أهم أحداث شهر مايو 2023 في اليابان
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1
سفينة خاصة تقوم بجمع حطام إحدى المروحيات التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، بما في ذلك سجل بيانات طيرانها، من قاع البحر بعد اختفائها في السادس من أبريل/ نيسان قبالة جزيرة مياكوجيما التابعة لجزر أوكيناوا.
5
زلزال بقوة 6,5 درجة بالقرب من طرف شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا يتسبب في حدوث اهتزاز بدرجة 6 عالي على مقياس شدة الزلازل الياباني في مدينة سوزو. وبخلاف الأضرار التي لحقت بالمباني، سجلت المدينة هناك حالة وفاة واحدة وعشرات الجرحى.
7
رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يلتقي برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في مدينة سيول. وكجزء من الدبلوماسية المكوكية، وافق الزعيمان على إجراء فحص موقعي لمعالجة المياه في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية من قبل متخصصين كوريين جنوبيين.
8
الحكومة تُخفض تصنيف فيروس كورونا من الفئة 2 إلى الفئة 5 بموجب التشريع الياباني، مما يضعه في نفس مستوى الإنفلونزا الموسمية. ولم تعد هناك قيود قانونية على الأنشطة المختلفة، وتُترك تدابير منع العدوى للأفراد ليقرروها.
لصوص مقنعون يستولون على أكثر من 100 ساعة فاخرة من أحد المتاجر في حي جينزا الشهير بطوكيو. وقد القت قوات شرطة مدينة طوكيو القبض على أربعة صبية مراهقين في نفس اليوم.
10
شركة تويوتا تعلن أن أرباحها انخفضت بنسبة 14,0٪ في السنة المالية 2022 لتصل إلى 2,45 تريليون ين، في أول انخفاض منذ أربع سنوات، إثر استمرار ارتفاع تكاليف المواد والوقود. ويأتي هذا على الرغم من المبيعات القياسية التي بلغت 37,15 تريليون ين، بزيادة قدرها 1,84٪.
13
وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية يتفقون في بيان مشترك على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي ومرونة النظام المالي العالمي.
14
رئيسة وكالة المواهب اليابانية (جوني وشركاه) فوجيشيما جولي كيكو تُعرب عن ”عميق أسفها“ في مقطع مصور ورسالة مكتوبة تتعلق بادعاءات الاعتداء الجنسي من قبل مؤسس وكالة المواهب جوني كيتاغاوا. إلا أنها في نفس الوقت لا تعترف بحقيقة الحالات الفردية وتتجنب تحمل المسؤولية الشخصية.
16
الحكومة تصادق على خطط سبع شركات كهربائية كبرى لرفع أسعار الكهرباء المنزلية من يونيو/ حزيران بنسبة تتراوح بين 14٪ و 42٪.
17
الناتج المحلي الإجمالي لليابان ينمو بنسبة 6,1٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، حيث ارتفع للمرة الأولى خلال ثلاثة أرباع.
18
رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في هيروشيما، قبل قمة مجموعة السبع في المدينة.
العثور على فنان الكابوكي إيشيكاوا إينوسوكى ووالديه فاقدين للوعي في منزلهم في حي ميغورو بطوكيو. وقد أعُلنت وفاة والده فنان الكابوكي إيشيكاوا دانشيرو، ووالدته بعد تناولهما جرعة زائدة من العقاقير ذات التأثير النفسي. وتم نقل إينوسوكى إلى المستشفى بالإسعاف، لكن حالته ليست خطيرة. وقد عثر ضباط شرطة مدينة طوكيو على بعض الملاحظات التي دونها إينوسوكى ولا يزال التحقيق جاري.
19
انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما. وخلال فعاليتها قام قادة مجموعة السبع بزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام معًا لأول مرة.
مؤشر نيكي يرتفع لينهي اليوم عند 30,808.35 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 1990.
20
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى هيروشيما ويلتقي بقادة مجموعة السبع. وأكد بيان مشترك لزعماء مجموعة السبع استمرار دعمهم لأوكرانيا وتعزيز جهود نزع السلاح وعدم الانتشار.
21
بعد زيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام، قال الرئيس زيلينسكي إن صور المدينة المدمرة تذكره بمدينة باخموت والمدن الأوكرانية الأخرى التي هاجمتها روسيا، معربًا عن أمله في إعادة الإعمار كما فعلت هيروشيما.
انتهاء أعمال قمة مجموعة السبع. وذكر رئيس الوزراء كيشيدا في المؤتمر الصحفي بأنها حافظت على المثل الأعلى المتمثل في إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وعزز الزخم نحو نزع السلاح.
24
شركة هوندا تعلن أنها ستعود إلى بطولة العالم للفورميولا 1 في عام 2026 كمورد لوحدات الطاقة لشركة أستون مارتن.
25
أربعة أشخاص من بينهم اثنين من ضباط الشرطة، يلقون مصرعهم فى هجوم بالأسلحة النارية والسكاكين فى مدينة ناكانو بمحافظة ناغانو. والجاني المشتبه به نجل رئيس مجلس المدينة، احتمى بمنزله قبل الاستسلام في الساعات الأولى من يوم 26 مايو/ آيار.
27
ياكوشو كوجي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عن أدائه في فيلم ”أيام مثالية“، من إخراج ويم فيندرز. وفاز ساكاموتو يوجي بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم (الوحش) من إخراج كوريدا هيروكازو.
29
كوريا الشمالية تبلغ اليابان بأنها ستطلق قمرًا صناعيًا في الفترة ما بين 31 مايو/ آيار و 11 يونيو/ تموز. وترى اليابان في ذلك إطلاقًا صاروخيًا باليستيًا فعليًا وتطلب من قوات الدفاع الذاتي أن تكون جاهزة لإسقاطه إذا دخل نطاق الأراضي اليابانية. وفي 31 مايو/ آيار، أعلنت وزارة الدفاع إطلاق ما قد يكون صاروخًا كوريًا شماليًا، وأصدر نظام (جي-آلارت) تحذيرًا لمحافظة أوكيناوا. وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية فشل إطلاق قمرًا صناعيًا عسكريًا.
30
شركتا هينو وميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات تتوصلان إلى اتفاق لدمج عملياتهما التجارية.
محكمة دائرة مدينة ناغويا تقضي بأن أحكام القانون المدني التي لا تسمح بالزواج من نفس الجنس تعتبر غير دستورية، في قضية مرفوعة ضد الحكومة من قبل شخصين من نفس الجنس في محافظة آيتشي. وهذه هي ثاني محكمة محلية تحكم بأن الأحكام غير دستورية. إلا أن مطالبات التعويض قوبلت بالرفض.
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: قادة مجموعة السبع بعد عودتهم من مراسم تقديم أكاليل الزهور في النصب التذكاري في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام في 19 مايو/ أيار 2023. جيجي برس، بعدسة بوول)