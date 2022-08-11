أهم أحداث شهر يوليو 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

فاجعة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبى تلقي بظلالها على أبرز الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يوليو/ تموز 2022

1

الكاتبة هاياشي ماريكو تبدأ عملها كرئيسة لجامعة نيهون بعد استقالة سلفها تاناكا هيديتوشي إثر فضيحة تهرب ضريبي. وقد تخرجت هاياشي من كلية الآداب بالجامعة.

2

انقطاع في شبكات شركة الاتصالات (كى دي دي أي) (KDDI) أثر بدوره على البنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي في البنوك، وتجميع بيانات الأرصاد الجوية، وأنظمة الاتصالات بالمطارات. واستمر العطل لمدة 86 ساعة قبل معالجة الأمر بشكل نهائي في الخامس من يوليو/ تموز. وستدفع الشركة 200 ين لكلٍ من عملائها كتعويض.

5

إيرادات الضرائب في اليابان للعام المالي 2021 تبلغ 67,4 تريليون ين، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي. وقد ارتفعت عائدات ضرائب الشركات إثر التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا وضعف الين.

8

رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يلقى حتفه إثر إصابته برصاصة في ظهره أثناء حملته لانتخابات مجلس المستشارين في مدينة نارا بمحافظة نارا. وقد أُعلنت وفاته في تمام الساعة 5:03 من بعد الظهيرة. وقد أُلقي القبض على الجاني المدعو ياماغامي تيتسويا، الذي تبين أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية.

10

الحزب الليبرالي الديمقراطي يفوز بـ 63 من أصل 125 مقعدًا متنافسًا عليها في انتخابات مجلس الشيوخ. وبذلك يكون إجمالي أعضاء مجلس الشيوخ بما في ذلك المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب كوميتو، حزب استعادة اليابان، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب، الذين ينظرون إلى مراجعة الدستور بشكل إيجابي يتجاوز مستوى الثلثين. وقد حققت السيدات رقمًا قياسيًا بالحصول على 35 مقاعدًا، متفوقة على أعلى إجمالي تم تحقيقه في السابق والذي كان قد بلغ 28 مقعدًا في كل من عامي 2016 و 2019.



رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يضع الزهور بجانب أسماء المرشحين الفائزين في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو في العاشر من يوليو/ تموز 2022. (جيجي برس)

لاعب كرة المضرب على الكرسي المتحرك للرجال كونيدا شينغو يفوز بأول بطولة ويمبلدون فردية له على الإطلاق. وبذلك يكون أول لاعب على كرسي متحرك للرجال يحقق رباعية الغراند سلام بفوزه بجميع البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الرياضية. إضافة إلى ألقابه في الألعاب البارالمبية التي تمنحه أيضًا لقب (كاريير غولدن سلام).



كونيدا شينغو خلال فعاليات بطولة ويملبدون في العاشر من يوليو/ تموز 2022. (جيجي برس)

13

محكمة دائرة طوكيو تأمر أربعة مدراء تنفيذيين سابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بدفع أكثر من 13 تريليون ين كتعويض للمساهمين على خلفية التقييم غير الكافي لمخاطر تسونامي التي أدت إلى وقوع الحادث النووي في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية في عام 2011.

14

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يعلن عن خطط لتشغيل ما يصل إلى تسعة محطات نووية في موسم الشتاء المقبل للقضاء على مشكلة عجز الطاقة.

16

عبد الحكيم ساني براون يصبح أول عداء ياباني يصل إلى السباق النهائي لسباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المُقامة في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية. وقد احتل المركز السابع بزمن قدره 10,06 ثانية.

18

وزير الخارجية هاياشي يوشيماسا يلتقي في طوكيو مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين. واتفق الطرفان على استهداف حل سريع للقضايا المتعلقة بالدعاوى القضائية من العمال الكوريين في زمن الحرب ضد الشركات اليابانية.

19

لاعب التزلج الفني على الجليد يوزوروهاميو يعلن اعتزاله خوض المنافسات. ويقول إنه سيواصل التزلج كرياضي محترف في عروض الجليد وغيرها من الفعاليات.



يوزورو هانيو خلال إعلانه قرار الاعتزال. (إيه إف بي/جيجي برس)

20

الكاتبة تاكاسى جونكو تحصل على جائزة أوتاغاوا الأدبية عن روايتها القصيرة (Oishii gohan ga taberaremasu yō ni) (من أجل أن نأكل طعامًا شهيًا) وحصلت الكاتبة كوبى ميسومي على جائزة ناؤكي الأدبية عن مجموعتها القصصية القصيرة (Yoru ni hoshi o hanatsu) (إطلاق النجوم في سماء الليل).

22

مجلس الوزراء يقرر إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق آبي في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو يوم السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول. وسيترأس رئيس الوزراء كيشيدا لجنة تنفيذ مراسم الجنازة، وستتكفل الدولة بجميع التكاليف.

24

مصارع السومو (إيتشينوجو) يفوز ببطولة ناغويا الكبرى بسجل 12 فوز و 3 هزائم، ليصبح أول حاصل على مرتبة (ميغاشيرا) يفوز ببطولة كبرى منذ المصارع (دايئشو) في البطولة الأولى لعام 2021.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ترفع حالة التأهب البركاني لبركان ساكوراجيما إلى أعلى مستوى (الخامس)، الأمر يستدعي معه إخلاء السكان بعد حدوث إحدى الثورات الكبيرة. وفي السابع والعشرين من يوليو/ تموز، خُفضت حالة التأهب إلى 3، والتي تنصح الناس بالابتعاد عن البركان.

25

اليابان تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود لرجل من طوكيو في الثلاثينيات من عمره كان في أوروبا من أواخر يونيو/ حزيران حتى منتصف يوليو/ تموز. وفي 28 يوليو/ تموز، تم الإعلان عن حالة ثانية في طوكيو.

26

المدعون العامون في طوكيو يفتشون مقر إقامة تاكاهاشي هارويوكي، المدير التنفيذي السابق للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2020، للاشتباه في أنه تلقى مبلغًا كبيرًا من المال من شركة أؤكي هولدينغز لبيع الملابس بالتجزئة، والتي كانت أحد رعاة دورة الألعاب.

وزارة العدل تعلن إعدام كاتو توموهيرو الذي قتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين في هجوم بحي أكيهابارا بطوكيو عام 2008.

28

طوكيو تسجل لأول مرة على الإطلاق ما يزيد عن 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث ينتشر المتحور أوميكرون بي إيه 5 شديد العدوى خلال الموجة السابعة من العدوى في اليابان. وقد تم تسجيل ما مجموعه 233,093 حالة حتى الآن على الصعيد الوطني.

29

وزير الخارجية هاياشي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هاغيؤدا كويتشي يشاركان في محادثات اقتصادية ثنائية زائد اثنين مع نظرائهما الأمريكيين في واشنطن. اتفقوا خلالها على دعم النظام الاقتصادي الدولي



من اليسار، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هاغيودا كويتشي، ووزير الخارجية هاياشي يوشيماسا، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو خلال المحادثات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة في واشنطن في 29 يوليو/ تموز 2022 (إيه إف بي/جيجي)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المُعزين يودعون رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال جنازته في معبد زوجوجي بطوكيو في الحادي عشر من يوليو/ تموز 2022. جيجي برس)