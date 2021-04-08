أهم أحداث شهر مارس 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

إحياء اليابان للذكرى السنوية العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير، وبداية مراسم تتابع حمل الشعلة الأولمبية كانا من بين أهم الاحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مارس/ آذار 2021.

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استقالة وزيرة العلاقات العامة بمجلس الوزراء يامادا ماكيكو بعد الكشف عن حضروها لمأدبة عشاء باهظة الثمن تكفلت بها شركة توهوكو شينشا، وهي شركة إذاعية تضم نجل رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى (سيغو) الذي كان حاضرًا بين ضمن كبار مسؤوليها.

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النيابة العامة في طوكيو تلقي القبض على مايكل تيلور أحد أعضاء القوات الخاصة الأمريكية السابقين ونجله بيتر للاشتباه في قيامهما بإيواء رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن ومساعدته على الفرار من اليابان إلى لبنان. وقد تم تسليم الاثنين من الولايات المتحدة.

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وزير الشؤون الداخلية والاتصالات تاكيدا ريوتا يعلن عن عزل تانيواكي ياسوهيكو من منصب نائب الوزير لتنسيق السياسات بعد أن تمت استضافته بشكل متكرر من قبل عدة الشركات في خرق لمواثيق أخلاقيات موظفي الحكومة. وعلى إثر ذلك قدم تانيواكي استقالته من الوزارة في السادس عشر من مارس/ آذار.

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اليابان تحيي الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير. حيث تمت إقامة حفل رسمي في المسرح الوطني في طوكيو لأول مرة منذ عامين، بعد إلغاء حدث عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا. ويعد هذا هو آخر احتفال رسمي لإحياء ذكرى الكارثة تنظمه الحكومة الوطنية.



الإمبراطور ناروهيتو يلقي كلمة إلى جانب الإمبراطورة ماساكو في الحفل الرسمي الذي أُقيم في الحادي عشر من مارس/ آذار 2021، بمناسبة مرور عشر سنوات على زلزال شرق اليابان الكبير. جيجي برس.

وكالة الشرطة الوطنية تعلن أن الشرطة تعاملت مع 2,133 حالة إساءة معاملة للأطفال في عام 2020، بزيادة قدرها 8,2٪ على أساس سنوي، وبلغ عدد الضحايا من الأطفال الذين تقل أعمارعم عن 18 عامًا 2,172 حالة، بزيادة قدرها 9,1٪. وكلاهما أرقام قياسية جديدة.

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مشغل الخدمات البريدية شركة (جابان بوست) وشركة راكوتن تعلنان اتفقهما على شراكة رأس المال والأعمال. والذي بموجبه ستحصل جابان بوست على حصة قدرها 8,32٪ في راكوتن من خلال تخصيص طرف ثالث. وسيساعد الاستثمار الذي تبلغ قيمته 150 مليار ين ياباني في تمويل الخدمات اللوجستية المحسنة من خلال التقنيات الرقمية، إلى جانب توسع راكوتن في قطاع أعمال الهواتف المحمولة.

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قادة الدول الرباعية – اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند – يعقدوا قمتهم الأولى عبر الإنترنت. أصدروا من خلالها بيانًا مشتركًا تعهدوا فيه بالعمل معًا لتزويد البلدان النامية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتصدي لمشكلة التغيرات المناخية.

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عقد محادثات أمنية لوزراء الدفاع والخارجية لكل من اليابان والولايات المتحدة في طوكيو، أصدر من خلالها رؤساء الشؤون الخارجية والدفاع في البلدين بيانًا مشتركًا عبروا فيه عن مخاوف جدية بشأن قانون خفر السواحل الصيني، الذي يسمح لخفر السواحل بإطلاق النار على السفن الأجنبية.

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محكمة دائرة مدينة سابورو تحكم بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين ينتهك المادة الرابعة عشرة من الدستور، والتي تنص على أن ”جميع الناس متساوون بموجب القانون“. يأتي الحكم في قضية رفعها ثلاثة أزواج مثليين ضد الحكومة الوطنية.

الشركة المشغلة لتطبيق لاين تعلن أن المعلومات الشخصية المتعلقة بمستخدمي تطبيق المراسلة الخاص بها كانت متاحة لمهندسي النظام في فرعها الصيني. وفي الحادي والثلاثين من مارس/ آذار، قام محققون من لجنة حماية المعلومات الشخصية التابعة للحكومة بزيارة مقر الـ (لاين) وشركتها الأم (زي هولدينغ) لإجراء عمليات تفتيش ميدانية.

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محكمة دائرة مدينة ميتو تأمر الشركة اليابانية للطاقة الذرية بعدم إعادة تشغيل محطة توكاي رقم 2 للطاقة النووية في قضية رفعها 224 شخصًا من السكان المحليين، بحجة عدم كفاية التخطيط اللازم لعمليات الإخلاء وإدارة الكوارث المحتملة الأخرى.

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انطلاق منافسات البطولة الودية الوطنية الربيعية للمدارس الثانوية اليابانية للبيسبول في ملعب هانشين كوشين بمدينة نيشينوميا بمحافظة هيوغو. ويذكر أن فاعليات البطولة قد أُلغيت في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.



ست فرق مدرسية فقط شاركت فعليًا على أرض الملعب في حفل الافتتاح مع ظهور طلاب المدارس الأخرى على شاشة العرض الكبيرة في التاسع عشر من مارس/ آذار 2021 (جيجي برس).

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كبار المسؤولين في اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو، وحكومة مدينة طوكيو، والحكومة الوطنية، واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية يقررون جميعًا رسميًا في اجتماع خماسي الأطراف أن المتفرجين الأجانب لن يتمكنوا من حضور منافسات ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية.

زلزال بقوة 6,9 درجة قبالة محافظة مياجي يتسبب في اهتزازات أعلى من المستوى الخامس على مقياس شدة الزلازل في مدينة سينداي ومناطق أخرى.

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الحكومة ترفع حالة الطوارئ الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا في محافظات طوكيو وكاناغاوا وسيتاما وتشيبا، بعد فترة التمديد الثانية التي استمرت لمدة أسبوعين.

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أربع سفن لخفر السواحل الصينية تدخل المياه اليابانية بالقرب من جزر سينكاكو في أوكيناوا. وهذا هو أول اختراق للمياه اليابانية في المنطقة منذ الحادي والعشرين من فبراير/ شباط والعاشر هذا العام.

وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي يعترف أثناء محاكمته في محكمة دائرة طوكيو الجزئية، بشراء الأصوات لحملة زوجته أنري الانتخابية لمجلس المستشارين في عام 2019. ويذكر أنه قد استقال من مجلس النواب في الخامس والعشرين من مارس/ آذار.

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وفاة كوغا توشيهيكو، الذي فاز بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للرجال وزن 71 كيلوغرامًا في أولمبياد برشلونة 1992، عن عمر يناهز 53 عامًا. يذكر أنه كان يخضع لجلسات علاج لمرض السرطان.



كوجا توشيهيكو على منصة التتويج في الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز 1992، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة الجودو للرجال وزن 71 كيلوغراماً في أولمبياد برشلونة. (جيجي برس)

هيئة الرقابة النووية تقرر منع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) من نقل الوقود النووي في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية في محافظة نيغاتا، حتى يتم التعامل مع مشكلة تعطل معدات المحطة المخصصة لاكتشاف المتسللين والتي كانت معطلة منذ مارس/ آذار 2020.

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انطلاق مراسم تتابع حمل شعلة طوكيو الأولمبية من مركز (جى ڤيليج) لتدريب كرة القدم في محافظة فوكوشيما. وسيحمل حوالي 10,000 عداء الشعلة خلال الجولة التي تستمر 121 يومًا قبل مراسم حفل الافتتاح.

الحكومة تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، لكنهما سقطا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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الموافقة على ميزانية قدرها 106,6 تريليون ين للسنة المالية 2021 في البرلمان. وهي تشمل 5 تريليون ين تم تخصيصها للإجراءات المضادة للجائحة دون الحاجة إلى مزيد من الموافقة من البرلمان، وبذلك تحقق رقماً قياسياً للسنة التاسعة على التوالي. هذا وقد تجاوزت إصدارات السندات الحكومية 40 تريليون ين لأول مرة منذ سبع سنوات.

انطلاق البطولة المركزية وبطولة المحيط الهادئ ضمن منافسات دوري المحترفين الياباني للبيسبول. حيث سيعود الدوري إلى جدوله المعتاد المكون من 143 مباراة، ولكن ستكون هناك قيود على أعدا الحضور. بسبب الإجراءات المتخذه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسوف تقتصر المباريات أيضًا على تسع جولات، وفي الوقت الحالي، ستبدأ المباريات الليلية في منطقة العاصمة مبكرًا.

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عقد محادثات أمنية لوزراء الخارجية والدفاع بين اليابان وإندونيسيا في طوكيو لأول مرة منذ خمس سنوات. وتوصل البلدان إلى اتفاق يسمح بتصدير معدات دفاعية يابانية إلى إندونيسيا التي أصبحت عاشر دولة توقع مثل هذه المعاهدة مع اليابان بعد دول أخرى منها الولايات المتحدة، بريطانيا، ماليزيا، والفلبين.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: إواشيميزو أسوزا العداء الأول الذي يحمل الشعلة الأولمبية، وأعضاء أخرون من منتخب كرة القدم النسائية في بداية انطلاق مراسم حمل الشعلة من مركز تدريب (جى ڤيليج) لكرة القدم في الخامس والعشرين من مارس/ آذار. جيجي بول)