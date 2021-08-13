أهم أحداث شهر يوليو 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تم فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة، وانطلقت في يوليو/ تموز 2021 دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة بالعاصمة طوكيو.

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أعلن صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية عن عوائد استثمارية قياسية بلغت 37.8 تريليون ين في السنة المالية 2020، محققًا أرباحًا للمرة الأولى منذ عامين.

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أدى هطول أمطار غزيرة إلى حدوث انهيار أرضي كبير في أتامي بمحافظة شيزوكا مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإلحاق أضرار بعشرات المباني، ويُعتقد أن التخلص غير المناسب من مكب للنفايات يقع على منحدر قد تسبب في وقوع الكارثة.



المباني التي دمرها الانهيار الأرضي في أتامي بمحافظة شيزوكا، 3 يوليو/ تموز 2021 (أف ب/ جيجي برس)

تمت ترقية فوجي سوتا لاعب شوغي (الشطرنج الياباني) إلى المرتبة التاسعة وهي أعلى مرتبة في اللعبة، ولكونه يبلغ من العمر 18 عامًا و11 شهرًا، فهو يعد أصغر لاعب يصل إلى أعلى مرتبة وأول من ينجح في تحقيق ذلك في سن المراهقة.

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وزارة المالية تعلن أن إيراداتها الضريبية الإجمالية قد بلغت 60.8 تريليون ين في السنة المالية 2020، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لأول مرة منذ عامين.

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رامي الكرات دايسوكي ماتسوزاكا في فريق سايتاما سيبو ليونز، الذي لعب سابقًا مع فريق بوسطن ريد سوكس ونيويورك ميتس، يعلن عن اعتزاله لعبة البيسبول الاحترافية.

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اتفق ممثلون عن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، وعن الحكومة الوطنية والأطراف المعنية الأخرى على أن الأحداث التي تقام في محافظات طوكيو وكاناغاوا وسايتاما وتشيبا ستُقام بدون جمهور، ولاحقًا تمت إضافة محافظتي فوكوشيما وهوكايدو إلى هذه القائمة.

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أعلنت الحكومة عن فرض حالة الطوارئ للمرة الرابعة في طوكيو حتى 22 أغسطس/ آب، كما تم تمديد حالة الطوارئ المفروضة حالياً في أوكيناوا حتى نفس التاريخ.

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أوتاني شووهي اللاعب في فريق لوس أنجلوس أنجلز يظهر لأول مرة في دوري البيسبول الرئيسي أول ستار هوم ران ديربي في دنفر، كولورادو، وهو أول لاعب يتم اختياره كرامي وضارب في تاريخ اللعبة.



أوتاني شوهي في دوري البيسبول الرئيسي أول ستار هوم ران ديربي في 13 يوليو/ تموز 2021 (أ ف ب/ جيجي برس)

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محكمة هيروشيما العليا تحكم بوجوب الاعتراف بـ 84 من سكان محافظة هيروشيما على أنهم هيباكوشا (ناجون من القصف الذري)، بعد تعرضهم للمطر الأسود المشع الذي سقط بعد القصف الذري عام 1945.

منح جائزة أكوتاغاوا إلى إيشيزاوا ماي عن Kai ni tsuzuku basho nite (في مكان بالقرب من الصدف) والكاتبة التايوانية لي كوتومي عن Higanbana ga saku shima (الجزيرة التي يزهر فيها العنكبوت ليلي). أما جائزة ناؤكي فقد مُنحت إلى ساتو نوريكازو عن Tesukatoripoka (تيزكاتليبوكا) وساوادا توكو عن Hoshi ochite, nao (النجوم لا تزال تتساقط).



لي كوتومي في حفل تسليم جائزة أكوتاغاوا في طوكيو يوم 14 يوليو/ تموز ٢٠٢١ (جيجي برس)

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رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي يعرب عن نيته الترشح لولاية أخرى كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي بعد انتهاء ولايته في سبتمبر/ أيلول.

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هاكوهو يفوز بدورة ناغويا جراند سومو بعد انسحابه من المسابقات الست السابقة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد مرات فوزه بالبطولة إلى 45.

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو تعلن عن استقالة الموسيقار أويامادا كيغو (كورنيليوس) من دوره في الإشراف على الموسيقى في حفل افتتاح الأولمبياد، وذلك في أعقاب انتقادات وجّهت له تتعلق بمقابلة سابقة له مع مجلة تحدث فيها عن قيامه بالاعتداء جسدياً ونفسياً على زملائه المعاقين.

شركة تشوغاي للأدوية تحصل على الموافقة على استخدام مزيج من الأجسام المضادة لعلاج فيروس كورونا، ويعد هذا رابع علاج لفيروس كورونا تتم الموافقة عليه في اليابان.

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رابطة السومو اليابانية تقرر ترقية تيرونوفوجي إلى رتبة يوكوزونا.

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اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو تعلن عن طردها مدير عرض حفل الافتتاح الأولمبي كوباياشي كنتارو بعد الكشف عن تهكمه حول الهولوكوست بعبارات غير لائقة.

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انطلاق أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا. هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها المدينة الأولمبياد، وكانت المرة الأولى في عام 1964. وأعلن الإمبراطور ناروهيتو بدء الألعاب الأولمبية في حفل الافتتاح دون وجود أفراد من الجمهور بين المتفرجين. كما قامت نجمة التنس نعومي أوساكا بإشعال الشعلة الأولمبية.



أوساكا ناومي تلوّح أمام المرجل الأولمبي في طوكيو في 23 يوليو/ تموز 2021 (جيجي برس)

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تاكاتو ناوهيسا يفوز بأول ميدالية ذهبية لليابان في الأولمبياد في منافسات الجودو للرجال وزن 60 كيلوغراما.

رئيس الوزراء سوغا يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قدم إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ويجددان دعمهما لإقامة الألعاب كرمز للوحدة العالمية في مواجهة فيروس كورونا.

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اليابان تفوز بأربع ميداليات ذهبية، بما في ذلك اثنتان في رياضة الجودو للشقيقين هيفومي آبي (وزن 66 كيلوغرام للرجال) وأوتا آبي (وزن 52 كيلوغرام للسيدات). أما الأبطال الآخرون فهم المتزلج هوريغومي يوتو (رياضة تزلج الشوارع للرجال) والسبّاحة أوهاشي يوي (400 متر فردي متنوع للسيدات).



الشقيقان هيفومي آبي (على اليسار) وأوتا، كلاهما فاز بميداليات ذهبية في رياضة الجودو في 25 يوليو/ تموز 2021 (جيجي برس

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يفوز كل من إيتو ميما وميزوتاني جون في منافسات الزوجي المختلط ويهديان اليابان أول ذهبية لها على الإطلاق في كرة الطاولة. كما فازت لاعبة التزلج نيشيا موميجي في منافسات تزلج الشوارع للنساء لتصبح أصغر فائزة بميدالية ذهبية في اليابان على الإطلاق في عمر 13 عامًا و11 شهرًا. فاز أيضاً لاعب الجودو أونو شوهي بالميدالية الذهبية الثانية على التوالي في مسابقة الرجال وزن 73 كيلوغرام.

تم تسجيل جزيرة أمامي أوشيما وغيرها من الجزر اليابانية الجنوبية كمواقع طبيعية للتراث العالمي لليونسكو. في 27 يوليو/ تموز، أُضيفت مواقع جومون التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في شمال اليابان إلى قائمة المواقع الثقافية وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمواقع التراث العالمي في اليابان إلى 25 موقعًا، منها 5 مواقع للتراث الطبيعي.



غابة منغروف في جزيرة إيريوموتي، وهي جزء من أحد مواقع التراث العالمي الطبيعي المسجلة حديثًا. (إهداء من مكتب أوكيناوا للمؤتمرات والزوار OCVB)

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اليابان تهزم الولايات المتحدة وتفوز بالميدالية الذهبية للكرة اللينة. كما نجح ناغاسي تاكانوري في إحراز ميدالية ذهبية في الجودو (وزن 81 كيلوغرامًا للرجال).

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أوهاشي يوي تفوز بثاني ميدالية ذهبية لها في طوكيو 2020 في سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات. وأحرز هاشيموتو دايكي ذهبية المسابقة الكاملة المرموقة في الجمباز، وفازت تشيزورو أراي بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات وزن 70 كيلوغرامًا.

وفاة إيدا ساتسوكي، التي كانت رئيسة لمجلس المستشارين ووزيرة للعدل عندما كانت عضواً في الحزب الديمقراطي الياباني، عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

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اليابان تفوز بميداليتين ذهبيتين إضافيتين في الجودو، حيث فازت هامادا شوري في منافسات السيدات وزن 78 كيلوغراماً وآرون وولف في منافسات الرجال وزن 100 كيلوغرام.

وفاة توشيهيدي ماسكاوا الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عن عمر يناهز 81 عامًا.

تسجيل 10,699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان، وهي المرة الأولى التي يزيد فيها إجمالي الإصابات عن 10 آلاف حالة وسط تسارع وتيرة انتشار العدوى.

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أكيرا سوني تفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات فوق 78 كيلوغرام، واليابان تحصل، للمرة الأولى في تاريخها، على ميدالية ذهبية في مبارزة السلاح في فريق الرجال.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الحاصلان على الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط لتنس الطاولة ميزوتاني جون (إلى اليسار) وإيتو ميما في 26 يوليو/ تموز 2021. جيجي برس).