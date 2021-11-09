أهم أحداث شهر أكتوبر 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

الحزب الليبرالي الديمقراطي يحتفظ بأغلبية قوية في انتخابات مجلس النواب، ورفع حالة الطوارئ في تسع عشرة محافظة، وزواج الأميرة ماكو من كومورو كي. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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وكالة البلاط الإمبراطوري تعلن رسميًا أن الأميرة ماكو ستتزوج كومورو كي في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

الحكومة ترفع حالة الطوارئ الخاصة بتداعيات فيروس كورونا في تسع عشرة محافظة.

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كيشيدا فوميئو يصبح رسميًا رئيس وزراء اليابان، بعد ترأسه للحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الائتلافي، ويعين مجلس وزرائه.



كيشيدا فوميئو (في منتصف الصف الأمامي) وأعضاء حكومته الجديدة في صورة تذكارية التُقطت في طوكيو في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 (جيجي برس/ أ ف ب)

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العالم الأمريكي الياباني المَولد سيوكورو مانابى كان من بين الثلاثة الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء لعملهم على ” استحداث نماذج فزيائية لمناخ الأرض، وقياس التباين والتنبؤ بشكل موثوق بتأثير الاحتباس الحراري“



سيوكورو مانابى، على اليسار، يجلس بجوار الكينية وانغاري ماثاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2004، في أحد الاحتفالات التي أقيمت في فبراير/ شباط 2010 في قاعة مشاهير الأرض بمدينة كيوتو. (جيجي برس)

رئيس الوزراء كيشيدا يتحدث عبر الهاتف بشكل منفصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون. مؤكدين على التعاون فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحقيق ”منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ.“

6

إدارة خدمات المعاشات التقاعدية اليابانية تعلن أنها أرسلت 972,000 إشعار دفع بالمعلومات الشخصية الخاطئة إلى الأشخاص في محافظات أيتشي وميه وفوكوكا.

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ممثلو الإدعاء في طوكيو يلقون القبض على عضو مجلس إدارة جامعة نيهون إينوغوتشي تاداؤ ويابوموتو ماسومي، الرئيس السابق لمجموعة إحدى الشركات الطبية في أوساكا، للاشتباه في خرق الثقة فيما يتعلق بإعادة بناء مستشفى إيتاباشي الجامعي في طوكيو. وفي السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، صدر بحق الرجلين مذكرات توقيف جديدة بتهمة التسبب في خسائر مالية للجامعة قدرها 200 مليون ين ياباني.

زلزال مركزه شمال غرب محافظة تشيبا يتسبب في حدوث هزة مقدارها 5 قوي على مقياس شدة الزلازل الياباني في محافظات أداتشي وطوكيو وكاواغوتشي وسايتاما. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع على عمق 75 كيلومترًا وبلغت قوته 5,9 درجة. وتتسبب الزلزال في حدوث اضطراب كبير في خدمات النقل.

وفاة الفنان ياناغيا كوسانجي الذي اشتهر بأدائه لفن الـ (راكوغو– أحد أنواع فنون الترفيه الكلامي)، عن عمر يناهز 81 عامًا.



ياناغيا كوسانجي في أحد المؤتمرات الصحفية في السادس عشر من يوليو/ تموز 2014، بعد أن تقرر وصفه بأنه أحد الكنوز الوطنية الحية (جيجي برس).

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وفاة مؤلف المانغا (شيراتو سانابي)، الذي اشتهر بأعمال مثل: (كاموي دين) (اسطورة دين) و ساسوكى، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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حريق في محطة فرعية تابعة لشركة جي آر إيست في مدينة وارابي بمحافظة سايتاما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف الخدمات في عشرة خطوط سكك حديدية بمنطقة طوكيو وأثر على حركة حوالي 236,000 راكب.

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عقد قمة افتراضية بحضور قادة مجموعة العشرين بخصوص الوضع في أفغانستان. وفيه تعهد رئيس الوزراء كيشيدا بتقديم دعم مالي قدره 200 مليون دولار (22 مليار ين ياباني) يتم دفعها خلال عام.

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رئيس الوزراء كيشيدا يُحل مجلس النواب قبل موعد الانتخابات العامة في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول. على أن تبدأ الحملات الانتخابية في التاسع عشر من نفس الشهر.

شركة الاتصالات إن تي تي دوكومو تعلن عن خلل مؤقت في أنظمتها استمر لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، الأمر الي أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الاستخدام بعد انتهاء الخلل والذي على إثره حدثت بعض المشكلات الأخرى.

وفاة مورياما مايومي، أول امرأة تشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء، عن عمر يناهز 93 عامًا.



مورياما مايومي في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بعد حصولها على من وسام الشمس المشرقة (جيجي برس)

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كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبالة ساحلها الشرقي سقطا في بحر اليابان.

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ثوران بركاني في جبل آسو بمحافظة كوماموتو أدى إلى انفجار صخور كبيرة في السماء نتج عنه تدفقات من الحمم البركانية. وقد رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التأهب في الكالديرا أو (البحيرات البركانية) إلى 3، الأمر الذي يعني حظر الاقتراب.

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عازفا البيانو اليابانيان سوريتا كيوهي وكوباياشي أيمي احتلا المركزين الثاني والرابع على التوالي في مسابقة شوبان الدولية للبيانو.

صدور الحكم النهائي بحق وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي بعد إدانته بشراء أصوات في انتخابات عام 2019 لمجلس المستشارين. وقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1,3 مليون ين.

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شركة كانساي للطاقة الكهربائية تعلن أن المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما للطاقة النووية في محافظة فوكوي قد توقفت عمليات التشغيل به بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي لتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب. وقد بدأ تشغيل المفاعل لأول مرة منذ أكثر من أربعين عامًا.

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وفاة تسوبوي سوناو، رئيس الاتحاد الياباني لمنظمات المتضررين من القنابل النووية والذي قام بحملات لسنوات عديدة من أجل نزع السلاح النووي، عن عمر يناهز 96 عامًا.

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الأميرة ماكو تتزوج زميلها السابق في الكلية كومورو كي. وقد أعربت عن امتنانها لدعمه في أحد المؤتمرات الصحفية التي عُقدت في طوكيو.



كومورو كي (على اليسار) وماكو في أحد المؤتمرات الصحفية التي عُقدت بعد الزواج في طوكيو في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021. (الصورة بوول، جيجي برس)

شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تطلق صاروخًا فضائيًا من طراز H-2A من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما على متنه قمر بديل لأحد الأقمار الصناعية الأولى في أقمار ميتشيبيكي، والذي يعمل كنسخة يابانية من نظام تحديد المواقع العالمي. وينفصل القمر الصناعي عن الصاروخ بعد حوالي 28 دقيقة من إطلاقه ويدخل في مداره المستهدف.

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التصويت لأوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس آنجلز كأفضل لاعب في العام من قبل رابطة لاعبي البيسبول في الدوري الرئيسي. وهو أول لاعب ياباني يفوز بالجائزة.

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الحزب الليبرالي الديمقراطي يفقد خمسة عشر مقعدًا في انتخابات مجلس النواب، لكنه لا يزال ينهي بأغلبية 261 من إجمالي 465 مقعدًا. ويضم التحالف مع حزب كوميتو 293 مقعدًا. وحصل حزب (نيبون إيشين نو كاي) أو (حزب استعادة اليابان) بما مجموعه 41 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر حزب في مجلس النواب.

رجل مسلح بسكين يجرح 17 شخصًا في هجوم على أحد قطارات العاصمة طوكيو.

(النص الأصلي نشرُ باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الأميرة ماكو، على اليمين، وشقيقتها الأميرة كاكو تتعانقان في طوكيو قبل زفاف الأميرة ماكو في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021. الصورة بوول، جيجي برس)