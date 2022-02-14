أهم أحداث شهر يناير 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

اجتياح الموجة السادسة من فيروس كورونا تجبر الحكومة اليابانية على اتخاذ تدابير شبه طارئة جديدة في يناير/ كانون الثاني 2022.

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إقامة مراسم الاحتفال بالعام الجديد في القصر الإمبراطوري. والأميرة أيكو بعد بلوغها عامها العشرين في ديسمبر كانون الأول الماضي، تشارك لأول مرة كعضو بالغ في العائلة الإمبراطورية.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان، في سلسلة متواصلة من إطلاق الصواريخ كما حدث في حوادث مماثلة في 11 و 14 و 17 و 25 و 27 و 30 من شهر يناير/ كانون الثاني.

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رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يوقع هو ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتفاقية الوصول المتبادل التي من شأنها التسهيل على القوات العسكرية بين البلدين إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

تساقط للثلوج بشكل كثيف على غير المعتاد في منطقة كانتو الجنوبية حول العاصمة، الأمر الذي عطل من حركات النقل الجوي والسكك الحديدية. وقد ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن ارتفاعه قد بلغ 10 سنتيمترات في وسط طوكيو.

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعلن خلال المحادثات الأمنية الافتراضية بين اليابان والولايات المتحدة عن خطط للبلدين لتطوير تقنيات دفاعية جديدة قادرة على مواجهة الصواريخ فائقة السرع

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الحكومة تتخذ تدابير شبه طارئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في محافظات أوكيناوا وياماغوتشي وهيروشيما حتى الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني. وفي الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني، تم تمديد الإجراءات شبه الطارئة لتشمل طوكيو و إثنى عشر محافظة أخرى حتى العشرين من فبراير/ شباط. وبحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وصل عدد المحافظات الخاضعة لهذه الإجراءات 34 محافظة من أصل 47.

وفاة رئيس الوزراء السابق كايفو توشيكي، الذي تم انتخابه في عام 1989 بمنطلق برنامج السياسة النظيفة عقب فضيحة شركة (ركروت) – فضيحة لها علاقة بالتداول في البورصة –، عن عمر يناهز 91 عامًا.



رئيس الوزراء السابق كايفو توشيكي في التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران 1994. (رويترز)

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وفاة فنان المانغا ميزوشيما شينجي، الذي اشتُهر بمانغا البيسبول والتي من ضمنها (دوكابين) و (أبو صن)، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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بورصة طوكيو تعلن عن تشكيل أقسام السوق الجديدة بعد عمليات إعادة التنظيم المقرر إجراؤها في الرابع من أبريل/ نيسان. حيث سينضم إجمالي 1,841 شركة ، أو أكثر من 80٪ من الشركات الموجودة في قسمها الأول الحالي، إلى القسم الرئيسي. ومن بينها، 296 شركة لا تستوفي المعايير اللازمة حاليًا، وسوف ينضمون على أساس إجراء انتقالي.

لاعب الجمباز (أوشيمورا كوهي) الذي فاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في مسيرته المتألقة، يعلن اعتزاله من خلال وكالة أعماله وهو في عمر الـ 33 عامًا.



أوشيمورا كوهي في أحد المؤتمرات الصحفية في طوكيو متحدثًا حول أمر تقاعده من الجمباز في الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني 2022. (رويترز)

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جامعة كيو تعلن أنها بدأت أول تجربة سريرية في العالم لزرع الخلايا العصبية السلفية المشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة في المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي. وقد تلقى أول مريض عملية زرع في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

لجنة تابعة لجهة خارجية تقدم تقريرها حول عمليات التلاعب ببيانات أوامر البناء في إحصاءات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد حدثت على مدار سنوات عديدة. وفي 21 يناير/ كانون الثاني، عاقب الوزير سايتو تيتسو عشرة من كبار المسؤولين.

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عقب ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من جزيرة تونغا في جنوب المحيط الهادئ، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات وإرشادات متعلقة بإمكانية وقوع تسونامي على طول ساحل المحيط الهادئ في البلاد. وقد تم تسجيل التغييرات في مستويات المد والجزر في جميع أنحاء اليابان.

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في خطابه حول السياسة في بداية جلسة البرلمان، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا عن تقديم جرعات اللقاح المعززة لمواجهة فيروس كورونا، وتوسيع نطاق أماكن إجراء الاختبارات المجانية.

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(سوناكاوا بونجي) يحصل على جائزة أكوتاغاوا الأدبية عن رواية (Burakku bokkusu) (الصندوق الأسود)، بينما مُنحت جائزة ناؤكي لـ (إمامورا شوغو) عن رواية (Saiō no tate) (درع سايؤ)، ولـ (يونيزاوا هونوبو) عن رواية (Kokurōjō) (قلعة السجن الأسود).

رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن يعقدان اجتماعًا افتراضيًا ويتفقان على عقد قمة في النصف الأول من عام 2022.

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زلزال يتسبب في حدوث هزات بقوة 5 درجات في أجزاء من محافظتي أويتا وميازاكي. حيث ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه وقع على عمق 45 كيلومترًا وبلغت قوته 6,6 درجة. ولم يتم تسجيل أي موجات تسونامي.



بوابة أحد المنازل منهارة في مدينة أويتا بمحافظة أويتا في 22 يناير/ كانون الثاني 2022. (كيودو)

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أسئلة التاريخ للاختبار المشترك للقبول بالجامعة لهذا العام تبين أنه قد تم تسريبها أثناء الامتحان. حيث اعترفت إحدى الطالبات تبلغ من العمر 19 عامًا وتعيش في محافظة أوساكا في 27 يناير/ كانون الثاني بتورطها لشرطة محافظة كاغاوا.

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الحكومة تقوم بتنشيط برنامج دعم للسيطرة على أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى المرتفعة، حيث تدفع لتجار الجملة 3,4 ين ياباني لكل لتر.

رجل يطلق النار من مسدس ويأخذ طبيباً كرهينة في مدينة فوجيمينو بمحافظة سايتاما. وقد تم اعتقاله في 28 يناير/ كانون الثاني بتهمة الشروع في القتل. وتوفي الرهينة بعد اصابته برصاصة في صدره.

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إحدى لجان التحقيق التابعة للنيابة العامة وجدت أنه يجب توجيه الاتهام إلى 35 شخصًا لتلقي رشاوى مقابل شراء أصوات خلال الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين لعام 2019 من قبل كاواي أنري. وقد سُجن زوجها كاواي كاتسويوكي، وزير العدل السابق، لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب الجريمة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: مشهد لبعض زائري القصر الإمبراطوري أثناء تساقط الثلوج الكثيف في السادس من يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز)