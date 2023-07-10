أهم أحداث شهر يونيو 2023 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

واقعة إطلاق النار في إحدى ساحات التدريب التابعة لقوات الدفاع الذاتي في محافظة غيفو، وزيارة الإمبراطور ناروهيتو الرسمية إلى إندونيسيا كانتا من بين أهم الأحداث التي تصدرت عناوين الأخبار في اليابان خلال شهر يونيو/ حزيران 2023.

1

فوجي سوتا يصبح أصغر لاعب شوغي (الشطرنج الياباني) يفوز بلقب ميجين (أحد أبرز الألقاب في لعبة الـ شوغي) وهو في سن العشرين عامًا وعشرة أشهر. كما أنه اللاعب الثاني الذي يحمل سبعة ألقاب كبرى منذ أن حققها هابو يوشيهارو في عام 1996.



فوجي ساتو في أحد المؤتمرات الصحفية يحتفل بفوزه وتحقيقه للقب ميجين في مدينة تاكاياما بمحافظة ناغانو. (© جيجي برس)

2

سن التشريعات المُنقحة التي من المقرر أن تُلغي بطاقات التأمين الصحي في خريف عام 2024 وتدمج وظائفها على بطاقات (My Number) ”ماي نمبر“، وذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الياباني.

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تنشر إحصاءات سكانية تُظهر أن معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يُشير إلى عدد الأطفال الذي تنجبه المرأة خلال حياتها، انخفض بمقدار 0,04 نقطة ليصل إلى 1,26 في عام 2022، معادلاً بذلك أدنى مستوى تاريخي تم تسجيله في عام 2005.

4

شرطة طوكيو تلقي القبض على النائب السابق في مجلس المستشارين، غااسي (هيغاشيتاني يوشيكازو)، بتهمة التهديد بالتشهير ضد المشاهير في فيديوهاته على منصة الـ يوتيوب.

7

وزير الشؤون الرقمية كونو تارو يعلن أن 130,000 بطاقة ”ماي نمبر“ مخصصة للاستخدام في مدفوعات المنافع العامة مرتبطة بالحسابات المصرفية لأفرادٍ في عائلات حاملي البطاقات، وليس حامليها أنفسهم.

8

كاتو ميو تفوز بمنافسة الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة مع الألماني تيم بوتز. في الرابع من يونيو/ حزيران، وقد تم استبعاد كاتو وشريكتها من مسابقة الزوجي للسيدات بعد أن صدمت عن طريق الخطأ فتاة بالكرة في إحدى المباريات بالدور الثالث.



كاتو ميو وتيم بوتز يحملان كأس بطولة فرنسا المفتوحة للزوجي المختلط في باريس في 8 يونيو/ حزيران 2023. (© جيجي برس)

محكمة محافظة فوكوكا تقضي بعدم دستورية عدم السماح بزواج المثليين في اليابان، وذلك ردًا على قضية رفعها زوجان من نفس الجنس في جزيرة كيوشو بناءً على حقوق حرية الزواج والمساواة بموجب القانون المتضمن في الدستور. إلا أنه في نفس الوقت تم رفض منح أية تعويضات لرافعي الدعوة.

9

إقرار التعديلات على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين للسماح بترحيل المتقدمين الأجانب راغبي الحصول على صفة لاجئ في حال رفض طلبهم، وذلك بأغلبية الأصوات خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس المستشارين.

10

لاعب التنس أودا توكيتو يهزم البريطاني ألفي هيويت المصنف الأول عالميًا ليفوز بلقب فردي الرجال على الكراسي المتحركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفوز ببطولة غراند سلام رجال على الكراسي المتحرك وهو في سن السابعة عشر.



فوز أودا توكيتو ببطولة فرنسا المفتوحة في 10 يونيو/ حزيران 2023، رفع تصنيفه ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق على كرسي متحرك مصنف رقم واحد على مستوى العالم (© جيجي برس)

11

وفاة أؤكي ميكيؤ، الذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ للحزب الليبرالي الديمقراطي، عن عمر يناهز 89 عامًا.



أؤكي ميكيؤ، المعروف باسم ”كبير مجلس الشيوخ، في الوسط على اليسار في يناير/ كانون الثاني 2010. (© جيجي برس)

13

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يعلن أنه اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 سيتم إلغاء حد الدخل الخاص بمزايا رعاية الأطفال وستستمر المزايا حتى المدرسة الثانوية.

14

أحد المتدربين بقوات الدفاع الذاتي يبلغ من العمر 18 عامًا يقتل مدربين اثنين ويجرح آخر ببندقية خلال تدريب بالذخيرة الحية في قاعدة أرضية تابعة لقوات الدفاع الذاتي في مدينة غيفو بمحافظة غيفو. وقد تم إلقاء القبض على المتدرب الذي انضم إلى قوات الدفاع الذاتية في أبريل/ نيسان الماضي، للاشتباه في محاولة إقدامه على القتل.



مدرج إطلاق النيران في قاعدة هينو التابعة لقوات الدفاع الذاتي والذي كان مسرحًا للأحداث في 14 يونيو/ حزيران. (© جيجي برس)

16

إقرار قوانين جديدة لتأمين التمويل لزيادة ميزانية الدفاع ولمعالجة التمييز ضد مجتمع الميم بأغلبية الأصوات، وذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس المستشارين.

17

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يُحلان ضيفين ولمدة سبعة أيام على الدولة الإندونيسية. وهذه هي أول رحلة رسمية لهم لتعزيز الصداقة الدولية منذ أن اعتلى الامبراطور ناروهيتو العرش في عام 2019.



الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يقود بالإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو (كلاهما جالسان على اليمين)، بصحبة السيدة الأولى الإندونيسية إيريانا في الخلف، خلال تنقلهم من قصر بوجور إلى حدائق بوجور النباتية في 19 يونيو/ حزيران 2023 (© جيجي برس)

21

إنتهاء الجلسة الاعتيادية للبرلمان دون تمديد.

22

محكمة دائرة سابورو تصدر حكمًا ينص على أن محافظة هوكايدو يجب أن تدفع تعويضًا عن انتهاك حرية التعبير لأحد المواطنين اللذين تم طردهما من قبل الشرطة للتشويش خلال خطاب ألقاه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في سابورو عام 2019. أما بالنسبة للمشتكي الآخر فقد قضت المحكمة بعكس الحكم السابق لإحدى المحاكم الأدنى والذي ينص على أن المحافظة يجب أن تدفع تعويضًا له.

23

محافظة أوكيناوا تحتفل بالذكرى الثامنة والسبعين لمعركة أوكيناوا، وذلك في حفل تذكاري سنوي أُقيم في حديقة السلام في مدنية إيتومان.

24

أوتاني شوهي يسجل الـ (هوم رن) ‒ مصطلح يستخدم في البيسبول للإشارة إلى ضربة قوية يتم ضربها بواسطة اللاعب بحيث تغادر الكرة الملعب ‒ الخامس والعشرين له في الموسم مع فريق لوس أنجلوس إنجلز في مباراتهم ضد نادي كولورادو روكيز. وهو أيضًا الـ هوم رن الثاني المئوي في مسيرته المهنية في اليابان والولايات المتحدة.

26

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تعلن أن المعدات المستخدمة لإطلاق المياه المُعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايئتشي النووية قد اكتملت.

27

شرطة طوكيو تلقي القبض على ممثل فن الكابوكي إيشيكاوا إنوسوكى بشبهة مساعدته في انتحار والدته. وقد تم العثور على إنوسوكى فاقدًا للوعي في منزله في 18 مايو/ آيار مع والديه اللذين توفوا، ويُشتبه في أنه قدم لوالديه أدوية للنوم.

28

وزارة المالية تعلن أنه سيتم إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 1,000 و 5,000 و 10,000 ين في يوليو/ تموز 2024. وسيُطبع على الورقة النقدية فئة الـ 10,000 ين صورة شيبوساوا إييتشي، الذي يُشتهر بكونه الأب الروحي للرأس المالية اليابانية، وسيتم تصميم الورقة النقدية فئة 5,000 ين بصورة تسودا أوميكو، التي ساهمت في رفع مكانة المرأة، وعلى الورقة النقدية فئة الـ 1,000 ين كيتاساتو شيباسابورو، الذي وضع طريقة لعلاج التيتانوس أو مرض الكزاز.



الأوراق النقدية الجديدة ستستخدم أحدث تقنيات الهولوغرام بحيث تظهر الصور وكأنها تتحرك في ثلاثة أبعاد عند إمالتها. تم التقاط الصورة في مطبعة طوكيو التابعة للمكتب الوطني للطباعة في 28 يونيو/ حزيران 2023. (© جيجي برس)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: فوجي سوتا، أصغر فائز في بطولة ميجين وثاني حامل لسبعة ألقاب كبري في لعبة الـ شوغي، يقف أمام نزل فوجي-سو حيث أُقيمت المسابقة في مدينة تاكاياما بمحافظة ناغانو، في 2 يونيو/ حزيران 2023)