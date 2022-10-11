أهم أحداث شهر سبتمبر 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022.

1

انخفاض الين مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 140 في سوق الصرف الأجنبي بنيويورك للمرة الأولى منذ عام 1998.

5

وفاة فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات جراء إصابتها بضربة شمس بعد أن تُركت في حافلة مدرسية لمدة خمس ساعات في روضة أطفال كاواساكي في مدينة ماكينوهارا بمحافظة شيزوؤكا.

6

المدعون العامون في طوكيو يقدمون مذكرة توقيف جديدة ضد تاكاهاشي هارويوكي، المدير التنفيذي السابق للَّجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، للاشتباه في تلقيه رشوة من المؤسسة الإعلامية كادوكاوا. كما اعتقل الادعاء اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين للمؤسسة بتهمة الرشوة. وفي 14 سبتمبر/ أيلول، تم اعتقال رئيس مجلس إدارة كادوكاوا، كادوكاوا تسوغوهيكو، للاشتباه في تورطه في قضية الرشوة المذكورة.

7

الحكومة اليابانية تخفف من القيود الحدودية الصارمة المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا، حيث تمت زيادة الحد الأقصى للوافدين يوميًا من 20,000 إلى 50,000، إضافة إلى إلغاء تقديم شهادة اختبار سلبية لفيروس كورونا إذا كان لديهم دليل على تلقيهم لثلاث جرعات من اللقاح، كما تم رفع الحظر المفروض على الجولات السياحية بدون مرشد سياحي بالنسبة للسياح الأجانب.

8

الحزب الليبرالي الديمقراطي يعلن أن 179 من نوابه لديهم صلة ما بكنيسة التوحيد. كانت والدة المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، عضوة فيها.

9

الحكومة اليابانية تقرر تقديم إعانات بقيمة 50,000 ين للأسر ذات الدخل المنخفض لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر.

11

إعادة انتخاب المحافظ تاماكي ديني في انتخابات محافظة أوكيناوا على أساس برنامج معارض لنقل محطة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية من مدينة جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية في مدينة ناغو. وقد حقق فوزه بعد تغلبه على ساكيما أتسوشي، عمدة مدينة جينوان السابق، الذي يدعم هذه الخطوة.

15

افتتاح معرض طوكيو للألعاب في مجمع معارض ماكوهاري ميسى بمحافظة تشيبا، والمعرض يستقبل الزوار على أرضه لأول مرة منذ عام 2019، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول.



افتتاح معرض طوكيو للألعاب 2022 في 15 سبتمبر/ أيلول (جيجي برس)

18

إعصار نانمادول يصل إلى شواطئ محافظة كاغوشيما. حيث تم تسجيل أرقام قياسية جديدة لهطول الأمطار في أجزاء من منطقة جزر كيوشو وشيكوكو ومنطقة تشوغوكو. وهناك حالتي وفاة في محافظة ميازاكي و134 إصابة في المناطق الممتدة من منطقة كانتو إلى منطقة جزيرة كيوشو.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تنشر أرقامًا أولية تُظهر أن كبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر) قد ارتفع عددهم على أساس سنوي بمقدار 60,000 ليصلوا إلى 36,270,000، وهو ما يمثل 29,1٪ من إجمالي عدد السكان. وكل من هذه الأرقام هي أرقام قياسية جديدة. ومن بين كبار السن، لا يزال 25.1٪ في مجال العمل، وترتفع هذه النسبة إلى 50.3٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65-69 عامًا، متجاوزة بذلك نسبة الـ 50٪ لأول مرة.

19

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يحضران جنازة الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر في لندن.

20

مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس/ آب، الذي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يرتفع بنسبة 2,8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 102,5، ولا يشمل المؤشر الأغذية الطازجة التي تخضع لتقلبات كبيرة في الأسعار. وهذا هو أعلى ارتفاع منذ الزيادة بنسبة 2,9٪ في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بسبب ارتفاع ضريبة الاستهلاك من 5٪ إلى 8٪ في وقت سابق من العام.

وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تُعلن عن أول ارتفاع إجمالي في أسعار الأراضي منذ عام 2019. وقد ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0,1٪، في أول ارتفاع لها منذ عام 1992.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يلقي خطابًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يدين فيه الغزو الروسي لأوكرانيا ويدعو إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كجزء من التعزيز الضروري لوظائف الأمم المتحدة.

22

الحكومة وبنك اليابان يتدخلان في أسواق العملات للمرة الأولى منذ عام 1998، وذلك بشراء الين وبيع الدولار لوقف وتيرة ضعف الين المتسارعة.

23

قطار الطلقة (شينكانسين غرب كيوشو) يبدأ في العمل بين محطة ناغاساكي ومحطة تاكيؤأونسن في محافظة ساغا. ويبلغ طوله 66 كيلومترًا، وهو أقصر خطوط قطارات شينكانسن اليابانية.



القطار الطلقة شينكانسن (كامومى)على خط غرب-كيوشو في محطة أُريشينو أونسن بمحافظة ساغا في 23 سبتمبر/ أيلول 2022. (جيجي برس)

24

إعصار تالاس يتسبب في هطول أمطار كثيفة على إثرها توفى شخصين في محافظة شيزوؤكا. وقد أثر انقطاع التيار الكهربائي على 120 ألف أسرة في 10 بلديات مختلفة.

25

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان، والذي يقع على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وقد أطلقت صاروخين آخرين في 28 سبتمبر/ أيلول، واللذان سقطا أيضًا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما رفع إجمالي الصواريخ هذا العام إلى 20 صاروخًا.

27

إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو، بحضور 4,200 شخص من اليابان ومن جميع أنحاء العالم. وهذه هي أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق منذ جنازة يوشيدا شيغيرو في عام 1967.

28

رئيس الوزراء كيشيدا ينهي أعمال جولته على هامش ”الجنازة الدبلوماسية“ بلقائه الضيوف الحاضرين لجنازة رئيس الوزراء السابق آبي، حيث عقد 38 اجتماعا مع قادة وممثلي دول أجنبية على مدى ثلاثة أيام.

29

حكومتا اليابان والصين تحتفلان بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بتبادل الرسائل من قبل رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: جانب من الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو في 27 سبتمبر/ أيلول 2022. جيجي برس بوول)