أهم أحداث شهر يناير 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تمديد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في إحدى عشر محافظة كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

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دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والمملكة المتحدة حيز التنفيذ.

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حكام محافظات طوكيو وكاناغاوا وسايتاما وتشيبا يجددون دعوتهم إلى تمديد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك في اجتماع مع وزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي.

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وكالة الشرطة الوطنية تعلن أن هناك 2,839 حالة وفاة مرورية خلال عام 2020، وهو أدنى إجمالي منذ بداية تسجيل البيانات لأول مرة في عام 1948، والسنة الرابعة على التوالي من الانخفاضات القياسية، وهي كذلك المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من 3,000 حالة.

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الحكم بالإعدام الصادر ضد شيراشي تاكاهيرو المتهم بقتل تسعة أشخاص في حي زاما بمحافظة كاناغاوا يصبح رسميًا.

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الحكومة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في محافظات طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا لتستمر من الثامن من يناير/ كانون الثاني حتى السابع من فبراير/ كانون الثاني. كما تم تمديد التعليق على مستوى البلاد لحملة (غو تو ترافيل) السياحية حتى السابع من فبراير/ شباط.

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محافظتا فوكوي وتوياما ومناطق أخرى مطلة على الشريط الساحلي لبحر اليابان تشهد تساقطًا قياسيًا للثلوج. الأمر الذي أدى في بعض الأوقات إلى تقطع السبل بنحو 1,000 مركبة على طريق (هوكوريكو) السريع و200 مركبة أخرى على طريق (توكاي-هوكوريكو) السريع. كما تسببت الثلوج أيضًا في حدوث بعض الوفيات، كما في حالات الأشخاص الذين يقومون بأعمال جرفها عن الطرق أو الأسطح.



أفراد من قوات الدفاع الذاتي يساعدون في إزالة الثلوج المتراكم على طريق توكاي-هوكوريكو السريع، في العاشر من يناير/ كانون الثاني 2021. (هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع. جيجي برس)

وزارة الصحة والعمل والشؤون لاجتماعية تعلن اكتشاف نوع متحور جديد من فيروس كورونا مصاب به أربعة أشخاص كانوا على متن رحلة قادمة من البرازيل.

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وفاة الكاتب الواقعي هاندو كازوتوشي، المعروف بكتاباته التاريخية عن عمر يناهز التسعين عامًا. ومن ضمن مؤلفاته (نيهون نو إيتشيبان ناغاي هي) (أطول يوم في تاريخ اليابان).

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الحكومة تضيف محافظات أوساكا، كيوتو، هيوغو، آيتشي، غيفو، فوكووكا، وتوتشيغي إلى قائمة المحافظات المعلن بها حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ابتداءً من الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني وحتى السابع من فبراير/ شباط.

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اتحاد الرغبي الياباني يقرر تأجيل انطلاق موسم الدوري الممتاز، الذي كان مقررا في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني، بسبب أكثر من 60 إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والموظفين.

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المدعون العامون في طوكيو يتهمون وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق يوشيكاوا تاكيموري وأكيتا يوشيكي الرئيس السابق لشركة أكيتا فودز، للاشتباه في أن أكيتا قدم 5 ملايين ين ياباني كرشاوى ليوشيكاوا.

اختيار عازفة الكمان غوتو ميدوري كواحدة من الحاصلين الخمسة على جوائز مركز كينيدي لعام 2020 لمساهماتها في الثقافة الأمريكية من خلال فنون الأداء. وهي بذلك تكون اليابانية الثانية الحاصلة على الجائزة بعد قائد الفرقة الموسيقية أوزاوا سيجي في عام 2015.



غوتو ميدوري تقدم أحد العروض الموسيقية في اجتماع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2019. (أيه إف بي/ جيجي برس)

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اليابان تجري أول اختبار موحد لها للقبول بالجامعات، عوضًا عن اختبارات المركز الوطني المنفصلة للقبول الجامعي. وقد خضع للاختبار حوالي 530 ألف طالب، على الرغم من إعلان حالة الطوارئ المستمر في 11 محافظة.

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رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي يلقي خطابًا سياسيًا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. ويقول بأن الحكومة تستهدف سن مبكر للميزانية التكميلية الثالثة للسنة المالية 2020، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى تعويض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى ميزانية العام المالي 2021.

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أوسامي رين تفوز بجائزة أكوتاغاوا الأدبية عن رواية، (أوشي، مويو)، (الصعود، والانهيار)، وسايجو ناكا تفوز بجائزة ناؤكي عن رواية (أوراسابيشيغاوا) (النهر الوحيد).

الشركات القائمة على تشغيل خطوط السكك الحديدية في منطقة طوكيو تقرر تقديم مواعيد قطاراتهم الأخيرة لمدة تصل إلى 30 دقيقة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ.



إشعار في محطة شينباشي ينوه عن الانتهاء المبكر لخدمات القطارات اليومية. التقطت الصورة في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2021. (جيجي برس).

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الحكم على النائبة كاواي أنري بالسجن ستة عشر شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، لانتهاكها قانون انتخابات المناصب العامة خلال حملتها الانتخابية لمجلس المستشارين لعام 2019.

وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك ومحافظة تشيبا تعلنان عن تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى والفتاكة في مزرعة للبط في بلدة يوكوشيبا هيكاري الواقعة بالمحافظة. ويعد هذا هو أول انتشار لأنفلونزا الطيور يشمل البط هذا الموسم.

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ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا في اليابان (بما في ذلك ركاب السفينة السياحية) إلى أكثر من 5,000 ليصل إلى 5,077 حالة.

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رئيس الوزراء سوغا يجري اتصالًا هاتفياً مدته ثلاثين دقيقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل معًا بشكل وثيق لمعالجة مشكلة التغيرات المناخية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وتعد هذه هي المحادثة الأولى لسوغا مع القائد الأمريكي الجديد.

لاعب البيسبول (تاناكا ماساهيرو) بعد أن أصبح بدون وكيل أعمال، يعلن أنه سيعود إلى فريق راكوتن إيغلز قادما من فريق نيويورك يانكيز.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تدريبات على إعطاء اللقاح بكلية التمريض في مدينة كاواساكي بمحافظة كاناغاوا في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني. جيجي برس)