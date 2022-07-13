أهم أحداث شهر يونيو 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تتضمن أهم الأحداث في اليابان خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 انخفاض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 24 عامًا.

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اكتملت عملية إنقاذ الطائرة كازو 1 في مدينة أباشيري بمحافظة هوكايدو، والتي كانت قد غرقت بالقرب من شبه جزيرة شيريتوكو في أبريل/ نيسان وعلى متنها 24 راكبًا واثنين من طواقم الخدمة.

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ماروياما تاتسويا محافظ شيمانه يوافق على إعادة تشغيل المفاعل الثاني في محطة شيمانه للطاقة النووية، التي تديرها شركة تشوغوكو للطاقة الكهربائية.

وفاة إيدي نوبويوكي، الرئيس السابق ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة سوني، في طوكيو عن عمر يناهز 84 عامًا.



إيدي نوبويوكي في ديسمبر/ كانون الأول 2007. (جيجي برس)

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تنشر إحصاءات ديموغرافية تظهر انخفاض عدد المواليد في اليابان بنسبة 29 ألف مولود أو 3.5% في عام 2021 ليصل عدد المواليد إلى 812 ألف مولود. كما انخفض معدل الخصوبة الكلي، الذي يشير إلى عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، بمقدار 0.03 نقطة ليصل إلى 1.30، ليواصل انخفاضه السنوي للعام السادس على التوالي.

تم اختيار المؤلفة هاياشي ماريكو لتكون الرئيس القادم لجامعة نيهون بعد استقالة الرئيس السابق على خلفية التورط في فضيحة تهرب ضريبي. تخرجت هاياشي من كلية الفنون بنفس الجامعة.

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كينيتشي هوري البالغ من العمر 83 عاماً يصبح أكبر بحار منفرد يبحر دون توقف عبر المحيط الهادئ. وصل إلى محافظة واكاياما بعد أن غادر سان فرانسيسكو في نهاية شهر مارس/ آذار.



المغامر كينيتشي هوري في نيشينوميا بمحافظة هيوغو، 5 يونيو/ حزيران 2022. (جيجي برس)

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كوريا الشمالية تطلق ثمانية صواريخ باتجاه بحر اليابان، سقطت جميعها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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إينوي ناؤيا يهزم الملاكم الفلبيني نونيتو دونيري ليجمع الألقاب العالمية الثلاثة في فئة وزن الديك، مضيفًا بطولة المجلس العالمي للملاكمة WBC إلى بطولات رابطة الملاكمة العالمية WBA والاتحاد الدولي للملاكمة IBF. إنه أول ملاكم ياباني يحمل ألقابًا عالمية من ثلاثة كيانات رياضية دولية.



إينوي ناؤيا (إلى اليسار) ينازل نونيتو دونيري في مباراة لتحديد الفائز بلقب وزن الديك في صالة سايتاما الكبرى في 7 يونيو/ حزيران 2022. (جيجي برس ووكالة أخبار أفلو)

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انتخاب اليابان كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة، وستعمل لمدة عامين اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2023، وبهذا تكون اليابان قد انتُخبت للمرة الثانية عشرة في سابقة فريدة من نوعها.

العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في اليابان يتجاوز 9 ملايين شخص.

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اليابان تعيد فتح حدودها أمام السياح الدوليين بعد إغلاقها لفترة طويلة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن مع اشتراط أن يكونوا ضمن مجموعات سياحية منظمة.

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وزير الدفاع كيشي نوبو يلتقي بنظيريه الأمريكي لويد أوستن والكوري الجنوبي لي جونغ سوب في سنغافورة، حيث تم الاتفاق على التعاون في إجراء تدريبات الإنذار الصاروخي والبحث والتتبع للرد على ما حققته كوريا الشمالية من تقدم في برامج تطوير الصواريخ.

12

الحكومة تلغي أمر الإخلاء الصادر لجزء من قرية كاتسوراو في محافظة فوكوشيما، وهي أول منطقة تم تصنيفها على أنها ”يصعب العودة إليها“ بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وبذلك أصبح من الممكن أن تستضيف مقيمين دائمين مرة أخرى.

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انخفاض قيمة الين إلى أقل من 135 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1998.

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انتهاء الجلسة العادية للبرلمان الياباني. قرر مجلس الوزراء إجراء انتخابات لمجلس المستشارين في 10 يوليو/ تموز، على أن تبدأ الحملة الرسمية في 22 يونيو/ حزيران.

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قامت لجنة حكومية بتقديم مقترح لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد في مجلس النواب لمعالجة مشكلة التفاوت في الأصوات. باستخدام Adams method (إحدى طرق الإحصاء السكاني)، ستتم إضافة 10 دوائر انتخابية إلى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وإلغاء 10 دوائر انتخابية من المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة. إجمالاً، سوف تتأثر 140 دائرة انتخابية.

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صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بعدم وجود مسؤولية على الحكومة بشأن القضايا المرفوعة من قبل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أعقاب الحادث النووي الذي وقع في محافظة فوكوشيما عام 2011، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت الحكومة قد أمرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية TEPCO باتخاذ تدابير السلامة، فمن غير المحتمل أن هذا الإجراء كان سيحول دون وقوع الكارثة.

19

تسبب زلزال في حدوث اهتزازات أرضية أقل من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل في محافظة إيشيكاوا. قدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوته بـ 5.4 ريختر مع وجود بؤرة الزلزال على عمق 13 كيلومترًا تحت السطح. لم تحدث موجات تسونامي.

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انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لانتخابات مجلس المستشارين في 10 يوليو/ تموز. وقد شاركت 181 امرأة من إجمالي 545 مرشحًا، مما يعد رقماً قياسياً جديداً. كما بلغت النسبة الإجمالية للمرشحات 33.2% وهو رقم قياسي آخر.

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احتفلت محافظة أوكيناوا، التي تقع في أقصى جنوب اليابان، بيوم الذكرى للمحافظة للمرة السابعة والسبعين في حقبة ما بعد الحرب، وذلك في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان. وقد أقيم حفل تذكاري حضره ضيوف من خارج المحافظة لأول مرة منذ ثلاث سنوات. كما حضر رئيس الوزراء كيشيدا فوميو ورؤساء مجلسي النواب والمستشارين لأداء الصلاة.



أطفال يقتربون من المذبح لوضع الزهور بمناسبة حفل يوم الذكرى لمحافظة أوكيناوا في 23 يونيو/ حزيران في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان، محافظة أوكيناوا. (جيجي برس)

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سجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA درجة حرارة 40.2 في مدينة إسيساكي بمحافظة غونما، وهي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في شهر يونيو/ حزيران، وأول مرة ترتفع فيها درجة الحرارة فوق 40 درجة في أي مكان في اليابان خلال شهر يونيو/ حزيران.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة عن تقرير إرشادي لإمدادات الطاقة في 27 يونيو/ حزيران، حيث من المتوقع أن يكون الإمداد محدوداً في المنطقة التي تخدمها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية TEPCO. وحثّت الأسر والشركات على ترشيد استهلاك الطاقة خاصة بين الساعة الثالثة والسادسة مساءً. يسري التقرير الإرشادي حتى 30 يونيو/ حزيران.

27

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA أن موسم الأمطار قد انتهى في مناطق كانتو-كوشين وتوكاي وجنوب كيوشو، وهذه هي أول مرة ينتهي فيها موسم الأمطار في مثل هذا الوقت المبكر في منطقة كانتو-كوشين.

29

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على هامش قمة الناتو في مدريد. اتفق القادة الثلاثة على تعزيز التعاون الأمني.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: لوحة تعرض سعر الين عند 136.376 مقابل الدولار الأمريكي ومؤشر نيكاي في طوكيو في 22 يونيو/ حزيران 2022. وكالة أخبار أفلو/ جيجي برس).