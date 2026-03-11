المحقق كونان في عامه الثلاثين… احتفالات في طوكيو بأسطورة الأنيمي
نظرة من وراء كواليس أحد أشهر مسلسلات الأنيمي
منذ انطلاقها في يناير/ كانون الثاني 1996، استحوذت سلسلة الأنيمي المحبوب المحقق كونان على إعجاب الجماهير من جميع الأعمار. ولعشاق هذه السلسلة، يُقام حاليًا معرض الذكرى الثلاثين لأنيمي المحقق كونان في قاعة طوكيو دوم سيتي بريزم في حي بونكيو بطوكيو، من 20 فبراير/ شباط إلى 29 مارس/ آذار، ليُتيح للجماهير فرصة نادرة للتعرف على كواليس إنتاج المسلسل.
وتدور أحداث القصة حول المحقق كودو شينئتشي، الطالب بالمرحلة الثانوية، الذي تحوله منظمة غامضة إلى تلميذ في المرحلة الابتدائية، ويواصل حل القضايا تحت اسم إيدوغاوا كونان المستعار. وقد تجاوزت هذه الملحمة البوليسية ألف حلقة تلفزيونية. ويستعرض المعرض مشاهد مميزة مختارة بعناية من جميع حلقات المسلسل، بالإضافة إلى مواد إنتاجية قيّمة نادراً ما تُعرض للجمهور.
وقد حضر أوياما غوشو، مبتكر كونان، حفل افتتاح المعرض. وقال للحضور: ”إن طريقة رسم الشخصيات في بدايات السلسلة تختلف كثيراً عن شكلها اليوم. وآمل أن يستمتع الزوار باكتشاف هذه التغييرات على مر السنين“.
وينقسم المعرض إلى خمسة أقسام تعكس عملية إنتاج الأنيمي: ”التخطيط“، ”رسم القصة المصورة“، ”التحريك“، ”تسجيل الأصوات“، و”أغاني الشارة“ (المقدمة والنهاية). ويمكن للزوار استعادة ذكرياتهم من خلال مشاهدة عرض زمني لأغاني الشارة السابقة، والتقاط صور تذكارية مع مجسمات بالحجم الطبيعي للشخصيات، والانغماس في محتوى سيسعد بالتأكيد عشاق الأنيمي القدامى. وتشمل أبرز المعروضات فيلمًا خاصًا ومنتجات محدودة الإصدار متوفرة فقط في المعرض. وبعد افتتاحه في طوكيو، سيجوب المعرض 12 مدينة في جميع أنحاء اليابان على مدار عام، بما في ذلك توتوري وأوساكا وناغويا.
معرض الذكرى الثلاثين لأنيمي المحقق كونان (طوكيو)
- المكان: قاعة طوكيو دووم سيتي بريزم (حي بونكيو، طوكيو)
- مواعيد المعرض: 20 فبراير/ شباط - 29 مارس/ آذار 2026
- ساعات العمل: 10:00 صباحًا – 7:00 مساءً (آخر موعد للدخول 6:30 مساءً)
- رسوم الدخول: 2,200 ين ياباني للبالغين؛ 1,500 ين ياباني لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية. يمكن شراء التذاكر من مكان المعرض، أو مسبقًا عبر الإنترنت من خلال موقع Lawson Ticket
- الموقع الإلكتروني: https://tvconanten-30th.jp/ (باللغة اليابانية)
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 21 فبراير/ شباط 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: شخصيات من بينها إيدوغاوا كونان، ترتدي ملابس احتفالية، يرحبون بالضيوف عند مدخل المعرض. (© Nippon.com؛ الشخصيات © أوياما غوشو/ شوغاكوكان، شركة يوميؤري للبث التلفزيوني، تي إم إس 1996)