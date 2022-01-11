أهم أحداث شهر ديسمبر 2021 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

لا شك أن جريمة إضرام النار المتعمد التي أودت بحياة 25 شخصًا في أوساكا تأتي على رأس قائمة الأخبار في اليابان خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021.

1

الأميرة إيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، تبلغ سن الرشد وتحتفل بعيد ميلادها العشرين في حفل مهيب أقيم بالقصر الإمبراطوري في 5 ديسمبر/ كانون الأول.

في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني رحل عن عالمنا ممثل الكابوكي والنجم التلفزيوني الشهير ناكامورا كيتشيمون عن عمر يناهز 77، وكان قد تم اعتباره كنزًا وطنيًا حيًا.



ناكامورا كيتشيمون في أكتوبر/تشرين الأول 2017 (جيجي برس).

استقالة تاناكا هيديتوشي رئيس جامعة نيهون بعد اعتقاله من قبل المدعي العام في طوكيو للاشتباه في التهرب الضريبي. وُجهت إليه لائحة اتهام في 20 ديسمبر/ كانون الأول وأُفرج عنه في اليوم التالي بعد أن دفع كفالة قدرها 60 مليون ين.

انطلاق البرنامج المعزز لإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

3

رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يقوم بتعيين إيشيهارا نوبوتيرو، الذي خسر مقعده في مجلس النواب في انتخابات 31 أكتوبر/تشرين الأول، كمستشار خاص لمجلس الوزراء. ومع ذلك، استقال إيشيهارا في 10 ديسمبر/ كانون الأول بعد جدل أثير حول أموال الدعم المخصصة لمواجهة الجائحة والتي كانت قد تلقتها إحدى الهيئات الحكومية التي كان يترأسها.

رحل عن عالمنا أراي مان، المعروف بكونه شاعراً غنائياً والفائز بجائزة أكوتاغاوا، عن عمر يناهز 75 عامًا.

6

رئيس الوزراء كيشيدا يلقي خطاباً حول سياساته أمام البرلمان، حيث يقول إن الحكومة ستقدم الجرعة الثالثة من اللقاحات لمواجهة متحور أوميكرون. كما يعلن أنه يخطط لمراجعة استراتيجية الأمن القومي لليابان في غضون عام.

8

الملياردير يوساكو مايزاوا، مؤسس شركة Zozo، يصعد على متن صاروخ سويوز الروسي ليقضي 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية، وبذلك يصبح أول مواطن ياباني يذهب في رحلة سياحية إلى الفضاء على نفقته الخاصة.



مايزاوا يوساكو يعود من الفضاء، وقد هبط في كازاخستان في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021. (رويترز).

14

تويوتا تعلن عن سعيها لتحقيق هدف جديد لمبيعاتها يصل إلى 3.5 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم في عام 2030.

15

انتشرت أنباء عن كون وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة قد بالغت في قيمة طلبات البناء في الإحصاءات الشهرية.

تحول موقف الحكومة من الرفض إلى قبول المطالبات الموجهة إليها بضرورة دفع تعويضات عن انتحار أكاغي توشيو، المسؤول بوزارة المالية، والذي انتشرت مزاعم بأنه أُجبر على التلاعب بالوثائق المتعلقة بفضيحة موريتومو غاكوئين.

17

في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وقع حريق متعمد في عيادة للصحة العقلية في الطابق الرابع من مبنى مكون من ثمانية طوابق في حي كيتا بأوساكا أسفر عن مقتل 25 شخصًا. بعد ذلك في 19 ديسمبر/ كانون الأول تم القبض على الجاني المشتبه به تانيموتو موريو بينما كان لا يزال راقداً في المستشفى في حالة حرجة، ثم توفي في 30 ديسمبر/ كانون الأول.



رجال الإطفاء يتعاملون مع هجوم أوساكا المتعمد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (جيجي برس).

18

رحل عن عالمنا إيزوكا شيغيو، رئيس رابطة أسر الضحايا الذين اختطفتهم كوريا الشمالية حتى وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، عن عمر يناهز 83 عامًا. وكانت كوريا الشمالية قد اختطفت أخته تاغوتشي يائيكو في عام 1978.

رحلت عن عالمنا الممثلة كاندا ساياكا التي اشتهرت بتقديم الصوت الياباني لآنا في فيلم الرسوم المتحركة فروزن من إنتاج ديزني، عن عمر يناهز 35 عامًا بعد سقوطها من نافذة فندق في سابورو بمحافظة هوكايدو، وتحقق الشرطة في الواقعة باعتبارها حادثة انتحار محتملة.

تم افتتاح طريق سانريكو السريع، الذي أنشأته الحكومة الوطنية باعتباره ”طريق يرمز إلى إعادة الإعمار“، في توهوكو. يمتد الطريق لمسافة 359 كيلومترًا بين سينداي بمحافظة مياغي وهاتشينوهي بمحافظة أوموري، ويهدف إلى إحياء المنطقة التي دمرها زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 وما تلاه من موجات تسونامي.



افتتاح طريق سانريكو السريع في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (جيجي برس).

20

وافق البرلمان على ميزانية تكميلية غير مسبوقة تبلغ 36 تريليون ين للسنة المالية 2021، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

21

أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة سجناء كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام، من بينهم رجل أدين بقتل سبعة أشخاص في كاكوغاوا بمحافظة هيوغو. عمليات الإعدام هذه هي الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، والأولى على الإطلاق في عهد كيشيدا.

22

أشارت التقارير الواردة من محافظة أوساكا إلى إصابة ثلاثة من سكان المحافظة بمتحور أوميكرون رغم أنهم لم يسافروا خارج اليابان مؤخراً. هذه هي الحالات الأولى المؤكدة لانتقال متحور أوميكرون إلى اليابان.

24

قررت الحكومة ميزانية الحساب العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي 107.6 تريليون ين، وهو رقم قياسي ويمثل زيادة بنسبة 0.9% عن السنة المالية 2021، إضافة إلى أنه العام العاشر على التوالي الذي تستمر فيه زيادة الميزانية.

وافقت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية على استخدام عقار مولنوبيرافير، وهو عبارة عن أقراص طبية طورتها شركة ميرك آند كو الأمريكية، لعلاج كوفيد-19.

27

تساقط الثلوج بغزارة على مناطق على ساحل بحر اليابان بدءاً من ليلة 26 ديسمبر/ كانون الأول مع تسجيل أرقام قياسية في محافظات توتوري وهيوغو وشيغا، وحدوث اضطرابات كبيرة في حركة المرور.

30

أغلقت بورصة طوكيو عاماً من التداول بمؤشر نيكاي عند 28,792.71، بارتفاع 1,347.54 عن الإجمالي في نهاية عام 2020، ويعد هذا أعلى مستوى إغلاق بنهاية العام منذ 1989، والعام الثالث على التوالي الذي يستمر فيه الارتفاع.

أبلغ بنك ميزوهو عن مشاكل في تحويل الأموال في أجهزة الصراف الآلي وعبر الخدمة المصرفية على الإنترنت. وأشار إلى أن الخطأ البشري أثر على 2700 معاملة بنكية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الأميرة إيكو تشارك في احتفال في القصر الإمبراطوري في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021، للاحتفال ببلوغها سن الرشد. رويترز، صورة على حمام السباحة).