أهم أحداث شهر مايو 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

بدء حملات التطعيم لكبار السن في اليابان خلال شهر مايو/ أيار 2021، وسط تمديد لحالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في طوكيو ومحافظات أخرى.

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زلزال يضرب قبالة ساحل محافظة مياغي، مما تسبب في اهتزاز بلغ مستواه (5 قوي) على مقياس شدة الزلازل في مدينة إيشينوماكي وأجزاء أخرى متفرقة من المحافظة. وتقول هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع على عمق 51 كيلومترًا وبلغت قوته 6,8 درجة.

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الكبسولة الفضائية كرو دراغون التابعة لشركة الفضاء سبيس إكس والتي كانت تحمل على متنها نوغوتشي سويتشي وثلاثة رواد فضاء آخرين تهبط في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا. وتأتي عودة نوغوتشي سالمًا بعد مكوثه لمدة خمسة أشهر ونصف على متن محطة الفضاء الدولية.



رائد الفضاء نوغوتشي سويتشي يتحدث إلى المراسلين في السابع والعشرين من مايو/ آيار 2021، من خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد عودته من إقامته الطويلة في محطة الفضاء الدولية. جيجي برس.

3

وزير الخارجية موتيغي توشيميتسو يجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في لندن. ويؤكدان مجددًا التزامهما بنزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية بشكل كامل مؤكدين على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان في مواجهة الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في المنطقة. وفي الخامس من مايو/ أيار، تحدث موتيغي وبلينكين مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ، الذي يدعم أيضًا نزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية. واتفق بلينكين وتشونغ على دعم اليابان لحل قضية اختطاف مواطنيها من قبل كوريا الشمالية.

4

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد الأطفال في اليابان الذين يبلغون من العمر أربعة عشر عامًا أو أقل انخفض بمقدار 190,000 على أساس سنوي ليصل إلى 14,9 مليون طفل اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان 2021. وهذا هو العام الأربعين على التوالي للانخفاض والأقل إجمالًا منذ بداية تجميع وتسجيل الأرقام المقارنة لأول مرة في عام 1950.

6

الحكومة تعترف بوجود وثائق ورسائل بريد إلكترونية قام بتجميعها أكاغي توشيؤ، وهو مسؤول بيروقراطي في وزارة المالية، كسجل للأحداث المتعلقة بتزوير الوثائق الرسمية المتعلقة ببيع الأراضي المملوكة للدولة إلى مؤسسة موريتومو غاكوئين التعليمية. وكان أكاغي قد انتحر في مارس/ آذار من عام 2018 بعد تلقيه أوامر بشكل متكرر للتلاعب بالوثائق.

7

الحكومة تمدد حالة الطوارئ في محافظات طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو حتى الحادي والثلاثين من مايو/ أيار. وفي الثاني عشر منه، أضافت محافظتي أيتشي وفوكوؤكا، وفي السادس عشر، أضافت محافظتي هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما. وفي الثالث والعشرين، أضافت أوكيناوا على أن تنتهي فيها في العشرين من يونيو/ حزيران. وفي الثامن والعشرين، تم تمديد حالة الطوارئ في المحافظات التسع الأخرى حتى العشرين من يونيو/ حزيران.

9

الحكومة تنفذ تدابير شبه طارئة في محافظات غيفو وميه وهوكايدو حتى الحادي والثلاثين من مايو/ آيار. وفي السادس عشر منه، تم توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل محافظات غونما وإيشيكاوا وكوماموتو، حيث تسري حتى الثالث عشر من يونيو/ حزيران، في الوقت الذي دخلت فيه هوكايدو حالة طوارئ في نفس اليوم. وفي الثاني والعشرين من مايو/ آيار، تم رفع الإجراءات شبه الطارئة مبكرًا عن الموعد المحدد في محافظة إهيمى.

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أعلن اتحاد الأعمال الياباني أن رئيس مجلس إدارة شركة هيتاتشي ناكانيشي هيروأكي سيتنحى عن منصبه كرئيس للاتحاد في منتصف فترة ولايته ليحل محله رئيس شركة سوميتومو للمواد الكيميائية توكورا ماساكازو.



توكورا ماساكازو (في المقدمة)، والمقرر أن يكون الرئيس القادم لاتحاد الأعمال الياباني. التُقطت الصورة في طوكيو في العاشر من مايو/ آيار 2021، مع المدير العام لكيدانرين كوبوتا ماساكازو في الخلفية. جيجي برس.

بدء حملات التطعيم المضادة لفيروس كورونا لكبار السن البالغ عددهم 36 مليونًا شخصًا في اليابان ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في العديد من المدن والأحياء. وقد تم افتتاح مراكز التطعيم الجماعي في طوكيو وأوساكا في الرابع والعشرين من مايو/ أيار.

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المحكمة العليا تقضي بأن الحكومة وصانعي مواد البناء مسئولون عن دفع تعويضات لـ 400 من العمال السابقين وأفراد الأسر الثكلى على خلفية المشاكل الصحية الناجمة عن استنشاق مادة الأسبستوس في مواقع العمل. يأتي الحكم في أربع دعاوى قضائية مرفوعة في يوكوهاما، طوكيو، كيوتو، وأوساكا. حيث تبين أن الحكومة لم تمارس سلطتها في فرض اللوائح. كما أنها مسؤولة في حالة وجود عمال مستقلين يمتلكون أعمالهم الخاصة.

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مكتب مجلس الوزراء يعلن أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في الربع الأول من عام 2021 انخفض بنسبة 1,3٪، بانخفاض 5,1٪ على أساس سنوي. وكان هذا أول هو نمو سلبي ضمن ثلاثة أرباع، وهو الذي يعني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 4,6٪ في السنة المالية 2020، وهو أكبر انخفاض تم تسجيله على الإطلاق.

وفاة الممثل تامورا ماساكازو، الذي لعب أدوار البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، في الثالث من أبريل/ نيسان عن عمر يناهز السابعة والسبعين عامًا.



تامورا ماساكازو في يناير/ كانون الثاني 2014. جيجي برس.

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شرطة محافظة أيتشي تعتقل أربعة أعضاء من مجموعة سعت إلى فرض استدعاء للمحافظ أومورا هيديكي، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير توقيعات لحملة الاستدعاء.

محكمة طوكيو الجزئية تقضي بأنه يتعين على أحد الأشخاص في محافظة ناغانو دفع مبلغ 1,29 مليون ين ياباني للتشهير عبر الإنترنت بالمصارعة المحترفة ونجمة برنامج تلفزيون الواقع (تراس هاوس) كيمورا هانا، وذلك بعد انتحارها في مايو/ آيار من العام الماضي. وقد رفعت والدتها، كيمورا كيوكو، دعوى قضائية طالبت فيها بمبلغ 2,94 مليون ين كتعويض.

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وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، تامورا نوريهيسا، يقول بأن الوزارة ستمنح موافقة سريعة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي طورتها شركة موديرنا الأمريكية وشركة استرازينيكا البريطانية.

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وفاة ممثل فن الكابوكي كاتأوكا هيديتارو الثاني عن عمر يناهز التاسعة والسبعين عامًا. وقد كان بمثابة كنزًا وطنيًا حيًا، ومعروفًا بأدواره (أوناغاتا) التي يلعب فيها أدوار شخصيات نسائية.

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سفينة صيد يابانية تزن 9,7 طن تصطدم بسفينة شحن روسية تزن 662 طنًا في بحر أوخوتسك، على بعد 23 كيلومترًا من ميناء مونبيتسو في هوكايدو، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة اليابانيين.

البرلمان يوافق على تعديل قانون تعزيز التدابير المضادة للاحتباس الحراري ويسنّه، والذي يحدد هدف تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أنه تم تقديم 872,227 إشعارًا بحالات حمل في مختلف البلديات بجميع أنحاء البلاد في عام 2020، بانخفاض سنوي قدره 4,8٪. ويُعتقد أن هذا هو أقل إجمالي على الإطلاق لسنة تقويمية واحدة (على الرغم من أن البيانات يتم جمعها حسب السنة المالية، لذلك لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة).

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: أشخاص يصطفون خارج إحدى مراكز التلقيح الجماعي المضاد لفيروس كورونا في حي تشيودا بطوكيو في الرابع والعشرين من مايو/ آيار 2021. جيجي برس)