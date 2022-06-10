أهم أحداث شهر مايو 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور البلاد، والذكرى الخمسين لعودة جزيرة أوكيناوا إلى السيادة اليابانية. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مايو/ آيار 2022.

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وفاة إيفيكا أوسيم، المدرب السابق لفريق كرة القدم الياباني للرجال، في غراتس بالنمسا، عن عمر يناهز الثمانين عامًا.



إيفيكا أوسيم في مايو/ آيار 2010. (جيجي برس)

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ضباط خفر السواحل الياباني يقوموا بمداهمة المكاتب المسؤولة عن تشغيل وإدارة المركب السياحي (كازو إتشي)، والتي غرقت وهي على متنها 24 راكبًا واثنين من طاقمها قبالة شبه جزيرة شيريتوكو بهوكايدو في أبريل/ نيسان، بحثًا عن أدلة على الإهمال.

4

وزارة الخارجية الروسية تعلن عن حظر دخول رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ و 62 يابانيًا آخر رداً على العقوبات المفروضة من الحكومة اليابانية.

5

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن. وخلال جدول الأعمال توصلوا إلى اتفاق موسع بخصوص اتفاقية الوصول المتبادل بين اليابان والمملكة المتحدة ليكون بمثابة سند قانوني لتنظيم التدريبات المشتركة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش البريطاني.

7

هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي تفيد بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى أُطلق من إحدى الغواصات باتجاه بحر اليابان. وفي الثاني عشر من مايو/ آيار أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باتجاه نفس المسطح المائي، وسقطت جميعها في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية. وفي الخامس والعشرين من مايو/ آيار، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين آخرين باتجاه بحر اليابان. سقطوا كذلك خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، إلا أحدهما يُشتبه في كونه صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.

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سن أحد القوانين الخاصة بالأمن الاقتصادي في البرلمان الياباني.

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أحد المشروعات التعاوينة الدولية التي يشارك فيه المرصد الفلكي الوطني الياباني يعلن نجاحه في التقاط صورة للثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة باستخدام تلسكوب (أفق الحدث).

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وصول العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في اليابان حتى الآن إلى 30,000 حالة

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البلاد تحتفل بمرور 50 عامًا على عودة أوكيناوا إلى السيادة اليابانية بإقامة مناسبات مختلفة في طوكيو وأوكيناوا.



الإمبراطور ناروهيتو يتحدث أثناء مشاركته عن بعد في إحدى المناسبات التي أقيمت في أوكيناوا في 15 مايو/ آيار 2022، بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الجزر إلى السيادة اليابانية. (جيجي برس)

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محكمة طوكيو الجزئية تقضي بأن قرار حكومة مدينة طوكيو بموجب التشريع الخاص بفيروس كورونا الذي يقضي بضرورة تقصير المطاعم والحانات لساعات عملها يعد أمرًا غير قانوني. ومع ذلك، فإن الحكم لا يمنح تعويضات لسلسلة مطاعم (غولوبل دايننغ)، التي رفعت القضية، مشيرة إلى أن مِحافظة طوكيو كويكى يوريكو لم تكن مقصرة في أداء مهامها.

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هيئة الرقابة النووية تسمح بالخطة المقررة من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لإطلاق المياه المشعة المعالجة المحتوية على مادة التريتيوم من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية إلى مياه المحيط الهادئ.

شرطة محافظة ياماغوتشي تعتقل شابًا في الرابعة والعشرين من عمره للاشتباه في قيامه بالاحتيال بعد أن رفض إعادة 46,3 مليون ين من أموال الإغاثة المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي كانت قد أودعت بالخطأ في حسابه من قبل السلطات في بلدة (أبو) بالمحافظة.

مكتب مجلس الوزراء يُصدر أرقامه الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار من عام 2022، والتي تُظهر انخفاضًا بنسبة 0,2٪ عن الربع السابق، أو انكماشًا سنويًا بنسبة 1,0٪، ويعود ذلك إلى النمو السلبي بعد الربع الأخير الإيجابي من عام 2021.

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محكمة طوكيو الجزئية تأمر جامعة (جونتندو) بدفع 8,05 مليون ين كتعويض بعد أن قامت بتعديل معايير امتحان القبول في كلية الطب للتمييز ضد النساء ومرشحي الدفعة الثانية.

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مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل/ نيسان المنشور من قبل وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يرتفع بنسبة 2,1٪ على أساس سنوي إلى 101,4. ولا يشمل المؤشر الأغذية الطازجة التي تخضع لتقلبات كبيرة في الأسعار. وهذا هو الارتفاع الشهري الثامن على التوالي والمرة الأولى التي يرتفع فيها المؤشر بأكثر من 2٪ في ما يزيد عن 7 سنوات.

الحكومة تخفف من التوصيات بشأن ارتداء الأقنعة الواقية، مشيرة إلى أنها ليست ضرورية في الأماكن الخارجية، حتى عندما يكون من المستحيل الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المواقف التي يكون فيها الحديث قليلًا. وتنص أيضًا على عدم الحاجة إلى ارتدائها في الأماكن المغلقة إذا كان من الممكن الحفاظ على المسافة المناسبة وبالكاد لا يوجد مجال للحديث.

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رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى طوكيو الأحد الثاني والعشرين. وفي بيان مشترك، أعرب الزعيمان عن اتفاقهما على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف بشأن التحركات الصينية. كما أعلن كيشيدا أن قمة مجموعة السبع ستُعقد العام المقبل في مدينة هيروشيما.

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رئيس الوزراء كيشيدا يستضيف اجتماع المجموعة الرباعية في ديوان رئاسة الوزراء (كانتى). وفيه اتفق القادة على المعارضة الشديدة تجاه أي إجراءات قسرية أو استفزازية أو أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



(من اليسار إلى اليمين) رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يلوحون لوسائل الإعلام خلال اجتماعهم الرباعي في الرابع والعشرين من مايو/ آيار 2022 (إيه إف بي/ جيجي برس).

خفر السواحل الياباني يعلن أن المركب السياحي (كازو إتشي) غرقت مرة أخرى أثناء جهود الإنقاذ. إلا أنها أُعيدت إلى السطح في السادس والعشرين من مايو/ آيار، لكن لم يتم العثور على أي أثر للركاب الذين ما زالوا في عداد المفقودين.



فريق الإنقاذ التابع لخفر السواحل الياباني (أسفل على اليسار) يشارك في جهود البحث عن الركاب المفقودين من المركب السياحي (كازو إتشي) في مدينة أباشيري بهوكايدو، في الثامن والعشرين من مايو/ آيار 2022. (جيجي برس)

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المحكمة العليا تقضي للمرة الأولى بأنه من غير الدستوري أن لا يستطيع اليابانيون الذين يعيشون في الخارج التصويت على مراجعة أداء قضاة المحكمة. وتأمر بسداد المدفوعات للمدعين حيث أن البرلمان مسؤول عن تأخير الإجراءات التشريعية دون داع.

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محكمة دائرة طوكيو خلُصت إلى أن وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق يوشيكاوا تاكاموري مذنب بتلقيه رشاوى بقيمة 5 ملايين ين من شركة إنتاج البيض (أكيتا فودز) خلال فترة وجوده في منصبه. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ين.

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إطلاق سراح (شيغينوبو فوساكو)، الزعيمة السابقة للجيش الأحمر الياباني، من السجن. وقد أُدينت بارتكاب عدة جرائم من ضمنها تورطها في هجوم عام 1974 على السفارة الفرنسية في لاهاي بهولندا.



شيغينوبو فوساكو بعد إطلاق سراحها من السجن في الثامن والعشرين من مايو/ أيار 2022. (جيجي برس)

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محكمة دائرة سابورو تقضي ضد إعادة التشغيل في محطة توماري للطاقة النووية التابعة لشركة هوكايدو للطاقة الكهربائية، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك في دعوى رفعها 1,200 شخص من سكان هوكايدو. إلا أن المحكمة رفضت الدعوة بسحب تراخيص تشغيل المحطة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لقاء رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ على اليمين والرئيس الأمريكي جو بايدن في طوكيو في الثالث والعشرين من مايو/ آيار 2022. جيجي برس)