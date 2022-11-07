أهم أحداث شهر أكتوبر 2022 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

رامي الكرات موراكامي مونيتاكا لاعب فريق ياكولت سوالوز للبيسبول، يتخطى الأسطورة أوه ساداهارو. والين الياباني يتهاوى إلى أدنى مستوى له منذ 32 عامًا أمام الدولار الأمريكي، واستقالة أحد الوزراء على خلفية صلاته بكنيسة التوحيد. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

1

وفاة أسطورة مصارعة المحترفين والمشرع السابق في مجلس النواب أنطونيو إينوكي عن عمر يناهز 79 عامًا. وهو من مواليد يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا، وكان لا يزال مراهقًا عندما بدأ مسيرته في المصارعة في عام 1960 بعد أن اكتشفه المصارع الشهير ريكيدوزان.



أنطونيو إينوكي يطلق صيحته التشجيعية الشهيرة في يوليو/ تموز 2014. (جيجي برس)

3

الحكومة تعقد جلسة استثنائية للبرلمان؛ مخاطبة المجلسين (النواب والشيوخ)، وفيها تعهد رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ بالتركيز على إنعاش الاقتصاد، وزيادة الأجور، والحد من تأثير التضخم المرتفع في البلاد عن طريق خفض فواتير الكهرباء المنزلية وغيرها من الإجراءات.

رامي الكرات موراكامي مونيتاكا لاعب فريق ياكولت سوالوز للبيسبول يحقق دورته الكاملة (هوم رن) السادسة والخمسين في المباراة الأخيرة من منافسات الدوري ليصبح أول لاعب ياباني يتفوق على رقم أسطورة البيسبول الياباني أوه ساداهارو المتمثل في 55 دورة كاملة في موسم واحد. واللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يصبح أيضًا أصغر لاعب على الإطلاق يحصل على التاج الثلاثي، والذي يتكون من أعلى معدل ضربات، أكثر عدد دورات كاملة (هوم رنز)، أكثر مساهمة مع الفريق في حصد النقاط.

4

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا مر فوق محافظة أؤموري، مما أدى إلى تشغيل نظام الإنذار المبكر لأول مرة منذ عام 2017. وقد قطعت المقذوفة 4,600 كيلومترًا، وهي أبعد مسافة من أي صاروخ كوري شمالي حتى الآن، وقد هبط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

5

المركبة الفضائية (كرو دراغون) تنطلق على متن صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا وعلى متنها واكاتا كوإتشي وثلاثة رواد فضاء آخرين متجهين إلى محطة الفضاء الدولية. وهذه هي الرحلة الخامسة لواكاتا البالغ من العمر 59 عامًا إلى الفضاء، والأكثر ترحالًا كرائد فضاء ياباني، وسوف سيخدم لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.



رائد الفضاء الياباني واكاتا كوإتشي يرفع إبهامه قبل الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (إيه إف بي/ جيجي برس)

11

الحكومة ترفع مزيدًا من القيود الحدودية التي كانت قد تم فرضها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ألغت الحد الأقصى اليومي للدخول إلى الأراضي اليابانية ورفعت الحظر الذي كان مفروضًا على السفر الفردي للأجانب. كما أطلقت برنامج دعم جديد على مستوى البلاد للمواطنين بالحصول على خصومات على الرحلات إلى 46 محافظة، على أن تضاف محافظة طوكيو في وقت لاحق، في محاولة لتنشيط حركة السفر الداخلي.

13

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) تفشل في إطلاق صاروخ إبسيلون 6. حيث أرسل موظفو الوكالة إشارة التدمير الذاتي بعد وقت قصير من إقلاعه من مركز أوتشينؤرا الفضائي في محافظة كاغوشيما عندما تقرر أن الصاروخ لن يكون قادرًا على الوصول إلى المدار الأرضي. وهي المرة الأولى التي يفشل فيها إطلاق صاروخ إبسيلون.

وزير الصحة والعمل والرفاهية كونو تارو يعلن عن خطط حكومية لإلغاء النظام الحالي لبطاقات التأمين الصحي في خريف عام 2024 واستخدام بطاقات (ماي نمبر) (بطاقات تعريف الهوية) للتصديق على أهلية التأمين الصحي.

17

رئيس الوزراء كيشيدا يوجه مجلس وزرائه للتحقيق في مسألة كنيسة التوحيد بموجب قانون الشركات الدينية الياباني. وكخطوة أولى تسعى الحكومة إلى استخدام حق إجراء استجواب بموجب القانون.

20

الين الياباني يتهاوى إلى أدنى مستوى له منذ 32 عامًا أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 150 ين لفترة وجيزة أثناء التداول في طوكيو.



إحدى الشاشات في شركة المعاملات الأجنبية (غايتاما دوت كوم) في حي ميناتو بطوكيو، تعرض مستوى تداول الين الذي تهاوى إلى أكثر من 150 ين مقابل الدولار في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وهو أدنى مستوى للعملة منذ أغسطس/ آب 1990. (جيجي برس)

21

الحكومة تنشر بيانات المؤشر الوطني لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر/ أيلول، والذي يظهر أن الأسعار (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3,0٪، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 1991.

22

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يقومان بأول زيارة لمحافظة أوكيناوا منذ تنصيبهما في عام 2019. وأثناء إقامتهما، وضعوا إكليل الزهور على ضريح السلام الوطني لقتلى الحرب في مدينة إيتومان لإحياء ذكرى ضحايا معركة أوكيناوا، وحضروا حفل افتتاح مهرجانات الثقافة الوطنية في مدينة غينوان.



الإمبراطور ناروهيتو، إلى اليسار، والإمبراطورة ماساكو يتحدثان مع أحد أقارب أحد ضحايا معركة أوكيناوا أثناء زيارتهما لمتنزه السلام التذكاري في مدينة إيتومان في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. (جيجي برس)

24

وزير التنشيط الاقتصادي ياماغيوا دايشيرو يستقيل من منصبه وسط انتقادات متزايدة بشأن علاقاته السابقة بكنيسة التوحيد. وفي اليوم التالي، عين رئيس الوزراء كيشيدا وزير الصحة السابق غوتو شيغيوكي خلفًا له.

الحكومة اليابانية تمنح ممثل الكابوكي ماتسوموتو هاكوو و 5 آخرين وسام الثقافة المرموق وتكريم 20 فردًا آخرين، من بينهم المغني وكاتب الأغاني الشهير ماتسوتويا يومي، باعتبارهم أشخاص جدرين بالاستحقاق الثقافي.

27

وزارة التعليم تصدر دراسة استقصائية توضح أن عدد طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في اليابان الذين رفضوا الذهاب إلى المدرسة في السنة المالية 2021 ارتفع بنسبة 24,9٪ عن العام السابق ليصل إلى رقم قياسي بلغ 244,940، الأمر الذي يمثل العام التاسع على التوالي من الزيادة.

28

شرطة كيوتو تلقي القبض على عضو منظمة كودوكاي الإجرامية تاناكا يوكيو على خلفية مقتل أوهيغاشي تاكايوكي في ديسمبر/ كانون الأول 2013، والذي كان رئيسًا لشركة أوشو للخدمات الغذائية، والتي تدير سلسلة المطاعم الشهيرة (غيوزا نو أوشو).

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يابانيان في العاصمة سيول بكوريا الجنوبية، كانا من بين أكثر من 150 شخصًا لقوا مصرعهم في تدافع خلال احتفال بعيد الهالوين في حي إتايوان بالمدينة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: موراكامي مونيتاكا، لاعب فريق ياكولت سوالوز، يرفع عاليًا لوحة محتفلًا بتحقيقه ستة وخمسين دورة كاملة (هوم رنز) خلال الموسم في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جونغو في طوكيو في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022. جيجي برس)