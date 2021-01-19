أهم الأحداث في اليابان خلال شهر ديسمبر 2020

أحداث الشهر

أخبار اليابان

خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول واجهت اليابان زيادات مطردة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وارتفاع في حصيلة الوفيات التراكمية إلى أكثر من 3,000 حالة.

2

استقالة وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق يوشيكاوا تاكاموري من منصبه في الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد مزاعم بتلقيه أموالاً من رئيس شركة بيض كبرى. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، أعلن استقالته من منصبه كمشرع بسبب مشاكل صحية. وقد أمرت النيابة العامة باستجوابه، حيث قاموا في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول بتفتيش مكاتبه في مدينة سابورو.

3

أعلنت شركة مشغل خدمات الهواتف الجوالة (إن تي تي دوكومو) أنها ستطرح عرضًا خدمي شهري جديد بسعة 20 غيغابايت مقابل 2,980 ينًا يابانيًا اعتبارًا من مارس/ آذار 2021. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت شركة (سوفت بانك) هي الأخرى عن عرضها الخاص بسعة 20 غيغابايت بنفس السعر.

4

محكمة محافظة أوساكا تنقض قرار هيئة الرقابة النووية الذي نص على أن مفاعلين في محطة (أووي) النووية التابعة لشركة كانساي إليكتريك في محافظة فوكوي يفيان بمستويات الأمان المطلوبة لإعادة التشغيل، كما ألغت الموافقة على إعادة تشغيلهما.

6

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) تستعيد كبسولة انفصلت عن مسبارها الفضائي (هايابوسا 2) وهبطت بنجاح في جنوب أستراليا. وفي الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت أنها عثرت على رمال سوداء داخل الكبسولة، والتي يعتقد أنها جُمعت من كويكب ريوغو. وفي السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، تلقى فريق (هايابوسا 2) جائزة رئيس الوزراء.



مدير مشروع (هايابوسا 2) تسودا يووإتشي (الثاني على اليمين) يتحدث في أحد المؤتمرات الصحفية في مدينة ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. (جيجي برس).

7

وفاة الفيزيائي والرئيس السابق لجامعة طوكيو أريما أكيتو عن عمر يناهز التسعين عامًا.

8

وزير الدفاع كيشي نوبو يعلن أنه سيتم إرسال 10 ممرضات من قوات الدفاع الذاتي إلى مدينة أساهيكاوا بمحافظة هوكايدو، حيث تتعرض الخدمات الطبية هناك لضغوط شديدة. وفي الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت الوزارة أنه سيتم إرسال 7 ممرضات من قوات الدفاع الذاتي إلى محافظة أوساكا.



إحدى الممرضات من قوات الذاتي (على اليسار) تتحدث مع أعضاء آخرين في القوات في مستشفى كيوكاي يوشيدا في مدينة أساهيكاوا بمحافظة هوكايدو. (مكتب هيئة الأركان المشتركة، وزارة الدفاع، جيجي برس).

9

الحكومة تعقد اجتماعا للوزراء المعنيين لمناقشة سبل التعامل مع تفشي إنفلونزا الطيور الفتاك في غرب اليابان. وتؤكد على خطط لتطهير جميع مزارع الدجاج في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعامل السريع مع أي عدوى.



بدأ عمليات التخلص من الدجاج في إحدى مزارع مدينة كينوكاوا بمحافظة واكاياما. (حكومة بلدية واكاياما، جيجي برس).

14

رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى يعلن تعليق حملة الترويج السياحي (غو تو ترافيل) على الصعيد الوطني اعتبارًا من الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول إلى الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني 2021.

الحكومة تقدم التقرير النهائي لجلسة نقاش حول الضمان الاجتماعي لجميع الأجيال. واعتبارًا من النصف الثاني من السنة المالية 2022، ستُضاعف النفقات الطبية من أموالها الخاصة إلى 20٪ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر والذين يبلغ دخلهم السنوي 2 مليون ين على الأقل.

15

الحكومة توافق على مشروع قانون الموازنة التكميلية الثالث للسنة المالية 2020 مع إنفاق إضافي للحساب العام بقيمة 21,8 تريليون ين، بهدف المساعدة على منع استمرار تفشي فيروس كورونا وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الوباء. هذا وقد ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 175,5 تريليون ين، أو حوالي 70٪ أكثر من الميزانية السنوية الأصلية.

محكمة دائرة طوكيو فرع مدينة تاتشيكاوا تصدر حكمها بالإعدام على شيراشي تاكاهيرو بعد اتهامه بالسرقة والاغتصاب والقتل، في قضية قُتل فيها تسع فتيات في شقتة بمدينة زاما بمحافظة كاناغاوا.

16

تساقط الثلوج الكثيف يتسبب في توقف حركة المرور على الطرق في محافظة نيغاتا ومحافظات أخرى. حيث تقطعت السبل بأكثر من 2,000 مركبة على طريق (كَن-إيتسو) السريع في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

المدعون العامون يوجهون تهمة إشعال حريق متعمد لـ أوبا شينجي، والذي على إثره لقي 36 شخصًا مصرعهم في الاستوديو الرئيسي لشركة كيوتو أنيميشن في عام 2019.

17

إحدى اللجان الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو تقرر إضافة مجموعة المهارات والتقنيات والمعارف التقليدية المستخدمة في حفظ ونقل العمارة الخشبية في اليابان إلى قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

18

شركة فايزر تتقدم بطلب إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية للموافقة على لقاح فيروس كورونا الخاص بها. وهو أول طلب من نوعه في اليابان.

22

حصيلة الوفيات التراكمية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في اليابان ترتفع إلى أكثر من 3,000 حالة.

24

ممثلو الإدعاء في طوكيو يوجهون الاتهام لـ هايكاوا هيرويوكي، سكرتير رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، على خلفية عدم تضمينه تكاليف حفل عشاء رفيع المستوى تبلغ تكلفته 30 مليون ين على مدار أربع سنوات. حيث كانت التكاليف مخصصة للمآدب التي أقيمت في الليالي التي تسبق حفلات مشاهدة أزهار الكرز، في انتهاك لقانون مراقبة الأموال السياسية. وخلصوا إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانة آبي نفسه.



رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يتحدث إلى الصحفيين بعد القرار الذي خلُص إلى عدم توجيه الاتهام إليه. (جيجي برس

26

وزارة الصحة تفيد بأن أحد الطياريين العائدين إلى اليابان من بريطانيا قد أصيب بنوع جديد متحور من فيروس كورونا. ويعد هذا هو أول اكتشاف للنوع المتحور الجديد خارج نطاق الفحوصات التي يخضع لها العائدون من الخارج في المطار، والذي كان قد استُثنيَ منه الطيار. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، علقت الحكومة دخول الوافدين الأجانب إلى الأراضي اليابانية.

30

بورصة طوكيو تغلق عام التداول بمؤشر نيكى عند 27,444.17 نقطة بانخفاض قدره 123,98 نقطة عن اليوم السابق. وهذا هو أعلى مستوى انتهاء سنوي منذ عام 1989.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: حصار المركبات وسط أكوام الثلوج الكثيفةعلى طريق (كَن-إيتسو) السريع في مدينة أوزو بمحافظة نيغاتا. جيجي برس)