبيعي (1:1) الذي تم الكشف عنه في المعرض (في الصورة العلوية) 1,32 مليون ين ياباني، مع إصدارات محدود من 50 وحدة يتم تصنيعها حسب الطلب. (© Nippon.com)

معرض ذا غوست آند زا شيل من عالم مانغا شبح في القوقعة

المكان: معرض طوكيو نودي A/B/C (الطابق الخامس والأربعون، برج محطة تورانومون هيلز، 2-6-2 تورانومون، حي ميناتو، طوكيو)

فترة العرض: من 30 يناير/ كانون الثاني إلى 5 أبريل/ نيسان

للحصول على معلومات حول التذاكر وغيرها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض: https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/.

(النص الأصلي اللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والمادة النصية والصور من إعداد Nippon.com. صورة الموضوع: مشهد من العرض الصحفي لمعرض ذا غوست أند ذا شيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2026. © Nippon.com. الشخصيات وغيرها من المواد الإعلامية الموضحة أعلاه هي © شيرو ماساموني/ كودانشا/ لجنة إنتاج غوست إن ذا شيل)