أهم أحداث شهر سبتمبر 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

انتخاب كيشيدا فوميئو رئيسًا جديدًا للحزب الليبرالي الديمقراطي كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2021. إليكم نظرة عامة على مختلف الأحداث.

1

الحكومة تعلن تدشين الهيئة الرقمية، حيث ولت هيراي تاكويا، وزير التحول الرقمي، رئيسًا لها.

2

محكمة دائرة طوكيو تحكم على إيزوكا كوزو بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة قيادة المركبة بإهمال، الأمر الذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين في حي إكيبوكورو بطوكيو في أبريل/ نيسان 2019. وقد جذبت هذه القضية الانتباه لأن إيزوكا كان مسؤولًا حكوميًا بارزًا يبلغ من العمر 90 عامًا. وفي السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، صدر الحكم النهائي حيث لم يستأنف الدفاع ولا النيابة.

3

رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي التي عُقدت في سبتمبر/ أيلول 2021. الأمر الذي يعني فعليًا تنحيه عن دوره كرئيسٍ لوزراء لليابان.

4

المصنف الأول كونيئيدا شينغو يحرز لقب فردي الرجال لتنس الكراسي المتحركة في دورة طوكيو للألعاب البارالمبية.

5

انتهاء دورة طوكيو للألعاب البارالمبية بعد ثلاثة عشر يومًا من المنافسات. وأنهت اليابان بثاني أعلى مجموع على الإطلاق بعد أن أحرزت 51 ميدالية.



الرياضيون في الحفل الختامي لدروة ألعاب طوكيو البارالمبية في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2021. (إيه إف بي/ جيجي برس).

6

الإمبراطور ناروهيتو ينتقل هو وعائلته من مقر إقامة أكاساكا للإقامة في القصر الإمبراطوري.

7

محكمة دائرة طوكيو تصدر حكمها على النائب الليبرالي الديمقراطي أكيموتو تسوكاسا بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 7,6 مليون ين لقيامه بتلقي رشاوى والتلاعب بالشهود على خلفية فضيحة الفساد المتعلقة بأحد المنتجعات الترفيهية

8

المدعون العامون في طوكيو يفتشون المقر الرئيسي لجامعة نيهون وأماكن أخرى للاشتباه في خرق للثقة بشأن عقد لأعمال البناء في المستشفى الجامعي.

12

انطلاق منافسات الدوري الياباني (وي ليغ)، وهو أول دوري احترافي لكرة القدم للسيدات. وتستمر فاعليات الدوري من الخريف إلى الربيع ليتماشى مع جداول المباريات الأوروبية، ويتنافس فيه أحد عشر فريقًا.

13

فوجي سوتا يهزم تويوشيما ماسايوكي محرزًا لقب (إيؤو)، وبذلك يصبح أصغر لاعب في لعبة الـ شوغي بحوزته ثلاثة ألقاب كبرى على الإطلاق وهو في عمر التاسعة عشر عامًا وشهرًا واحدًا.



فوجي سوتا بعد حصوله على لقب إيؤو في طوكيو في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول 2021 (جيجي برس).

الحكومة تُمدد حالة الطوارئ الجارية في طوكيو و ثماني عشرة محافظة أخرى حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول، ليكون ذلك هو التمديد الثالث من نوعه.

14

ارتفاع مؤشر نيكّي إلى 30,795.78 نقطة، وهو أعلى إجمالي له منذ أغسطس/ آب 1990، متجاوزًا ذروته التي كانت في السادس عشر من فبراير/ شباط لهذا العام.

15

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في اتجاه بحر اليابان في أول تجربة لها لصاروخ باليستي قصير المدى منذ مارس/ آذار.

هيئة الرقابة النووية تقرر رسميًا أن المفاعل رقم 2 في محطة شيمانى للطاقة النووية والتي تديرها شركة تشوغوكو للطاقة الكهربائية، يستوفي معايير الأمان الجديدة اللازمة لإعادة التشغيل.

18

وفاة تاكيشيتا واتارو، رئيس المجلس العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، عن عمر يناهز 74 عامًا.

21

وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تعلن أن أسعار الأراضي انخفضت بنسبة 0,4٪ في المتوسط على أساس سنوي، وذلك في ثاني تراجع لها خلال عامين.

22

وكالة الخدمات المالية تصدر أمرًا لتحسين الأعمال لمصرف ميزوهو ومجموعة ميزوهو المالية الأم بعد العديد من حالات الأعطال التي حلت بأنظمة المصرف.

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تقدم تقريرًا إلى هيئة الرقابة النووية NRA تقر فيه بأوجه القصور في وعيها بالمخاطر المتعلقة بحماية المواد النووية وتقديرها للوضع في محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية، بعد عدد من القضايا المتعلقة بالسلامة والأمان.

24

رئيس الوزراء سوغا يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ويؤكد الزعيمان على الحاجة إلى الحفاظ على تحالف قوي بين اليابان والولايات المتحدة. وقد تم عقد اجتماع رباعي مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نفس اليوم.

27

كومورو كى، الذي من المنتظر أن يُعقد قرانه على الأميرة ماكو قبل نهاية العام الجاري، يعود من نيويورك إلى اليابان لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

28

الحكومة تعلن أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في تسع عشرة محافظة هي والإجراءات شبه الطارئة في ثماني محافظات أخرى خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

أعضاء فرقة أراشي الغنائية ساكوراي شو وأيبا ماساكي يعلنان من خلال وكالتهم الفنية زواجهما من شركائهما.

29

انتخاب كيشيدا فوميئو رئيسًا للحزب الليبرالي الديمقراطي، وبذلك سيصبح رئيس وزراء اليابان الجديد.



كيشيدا فوميئو يلوح بيده بعد فوزه في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو باليابان في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2021 (جيجي برس).

وفاة الكاتب سايتو تاكاؤ، مؤلف سلسلة المانغا (غلوغو 13)، عن عمر يناهز 84 عامًا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: فريق كرة السلة الياباني البارالمبي يتجمع لالتقاط صورة تذكارية بعد حصوله على الميداليات الفضية في دورة طوكيو للألعاب البارالمبية في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2021 جيجي برس)