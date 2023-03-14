أهم أحداث شهر فبراير 2023 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

ترشيح أويدا كازو رئيسًا جديدًا لبنك اليابان كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر فبراير/ شباط 2023.

1

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يُعرب عن تردده في إضفاء الشرعية على زواج المثليين، قائلًا أن الأمر من شأنه أن يغير من آراء الناس حول مفهوم الأسرة وقيمها، لا سيما المجتمع، جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة الموازنة بمجلس النواب.

3

سكرتير رئيس الوزراء كيشيدا آراي ماسايوشي يقول للصحفيين في أحد المؤتمرات الصحفية أنه يكره مجرد رؤية الأقليات الجنسية، ويكره العيش بجوارهم. كان الغرض من الحديث أن يكون بشكل غير رسمي وغير قابل للنشر. وقد اعتذر على إثر ذلك في وقت لاحق وسحب تعليقه، لكنه استقال من منصبه في الرابع من فبراير/ شباط.

5

الملحن والموزع الموسيقي تاكومي ماسانوري يفوز بجائزة الـ غرامي الموسيقية عن فئة أفضل ألبوم موسيقى عالمي الذي يحمل عنوان ساكورا .



تاكومي ماسانوري بعد تسلمه لجائزة الـ غرامي، مرتديًا سترة مطرزة بزهر الساكورا أو الكرز في لوس أنجلوس في الخامس من فبراير/ شباط 2023. (إيه إف بي/ جيجي برس)

اللاعبات اليابانيات يحققن فوزًا كاسحًا ويعتلين منصة التتويج خلال منافسات بطولة العالم للقفز التزلجي التي أقيمت فعالياتها في بلدة ويلينغن بالمانيا. حيث حققت إيتو يوكي المركز الأول متقدمة على ماروياما نوزومي في المركز الثاني وتاكاناشي ساره في المركز الثالث.



إيتو يوكي (في الوسط)، بجانب ماروياما نوزومي (على اليسار) وتاكاناشي ساره في ويلينغن بألمانيا، في الخامس من فبراير/ شباط 2023. (إيه إف بي/ جيجي برس)

6

شركتا نيسان ورينو تتوصلان إلى اتفاق نهائي بشأن الحفاظ على علاقات رأسمالية متساوية. حيث ستخفض رينو حصتها في الشركة اليابانية من 43,4٪ إلى 15٪ لتضاهي حصة نيسان في الشركة الفرنسية.

7

ترحيل اثنين من أربعة يابانيين مشتبه بهم على صلة بسلسلة من عمليات السطو عبر اليابان من الفلبين واعتقالهم. وقد تم القبض على الاثنين الآخرين في التاسع من فبراير/ شباط. ويعتقد أيضًا أن الأربعة كانوا جزءً من إحدى عصابات الاحتيال والسرقة المسؤولة عن خسائر تزيد عن 6 مليارات ين.

8

المدعون العامون في طوكيو يعتقلون موري ياسو المدير التنفيذي للّجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 وثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في انتهاكهم لقانون مكافحة الاحتكار. ويشتبه في قيامهم بتزوير عطاءات لعقود بقيمة 40 مليار ين.

10

الحكومة تقول أنها تخطط، اعتبارًا من 13 مارس/ آذار، ترك الأمر للأفراد ليقرروا ما إذا كانوا سيرتدون أقنعة للحماية من فيروس كورونا أم لا. إلا أنها في نفس الوقت، توصي بالاستمرار في ارتدائه في المرافق الطبية والقطارات أو الحافلات المزدحمة.

الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تُظهر أن السندات العامة المستحقة في اليابان بلغت ما يزيد قليلاً عن 1 كوادريليون ين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها هذا الرقم فوق هذا المستوى.

12

الثتائي الياباني ميؤرا ريكو و ميهارا ريوإتشي يفوزان في منافسات الثنائيات ببطولة القارات الأربع للتزلج على الجليد، ليصبحا بذلك أول ثنائي ياباني يحقق هذا الانتصار.



ميؤرا تطير في الهواء و ميهارا في وضع الحركة في بطولة القارات الأربع للتزلج على الجليد التي أقيمت في مدينة كولورادو سبرينغز في الحادي عشر من فبراير/ شباط. (إيه إف بي/ جيجي برس)

13

وفاة فنان المانغا ماتسوموتو ليجي عن عمر يناهز 85 عامًا. وقد اشتهر بأعماله ذات الطابع الخيالي العلمي الملحمي كما في: (غينغا تيتسودو ثري ناين) (غالاكسي إكسبرس 999) و (أوتشو سينكان ياماتو) (سفينة الفضاء الحربية ياماتو).

14

الحكومة ترشح الاقتصادي أويدا كازو لمنصب المحافظ القادم لبنك اليابان. وقد عمل سابقًا في مجلس إدارة السياسات بالبنك. وفي بيان صدر يوم 24 فبراير/ شباط أمام مجلس النواب، قال: ”إن السياسة المالية لبنك اليابان مناسبة. ويجب أن تستمر عملية التيسير النقدي، ونحن بحاجة إلى خلق بيئة اقتصادية يمكن للشركات من خلالها زيادة الأجور“.

وفاة تويودا شوإتشيرو، الرئيس الفخري لشركة تويوتا، عن عمر يناهز 97 عامًا. وقد كان الابن الأكبر لمؤسس شركة تويوتا تويودا كيئتشيرو. وبصفته رئيسًا للشركة ورئيسًا لمجلس الإدارة، فقد أشرف على نهج تويوتا الذي قادها لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات بالعالم، وقد شغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الاعمال الياباني كيدانرين من 1994 إلى 1998.



تويودا شوإتشيرو يمسك بمقود القيادة لسيارة تويوتا إم أر-إس في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر/ تشرين الأول 1999. (إيه إف بي/ جيجي برس)

17

فشل إطلاق صاروخ إتش 3 الياباني الجديد كما كان مقرر له. وقد أوضحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن نظام المرحلة الأولى اكتشف خلل ما، الأمر الذي أدى لفشل معززات الصواريخ في الاشتعال.



فشل إطلاق صاروخ إتش 3 في مركز تانيغاشيما للفضاء في محافظة كاغوشيما في 17 فبراير/ شباط 2023. (جيجي برس)

18

وزارة الدفاع تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في الساعة 5:21 ظهرًا، والذي يُقدر أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان على بعد حوالي 200 كيلومترًا غرب جزيرة أوشيما-أوشيما في هوكايدو.

21

الباندا العملاقة الشهيرة (شيانغ شيانغ) في حديقة حيوان أوينو تغادر اليابان عبر مطار ناريتا لتعود إلى الصين للبحث عن شريكٍ للتناسل. وقد وُلدت الباندا في حديقة الحيوانات في يونيو/ حزيران 2017، وكانت أول حيوان باندا يأتي بحمل طبيعي، وساهمت في تحسين العلاقات الصينية اليابانية.

24

رئيس الوزراء يستضيف قمة مجموعة السبعة عبر الإنترنت، والتي دعا فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة. وأعلن خلالها عن عقوبات جديدة من اليابان، بما في ذلك حظر تصدير طائرات بدون طيار الـ (درونز) وغيرها من المواد إلى روسيا.

27

رئيس الوزراء كيشيدا يعلن عن خطط لشراء 400 صاروخ كروز أمريكي الصنع من طراز توماهوك. حيث خصصت الحكومة 210 مليار ين في مقترح الميزانية المالية لعام 2023، وتهدف إلى نشر الصواريخ في السنة المالية 2026.

28

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تنشر تقريرًا أوليًا يكتشف أن هناك 799,728 طفلًا ولدوا في اليابان في عام 2022، في انخفاض إلى أقل من 800,000 لأول مرة. وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تسجل فيها مستوى قياسي منخفض.

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تختار مرشحين جدد كرواد للفضاء لأول مرة منذ عام 2009 وهم: سوا ماكوتو، أخصائي في إدارة الكوارث في البنك الدولي، ويونيدا أيو، جراحة في المركز الطبي للصليب الأحمر الياباني. ومن المقرر أن تكون يونيدا ثالث امرأة يابانية تذهب إلى الفضاء، ويمكن أن يصبح كليهما أول أفراد يابانيون يصلوا إلى سطح القمر كجزء من برنامج تقوده الولايات المتحدة.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: بعضًا من الزوار الذين توافدوا لتوديع الباندا (شيانغ شيانغ) في حديقة حيوانات إينو في التاسع عشر من فبراير 2023 قبل مغادرتها البلاد عائدة إلى الصين، جيجي برس)