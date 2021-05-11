أهم أحداث شهر أبريل 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

الحكومة اليابانية تعلن حالة الطوارئ للمرة الثالثة تجاوبًا مع ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ورئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى يلتقي لأول مرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولاعب الغولف ماتسوياما هيديكي يصبح أول لاعب ياباني يفوز ببطولة الماسترز. كل ذلك والمزيد كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أبريل/ نيسان 2021.

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وفاة الفنان الكبير تاناكا كوني، نجم البرنامج التلفزيوني الشهير (كيتا نو كوني كارا) (من الريف الشمالي) وسلسلة الأفلام السينمائية (واكادايشو) (الشاب البارع)، في الرابع والعشرين من مارس/ آذارعن عمر يناهز الثامنة والثمانين عامًا.



الممثل تاناكا كوني. جيجي برس.

وفاة أكاساكي إيسامو الأستاذ الجامعي بجامعة ميجوو، والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2014 مع عالمين آخرين لجهودهما في تطوير الثنائيات الباعثة للضوء الأزرق، عن عمر يناهز الثانية والتسعين عامًا.

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بعد تماثلها للشفاء من مرض سرطان الدم تواصل السبّاحه إيكي ريكاكو عودتها لعالم السباحة بفوزها بسباق 100 متر فراشة سيدات في بطولة اليابان الوطنية للسباحة لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وهو الفوز الذي ضمن لها مكانًا في فريق التتابع 4 × 100 متر سباحة متنوعة في أولمبياد طوكيو، حيث المشاركة الثانية لها في الألعاب الأولمبية منذ ظهورها الأول في عام 2016 في دورة ألعاب ريو دي جانيرو.



السبّاحة إيكي ريكاكو تحتفل بفوزها في سباق 100 متر فراشة سيدات في الرابع من أبريل/ نيسان 2021 في مركز طوكيو للألعاب المائية. جيجي برس.

وفاة كاتبة السيناريو هاشيدا سوغاكو عن عمر يناهز الخامسة والتسعين عامًا في منزلها بمحافظة شيزوؤكا. وقد اشتهرت بكتاباتها للأعمال الدرامية التلفزيونية الشهيرة مثل مسلسل (أوشين)، والتي تحكي فيه قصة فتاة ولدت في بيئة ريفية فقيرة تتعرض للعديد من المحن والأزمات. ومسلسل (Wataru seken wa oni bakari) (التغلب على الصعاب).

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الحكومة تفرض تدابير شبه طارئة في محافظات أوساكا وهيوغو ومياغي تجاوبًا مع الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك المحافظات. وقد قامت السلطات بتوسيع نطاقها إلى طوكيو وكيوتو وأوكيناوا في التاسع من أبريل/ نيسان، ثم إلى سايتاما وتشيبا وكاناغاوا وآيتشي في الخامس والعشرين من نفس الشهر.

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التقارير تظهر أن شركة توشيبا تلقت عروضا للشراء من الخارج، بما في ذلك عرض ضخم من صندوق الاستثمار البريطاني سي في سي كابيتال بارتنرز.إلا أنه في العشرين من أبريل/ نيسان، رفضت المجموعة اليابانية العرض المقدم لافتقاره إلى التفاصيل بعد رد فعل قوي من داخل الشركة.

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لاعب الغولف ماتسوياما هيديكي يحصل على السترة الخضراء المرموقة في بطولة الماسترز في مدينة أوغوستا بجورجيا، ليصبح بذلك أول لاعب ياباني يفوز بلقب كبير. وفي الثلاثين من أبريل/ نيسان تسلم جائزة رئيس الوزراء تكريما لهذا الإنجاز.

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انطلاق حملات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسكان المسنين في مناطق محددة من البلاد. وتهدف الحكومة إلى تلقيح الأفراد البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر، أي حوالي 36 مليون شخص أو ثلث إجمالي السكان، بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021.

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الحكومة تضفي الطابع الرسمي على قرارها بإطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية والتي تحتوي على نظير التريتيوم المشع في المحيط الهادئ في غضون عامين.

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كوروماتاني نوبوأكي يستقيل من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لشركة توشيبا وسط اضطراب إداري أشعله ظهور عرض استحواذ من قبل صندوق الاستثمار البريطاني سي في سي كابيتال بارتنرز. وقد تم استبداله بسلفه المباشر تسوناغاوا ساتوشي.

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نيكاي توشيهيرو، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يشكك في مستقبل أولمبياد طوكيو عندما قال أمام عدسات الكاميرات بأنه يجب إلغاء الألعاب إذا استمرت جائحة فيروس كورونا في التدهور.

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رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في أول قمة شخصية بينهما. وفي بيان مشترك، شدد الزعيمان على أهمية ”السلام والاستقرار في المنطقة الواقعة عبر مضيق تايوان“ وحثا على ”الحل السلمي للقضايا المتعلقة بالمضيق“ وذلك في ضوء الضغط المتزايد من قبل الجيش الصيني في المنطقة.



رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى، إلى اليسار، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في السادس عشر من أبريل/ نيسان 2021. فرانس برس/ جيجي برس.

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السفارة اليابانية في ميانمار تقول أن السلطات في مدينة يانغون ألقت القبض على الصحفي كيتازومي يوكي بتهمة نشر أخبار كاذبة أثناء تغطيته للاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في فبراير/ شباط.

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رئيس الوزراء سوغا يعلن في خطابٍ ألقاه في قمة المناخ عبر الإنترنت التي استضافتها الولايات المتحدة، عن التزام اليابان الإضافي بخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعهده بخفض الانبعاثات بنسبة 46٪ عن مستويات عام 2013 بحلول السنة المالية 2030، وذلك في ارتفاعٍ عن الهدف الحالي البالغ 26٪.

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شركة صناعة السيارات هوندا موتور تعلن أنها تهدف إلى تحويل مجموعتها بالكامل إلى المركبات الكهربائية وخلايا الوقود، بما في ذلك السيارات الهجينة، بحلول عام 2040. كما تكشف عن خطط لإطلاق سيارة كهربائية مدمجة في اليابان في عام 2024.

هوشيدى أكيهيكو وثلاثة رواد فضاء آخرين ينطلقون من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا متجهين إلى محطة الفضاء الدولية. وقد التحمت الكبسولة التي تحمل الطاقم بنجاح مع محطة الفضاء الدولية في الرابع والعشرين من أبريل/ نيسان. وتولى هوشيدى، في رحلته الثالثة، قيادة محطة الفضاء الدولية في الثامن والعشرين من أبريل/ نيسان، ليصبح بذلك ثاني ربان ياباني للسفينة الفضائية بعد فترة واكاتا كويتشي التي استمرت شهرين في عام 2014. وفي نفس اليوم، عاد رائد الفضاء الياباني نوغوتشي سويتشي بأمان إلى الأرض بعد أن كان في المحطة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.



في صورة من تلفزيون ناسا، تحدثت مهندسة الطيران شانون ووكر، إلى اليمين، خلال حفل أقيم في السابع والعشرين من أبريل/ نيسان بمناسبة تغيير قيادة محطة الفضاء الدولية إلى هوشيدى أكيهيكو، إلى اليسار، بينما يتابع زملاؤه من أفراد الطاقم الحديث. الصورة من تلفزيون ناسا، فرانس برس/ جيجي برس.

لجنة حماية المعلومات الشخصية التابعة للحكومة اليابانية، مستشهدة بالإشراف غير الكافي، تأمر مزود تطبيق المراسلات (لاين) بمعالجة العيوب الخطيرة في استخدامه للمعلومات الشخصية. حيث تعرضت الشركة في مارس/ آذار لتدقيق شديد بعد أن تم اكتشاف أن شركة تابعة صينية لديها إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء.

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تجاوبًا مع ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، أعلنت الحكومة حالة طوارئ ثالثة تغطي محافظات طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو. ومن المقرر مبدئيًا أن ينتهي الأمر في الحادي عشر من مايو/ آيار، ولكن من المرجح أن يتم تمديده حتى الحادي والثلاثين من مايو/ آيار.

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اليابان تتخطى حاجز الـ 10,000 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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حاكم محافظة فوكوي سوغيموتو تاتسوجي يوافق على إعادة تشغيل ثلاث وحدات في محطة ميهاما للطاقة النووية التابعة لشركة كانساي إلكتريك والتي ظلت في الخدمة لأكثر من أربعة عقود. وهذه هي المرة الأولى منذ حادثة فوكوشيما دايئتشي يحصل فيها أحد المرافق النووية على الضوء الأخضر لإبقاء المفاعلات في الخدمة لما بعد عمرها المحدد البالغ أربعين عامًا.

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أعلنت شركة أيه إن أيه القابضة، المشغل لأكبر شركات الطيران اليابانية (أول نيبون إيرويز)، عن خسارة سنوية قدرها 404,6 مليار ين ياباني في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس/ آذار وسط انخفاض هائل في السفر الدولي بسبب الوباء. ويأتي العجز في أعقاب أرباح بلغت 27,6 مليار ين في العام السابق.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعب الغولف ماتسوياما هيديكي، يرفع ذراعيه معربًا عن انتصاره، حيث يرتدي السترة الخضراء بعد منحه إياها عقب فوزه ببطولة الماسترز. فرانس برس/ جيجي برس)