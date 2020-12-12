أهم الأحداث في اليابان خلال شهر نوفمبر 2020

أحداث الشهر

أخبار اليابان

التعليق الجزئي لحملة (Go To Travel) (غو تو ترافيل) لتنشيط السياحة الداخلية جراء الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

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في استفتاء أُجري في مدينة أوساكا، رفض الناخبون بفارق ضئيل اقتراح إلغاء بلدية أوساكا واستبدالها بأربعة أقسام إدارية خاصة داخل نطاق المنطقة الحضرية. وقد تم رفض الخطة سابقًا في استفتاء أُجري في عام 2015. وقد أعرب رئيس حزب (نيبون إيشين) وعمدة مدينة أوساكا ماتسوي إيتشيرو مسؤوليته عن الهزيمة وأعلن اعتزاله السياسة في نهاية فترة رئاسته للبلدية في أبريل/ نيسان 2023.

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تأكيد أول انتشار لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في اليابان منذ 34 شهرًا في إحدى المزارع بمدينة ميتويو بمحافظة كاغاوا. واعتبارًا من الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت محافظات كاغاوا وفوكوكا وهيوغو ما مجموعه 10 حالات تفشي في مزارع كائنة هناك.

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مؤشر نيكي يرتفع 219.95 نقطة لينهي اليوم عند 24,325.23 وهو أعلى مستوى له منذ 29 عامًا.

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الإعلان رسميًا عن تنصيب ولي العهد الأمير فوميهيتو إلى المرتبة الأولى في ترتيب اعتلاء العرش، وذلك خلال مراسم احتفالية أُقيمت في القصر الإمبراطوري بطوكيو.



ولي العهد الأمير فوميهيتو خلال المراسم الاحتفالية بإعلان ارتقائه إلى المرتبة الأولى في ترتيب اعتلاء العرش أمام الإمبراطور ناروهيتو في القصر الإمبراطوري بطوكيو في الثامن من نوفمبر/ تشرين الأول 2020. الصورة من جيجي برس.

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محافظ محافظة مياغي موراي يوشيهيرو يعلن عن موافقته على إعادة تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا النووية في مدينة إشينوماكي بمحافظة مياغي. وقد تم إغلاق المحطة التي تديرها شركة توهوكو إليكتريك باور في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير الذي ضرب البلاد في عام 2011.

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رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي يجري أول اتصال هاتفي له مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. وأكد الجانبان على استمرار الجهود المبذولة لتعزيز التحالف بين البلدين.

وفاة كوشيبا ماساتوشي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002 لاكتشافه النيوترينوات الكونية، في طوكيو عن عمر يناهز 94 عامًا.



كوشيبا ماساتوشي (الثاني من اليسار) مع آخرين عند الإعلان في طوكيو في مايو/ أيار 2011 عن مؤسسة للمنح الدراسية للأطفال الذين تيتموا بسبب زلزال شرق اليابان الكبير. جيجي برس.

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الحزب الديمقراطي الاجتماعي يوافق على اقتراح يسمح لأعضائه بالانضمام إلى حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني. وفي سياق متصل سوف ينقسم الحزب، لكن زعيمته فوكوشيما ميزوهو تقول إنها تنوي البقاء في الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وفاة ممثل فن الكابوكي ساكاتا توجورو الرابع، والذي كان بمثابة كنزًا وطنيًا حيًا، عن عمر يناهز 88 عامًا.

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اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا توافق على الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتي ستلغي التعريفات الجمركية على 91٪ من المنتجات.

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يصل في زيارة إلى طوكيو. حيث التقى بشكل منفصل في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني مع رئيس الوزراء سوغا ومِحافظة طوكيو كويكي يوريكو للتأكيد على هدف إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المؤجلة في العاصمة اليابانية في صيف 2021.

رائد الفضاء نوغوتشي سووإتشي كان من بين أربعة رواد أقلعوا في كبسولة (كرو دراغون) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بالولايات المتحدة متجهين إلى محطة الفضاء الدولية.

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مكتب مجلس الوزراء يصدر أرقامه الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2020. الذي أظهر نمو في الاقتصاد بنسبة 5,0٪ أو 21,4٪ على أساس سنوي

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منظمة إدارة النفايات النووية اليابانية بدأت عمليات مسح أولية في بلديتي سوتسو وكاموإيناي الواقعتان في جزيرة هوكايدو لمعرفة ما إذا كانا مرشحين مناسبين لإقامة منشأة للتخلص النهائي من النفايات المشعة عالية المستوى.

وكالة الشؤون الثقافية تعلن أن إحدى اللجان التابعة لمنظمة اليونسكو أوصت بتسجيل مجموعة ”المهارات والتقنيات والمعارف التقليدية المستخدمة في حفظ ونقل العمارة الخشبية في اليابان“في قائمتها للتراث الثقافي المعنوي.

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حكومة مدينة طوكيو ترفع حالة التأهب الخاصة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها في نظامها المؤلف من أربع مستويات تحذيرية. حيث قررت في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، أن تطلب مرة أخرى من المنشآت التي تقدم المشروبات الكحولية تخفيض ساعات العمل.

الكاتبة والروائية يو ميري تفوز بجائزة الكتاب الوطني الأمريكية للأدب المترجم عن روايتها (Tokyo Ueno Station) أو (محطة أوينو بطوكيو) المترجمة من رواية (جي آر أوينو إيكي كوإين غوتشي) من قبل مورغان غايلز.

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الحكومة تقرر جزئيًا تعليق حملة (Go To Travel) (غو تو ترافيل) الهادفة لتنشيط السياحة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا. وفي الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم استبعاد مدينتي أوساكا وسابورو من الحملة لتفشي الفيروس بهما.

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ممثلو الادعاء في طوكيو يستجوبون سكرتيرًا لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي على خلفية حفلات العشاء التي أقامها أنصاره في الليلة السابقة للحفل السنوي لمشاهدة أزهار الكرز الذي كان يقام سنويا باستضافة آبي.

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رئيس الوزراء سوغا يجري محادثات مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في طوكيو. حيث أبدى سوغا مخاوفه بشأن توغل السفن الصينية في المياه المحيطة بجزر سينكاكو وتشديد سيطرتها على هونج كونج، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات إيجابية. كما أكد على أهمية استقرار العلاقات بين اليابان والصين.

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مصادر مطلعة تشير إلى أنه من غير المرجح أن يدعو رئيس الوزراء سوغا إلى انتخابات مبكرة لمجلس النواب في يناير/ كانون الثاني 2020. ويسود الاعتقاد بأن سوغا يركز على احتواء جائحة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد.

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أعرب ولي العهد فوميهيتو في أحد المؤتمرات الصحفية قبيل عيد ميلاده الخامس والخمسين، عن موافقته على زواج ابنته الأميرة ماكو من كومورو كي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، في الوسط إلى اليمين، يجيب على أسئلة الصحفيين خلال زيارته إلى الاستاد الوطني في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. جيجي برس)