أهم أحداث شهر مارس 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

اليابان تحصد سبع ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين، ورفع التدابير شبه الطارئة الخاصة بتداعيات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مارس/ آذار 2022.

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محكمة دائرة طوكيو تصدر حكمها على مدير شركة نيسان السابق غريج كيلي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لتورطه في عدم الإبلاغ عن مكافأت خاصة بالرئيس السابق كارلوس غصن. كما تم تغريم شركة نيسان 200 مليون ين. وفي السابع من مارس/ آذار، غادر كيلي اليابان بعد حصوله على جواز سفر بديل من السفارة الأمريكية في طوكيو.

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المجلس المصغر الثاني بالمحكمة العليا يرفض استئناف شركة (تيبيكو) (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية) ضد القرار الصادر في ثلاث دعاوى جماعية بأنه يجب عليها دفع تعويضات للسكان الذين أجبروا على الإخلاء بسبب كارثة 2011 في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. وهذا الرفض من شأنه إلزام شركة (تيبيكو) بدفع 1,4 مليار ين كتعويض للمتضررين.

النيابة العامة في طوكيو تلقي القبض على أربعة مدراء تنفيذيين في شركة (إس إم بي سي نييكو للأوراق المالية) للاشتباه في تلاعبهم بالسوق بما يعد انتهاكًا لقانون الصكوك المالية والصرف. وفي الرابع والعشرين من مارس/ آذار، تم القبض على نائب رئيس الشركة للسبب نفسه.

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متزلجة جبال الألب موراؤكا موموكا تحصد الميدالية الذهبية في منافسات التزلج جلوسًا على المنحدرات للسيدات في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين. وواصلت تألقها حيث حققت ميداليتين ذهبيتين أخريين في منافسات التزلج جلوسًا (سوبر جي) ومنافسات (giant slalom sitting) التزلج المتعرج العملاق جلوسًا، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في منافسات التزلج جلوسًا (سوبر مختلط).

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متسابق التزلج الريفي كاوايوكي تايكي يحصد الميدالية الذهبية في منافسات سباق الـ 20 كيلومترًا للرجال في دورة الألعاب البارالمبية.



كاوايوكي تايكي يحتفل بميداليته الذهبية في تشانغجياكو بالصين في العاشر من مارس/ آذار 2022. (جيجي برس)

وزارة الخارجية ترفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى روسيا إلى المستوى الثالث والذي يشير إلى (تجنب السفر)، وهو ثاني أعلى مستوى من ضمن أربع مستويات.

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إقامة المراسم التذكارية في محافظات إيواتى وفوكوشيما ومياجي لإحياء ذكرى مرور 11 عامًا على وقوع زلزال شرق اليابان الكبير. ورئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يحضر المناسبة التي أقامتها محافظة فوكوشيما.

محكمة طوكيو العليا تُلغي حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى وأمرت الحكومة الوطنية بدفع تعويض قدره 15 مليون ين لرجل تم تعقيمه قسرًا بموجب قانون حماية النسل السابق، وخلُصت إلى أن هذا القانون غير دستوري.

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ممثلو الادعاء في هيروشيما يتهموا 34 شخصًا، من بينهم أعضاء في المجلس المحلي، بتهمة تلقي أموالًا من وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي، الذي صدر عليه حُكم بالسجن ثلاث سنوات لتورطه في قضية رشوة كبرى خلال انتخابات مجلس المستشارين لعام 2019.

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زلزال وقع بالقرب من ساحل محافظة فوكوشيما يتسبب في حدوث اهتزاز بلغت شدته (6 قوي) على مقياس شدة الزلازل الياباني في محافظتي مياجي وفوكوشيما. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان على عمق 57 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وقُدرت قوته بـ 7,4 درجة. وكانت هناك تحذيرات من حدوث تسونامي في كلتى المحافظتين، وتم قياس موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 30 سم في مياجي. كما تسبب الزلزال في خروج عربات قطار توهوكو شينكانسن عن مساره أثناء عبوره. وحتى 24 مارس/ آذار، تم تسجيل ما مجموعه ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالزلزال.



مجموعة من العمال متجمعين في موقع انحراف عربات قطار توهوكو شينكانسن عن مسارها في مدينة شيروشي بمحافظة مياجي في العشرين من مارس/ آذار 2022. (جيجي برس)

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الأميرة أيكو، بعد أن أتمت عامها العشرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعقد مؤتمرها الصحفي الأول في القصر الإمبراطوري.



ابنة الإمبراطور ناروهيتو الأميرة أيكو في القصر الإمبراطوري في السابع عشر من مارس/ آذار 2022. (جيجي برس)

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رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. وأصدر الزعيمان بيانًا مشتركًا أعربا فيه عن القلق الشديد إزاء الصراع والأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

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الحكومة تطلق أول تحذير لها على الإطلاق بشأن نقص الطاقة الكهربائية، حيث ظلت بعض محطات توليد الطاقة متوقفة بعد وقوع زلزال السادس عشر من مارس/ آذار قبالة مدينة فوكوشيما، وأدت درجات الحرارة المنخفضة إلى زيادة الطلب على الكهرباء. ويُفعَّل التحذير على المناطق التي تقع في نطاق خدمات شركة تيبيكو.

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رفع التدابير شبه الطارئة الخاصة بتداعيات فيروس كورونا في 18 محافظة، مما يعني عدم وجود مثل هذه الإجراءات في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

البرلمان الياباني يُقر ميزانية قياسية تبلغ 107,6 تريليون ين، بما في ذلك تدابير لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. وهو رابع أسرع إصدار للميزانية في حقبة ما بعد الحرب.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلقي خطابًا عبر الإنترنت أمام البرلمان الياباني.

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رئيس الوزراء كيشيدا يحضر قمة مجموعة السبعة في بروكسل ببلجيكا، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا يسقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة هوكايدو. ورئيس الوزراء كيشيدا يدين عملية إطلاق الصاروخ، الذي يُعتقد أنه صاروخا باليستيًا عابرًا للقارات.

المنتخب الياباني لكرة القدم يهزم نظيره الأسترالي 2-0 في سيدني في مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ليضمن بذلك مكانه في النهائيات التي ستقام في قطر 2022.

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الفيلم الياباني (Drive My Car) (قودي سيارتي) للمخرج هاماغوتشي ريوسكى يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي. وبذلك يكون أول فيلم ياباني يفوز بالجائزة عن هذه الفئة منذ فيلم (المغادرون) لمخرجه تاكيتا يوجيرو في عام 2009.

لاعب السومو (واكاتاكاكاغى) الذي تمت ترقيته مؤخرًا لمرتبة (سيكيواكى– ثالث أعلى مرتبة في السومو) يفوز ببطولة جراند سبرنغ للسومو. وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب من فئة (سيكيواكى) بإحدى البطولات منذ عام 1936.



واكاتاكاغي يضمن ظفره بالبطولة بتحقيقه الفوز على منافسه تاكاياسو في المباراة التي أقيمت في أوساكا في 27 مارس/ آذار 2022. (جيجي برس)

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محكمة دائرة طوكيو تصدر حكمها على رئيس جامعة نيهون السابق تاناكا هيديتوشي بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 13 مليون ين بسبب التهرب من ضريبة الدخل على العمولات من الشركاء التجاريين.

محكمة دائرة طوكيو تصدر حكمها على النائب السابق لحزب كوميتو ووزير الدولة المالي توياما كيوهيكو بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، لعمله كوسيط لقروض الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا دون أن يتم تسجيله بشكل صحيح. كما تم تغريمه مليون ين ياباني.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: متزجلة جبال الألب موراؤكا موموكو تحصد ميداليتها الذهبية الثانية في دروة بكين للالعاب البارالمبية الشتوية 2022 ضمن منافسات التزلج جلوسُا (سوبر جي) في بكين في السادس من مارس/ آذار 2022. جيجي برس)