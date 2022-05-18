أهم أحداث شهر أبريل 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

غرق قارب سياحي قبالة هوكايدو، وهبوط سعر الين إلى مستوى 130 مقابل الدولار، ومباراة مثالية للاعب البيسبول ساساكي روكي من فريق تشيبا لوت مارينز. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أبريل/ نيسان 2022.

1

مصرف اليابان ينشر تقرير (تانكان) لشهر مارس/ آذار (المسح الاقتصادي قصير الأجل للمؤسسات). وفيه ينخفض مؤشر اتجاه الأعمال التجارية بين كبار المصنعين وغير المصنّعين، ليتوقف بذلك مسار التحسن التي استمر ستة أرباع متتالية.

الحكومة تقرر مساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا من خلال توفير أماكن مؤقتة للعيش والدعم المالي لتغطية النفقات المعيشية اليومية والنفقات الطبية.

4

بورصة طوكيو تعيد تنظيم هيكلها السوقي من أربعة إلى ثلاثة قطاعات جديدة: الأولي والقياسي والمتنامي. وهي أول عملية إعادة تنظيم كبرى منذ حوالي 60 عامًا.

5

مجموعة مكونة من 20 أوكرانيًا ممن تم إجلاؤهم تصل إلى مطار هانيدا في اليابان بعد سفرهم من وارسو في بولندا على متن طائرة حكومية يابانية تم تجهيزها من قبل وزير الخارجية هاياشي يوشيماسا، وذلك خلال زيارته للبلاد هناك.

7

وفاة فوجيكو أ. فوجيو، أحد ثنائي كتَّاب مانغا (فوجيكو فوجيو) الشهيرة، عن عمر يناهز 88 عامًا. وقد اشتهر بأعمالٍ من ضمنها (Ninja Hattori-kun, Kaibutsu-kun) (نينجا هاتوري-كون، الوحش الصغير)، و (Warau Sērusuman) (مندوب المبيعات الضاحك)



فوجيكو أ. فوجيو في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2018. (جيجي برس)

بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يعلن عن إتاحة 15 مليون برميل من احتياطي النفط الياباني للاستخدام. وهي أكبر كمية يتم إطلاقها من النفط في البلاد والأولى من احتياطيات الدولة منذ بدء التخزين في عام 1978.

8

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يعلن عن خمس عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لواردات الفحم.

9

عقد أول محادثات من نوعها بين اليابان والفلبين والتي تعرف باسم (2+2)، بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع لكلى البلدين، في طوكيو. واتفق الطرفان على أن غزو أوكرانيا يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

10

لاعب البيسبول قاذف الكرات ساساكي ريكي من فريق تشيبا لوت مارينز يحقق رميات للكرة مثالية ضد فريق أوريكس بافالو. وساساكي صاحب العشرين عامًا و 5 أشهر، يعد أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، والذي حدث آخر مرة في مباريات البيسبول الياباني للمحترفين منذ 28 عامًا. وهويعادل رقمًا قياسيًا في إلحاق الخسارة لـ 19 ضارب للكرات خلال مباراة واحدة وحقق كذلك رقمًا قياسيًا جديدًا مع 13 ضربة متتالية.

12

مصرف اليابان ينشر مؤشر أسعار سلع الشركات عند 112,0 نقطة لشهر مارس/ آذار، بزيادة قدرها 9,5٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. وتسهم زيادة أسعار النفط في ارتفاع كبير يماثل الارتفاع القياسي الذي حدث في فبراير/ شباط. وهي أعلى قيمة لمؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI) منذ أكثر من 39 عامًا.

13

الين ينخفض إلى مستوى 126 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 20 عامًا. وفي العشرين من أبريل/ نيسان، انخفض أكثر إلى المستوى 129، وفي 28 أبريل إلى المستوى 130 بعد أن أعلن مصرف اليابان أنه سيحافظ على سياسته النقدية شديدة السهولة.

14

قطار توهوكو شينكانسن يستأنف خدماته بين محطتي فوكوشيما وسينداي، وذلك بعد 29 يومًا من إغلاق الطريق بسبب الأضرار التي نجمت عن الزلزال.



موظفو شركة تشغيل القطارات (جى آر إيست) يحملون لافتة تعلن عن الاستئناف الكامل للخدمات على قطارات توهوكو شينكاسن في الرابع عشر من أبريل/ نيسان 2022. (جيجي برس)

18

الشركة القابضة للوجبات السريعة (يوشينويا) تقيل المدير التنفيذي للشركة إيتو ماسأكي في الثامن عشر من أبريل/ نيسان على خلفية تصريحاته المهينة للمرأة.

19

الحكومة تفرض أول حظر على استيراد البضائع الروسية، مستهدفة حوالي 38 منتجًا، بما في ذلك الأخشاب والفودكا.

20

وزارة المالية تنشر إحصاءات التجارة الأولية للسنة المالية 2021، والتي تظهر عجزًا تجاريًا قدره 5,4 تريليون ين. ويأتي ذلك بعد فائض تجاري قدره 1,2 تريليون ين في السنة المالية السابقة.

22

الحدث الرياضي السنوي للألعاب المتطرفة (ألعاب إكس) يفتتح فعالياته في محافظة تشيبا، والتي استمرت منافساته حتى 24 من أبريل/ نيسان. وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها اليابان مسابقة الرياضات الخطرة. وقد حقق هوريغومي يوتو الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية الفوز في منافسات لوح التزلج المفتوحة للرجال للمرة الثانية.

23

المركب السياحي (كازو إتشي)، البالغ 19 طناً ويقل على متنه 26 شخصًا، من بينهم أطفال، والذي كان في رحلة سياحية حول شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، يرسل رسالة استغاثة إلى خفر السواحل الياباني بتعرضه للغرق قبل أن ينقطع الاتصال. وحتى 28 أبريل/ نيسان، أكدت السلطات وفاة 14 حالة من بين أفراده.

هيئة الثروة السمكية تعلن أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا بشأن حصة صيد سمك السلمون والسلمون المرقط ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. والحصة البالغة 2050 طنًا هي نفسها التي كانت متفق عليها في عام 2021.

25

وزير الخارجية هاياشي يلتقي بوفد مبعوث من قبل الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، بقيادة تشونج جين سوك، نائب رئيس الجمعية الوطنية، الذي صرح قائلًا بأن البلدين سيتعاونان بشكل أوثق. كما التقى الوفد برئيس الوزراء كيشيدا في 27 أبريل/ نيسان.



وزير الخارجية هاياشي (الثاني من اليمين) يتحدث مع وفد من كوريا الجنوبية في 25 أبريل/ نيسان 2022. (جيجي برس)

26

الحكومة تعلن عن خطط لإنفاق 6,2 تريليون ين على الإعانات كجزء من التدابير المخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للحزمة إلى 13,2 تريليون ين بما في ذلك مساهمات القطاع الخاص. ولضبط أسعار البنزين، ستزيد الحكومة من المدفوعات للموزعين وستمدد البرنامج حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ساساكي روكي من فريق تشيبا لوت مارينز يحمل كرة المباراة في يده بعد مباراته المثالية في استاد زوزو مارين في العاشر من أبريل / نسيان 2022. كيودو.)