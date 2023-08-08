أهم أحداث شهر يوليو 2023 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يؤكد سلامة إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية في مياه البحر كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يوليو/ تموز.

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البنك المركزي الياباني ينشر تقريره لشهر يونيو/ حزيران ”تانكان“ (المسح الاقتصادي قصير الأجل للمؤسسات في اليابان). وفيه، ارتفع مؤشر الثقة التجاري للمُصنعين الكبار إلى +5، وهو مقياس للفجوة بين أولئك الذين يرون نظرة مستقبلية مواتية مطروحًا منهم أولئك الذين يرون توقعات غير مواتية، وذلك يعد أول تحسن منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

مصلحة الضرائب الوطنية تعلن أن أسعار الأراضي المُطلة على الطرق السريعة، والتي تُستخدم لحساب ضرائب الميراث والهدايا، ارتفعت بنسبة 1,5% في عام 2023، لتزيد للعام الثاني على التوالي.

أوتاني شوهي يتوج بجائزة لاعب الشهر في دوري البيسبول الأمريكي لشهر يونيو/ حزيران ليصبح بذلك أول لاعب ياباني يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات. وفي شهر يونيو/ حزيران، قام أوتاني بتسجيل 15 هوم رن (الضربة التي ينجح فيها اللاعب بإرسال الكرة خارج حدود الملعب بحيث لا يمكن لأي لاعب من فريق الخصم التقاطها أو إيقافها).

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرًا عن الإطلاق المخطط للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبيكو (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية)، قائلة أن العملية ”تتوافق مع معايير السلامة الدولية“. على أن يُرفع التقرير إلى رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ.

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا تنص على أنه ”من المناسب البدء بالاستخدام المحدود“ للذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس.

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مراسم تأبينية شهدها معبد زوجوجي بطوكيو إحياء للذكرى السنوية الأولى لمقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في محافظة نارا.



بعض من الناس يضعون أكاليل الزهور تعبيرًا عن تعازيهم لرحيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في معبد زوجوجي بطوكيو في الثامن من يوليو/ تموز 2023. (© رويتزو)

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المدعون العامون في محافظة شيزؤكا يعلنون عزمهم على إثبات الإدانة على هاكامادا إيواؤ في إعادة المحاكمة التي أعقبت إطلاق سراحه من السجن عام 2014 بعد عقود من انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه.

النطاق المطري الخطي (ظاهرة تتشكل فيها الغيوم الركامية الواحدة تلو الأخرى، مما يؤدي إلى هطول كثيف للأمطار) يتسبب في هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق في شمال جزيرة كيوشو، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في محافظات فوكوكا، أويتا، وساغا، الأمر الذي أسفر عن وقوع تسع حالات وفاة.



أفراد من قوات الدفاع الذاتي يجرون عمليات البحث بالقرب من المكان الذي جُرفت فيه المساكن بسبب تدفق الحطام الناجم عن الأمطار الغزيرة. التُقطت الصورة في مدينة كاراتسو بمحافظة ساغا في الحادي عشر من يوليو/ تموز 2023. (© جيجي برس)

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المحكمة العليا تقضي بأن إجراء الحكومة للحد من استخدام مراحيض النساء للعاملات المتحولات جنسياً في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أمر غير قانوني. وهو بذلك يكون أول حكم للمحكمة بشأن حقوق المثليين في محل العمل.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات يسقط في بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وقد ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن التجربة كانت لإطلاق صاروخ هواسونغ -18 الباليستي العابر للقارات.

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الاتحاد الأوروبي ينهي ضوابط الاستيراد على بعض المنتجات الغذائية التي فُرضت بعد الكارثة التي وقعت في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية في عام 2011.

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محكمة دائرة طوكيو تصدر حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً على المعتدي الذي هاجم بشكل عشوائي ركاب قطار خط أوداكيو بسكين في عام 2021، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

بدأ عرض فيلم (زا بوي أند زا هيرون) في جميع أنحاء اليابان، وهو أول فيلم للمخرج ميازاكي هاياؤ من إنتاج استوديو غيبلي لأفلام الرسوم المتحركة منذ عقد من الزمان.



الملصق التجاري لفيلم (زا بوي أند زا هيرون) في طوكيو. (© جيجي برس)

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أودا توكيتو يفوز بلقب فردي الكراسي المتحركة للتنس للرجال في بطولة ويمبلدون لأول مرة. وهو لقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعد بطولة فرنسا المفتوحة.



أودا توكيتو يحتفل بعد فوزه بلقب فردي الكراسي المتحركة للرجال في السادس عشر من يوليو/ تموز 2023. (© جيجي برس)

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إقامة مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى الرابعة لواقعة الحريق المتعمد الذي وقع في استوديو كيوتو أنيميشن، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصًا.

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جائزة أكوتاغاوا الأدبية تُمنح لـ إيشيكاوا ساؤ لروايتها ”هانتشيباكو“ (الرجل الأعرج) وجائزة ناؤكي الأدبية تُمنح لـ ناغاي ساياكو عن روايتها ”كوبيكيتشو نو أدأوتشي“ (الانتقام في كوبيكيتشو) وكاكيني ريوسوكي عن روايته ”جوكوراكو سي تايشوغن“ (جنة شوغون). يذكر أن إيشيكاوا تعاني من مرض الاعتلال العضلي الخلقي وتستخدم كرسي متحرك وجهاز للتنفس الصناعي، وبطلة روايتها أيضًا تعاني من إعاقة خطيرة.

لجنة حماية المعلومات الشخصية التابعة للحكومة تجري فحصًا موقعيًا في الوكالة الرقمية بعد انتهاكات المعلومات الشخصية المتعلقة ببطاقة التعريف الرقمية (ماي نمبر).

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مؤشر الأسعار الاستهلاكية يرتفع لشهر يونيو/ حزيران بنسبة 3,3٪ على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0,1 نقطة مئوية عن شهر مايو/ آيار.

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الحكومة تضيف 23 قطعة من معدات أشباه الموصلات إلى قائمة الرقابة على الصادرات. وهذه الخطوة تعتبر عقوبة فعلية تستهدف الصين، وتأتي في أعقاب خطوة مماثلة من قبل الولايات المتحدة.

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رئيس شركة بيع السيارات المستعملة ”بيغ موتور“، كانيشيغي هيرويوكي، يعلن استقالته في مؤتمر صحفي بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة خارجية وجود حالات واسعة من إجراء إصلاحات غير ضرورية وتقديم مطالبات تأمينية احتيالية.

وزارة الداخلية والاتصالات تعلن أن سكان اليابان بلغوا 122,4مليون نسمة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، بعد انخفاضٍ بمقدار 800,000 نسمة مقارنة بالعام السابق. وقد شهدت جميع المحافظات انخفاضاً في عدد السكان للمرة الأولى.

الملاكم إينوإيه ناؤيا يهزم ستيفن فولتون من الولايات المتحدة بالضربة القاضية الفنية (عندما يعلن الحكم أن الخصم غير قادر على مواصلة النزال) في الجولة الثامنة من النزال على لقب بطولة العالم لمجلس الملاكمة العالمي واتحاد الملاكمة العالمي في وزن الديك. وبذلك يكون قد حصل على ألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.



الملاكم إينوإيه ناؤيا بعد فوزه ببطولة العالم لمجلس الملاكمة العالمي واتحاد الملاكمة العالمي في وزن الديك في طوكيو في الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز 2023. (© جيجي برس)

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شركتي نيسان ورينو يوقعان اتفاقًا بشأن استعراض علاقتهما التمويلية، حيث ستقوم رينو بتقليص حصتها في الشركة اليابانية إلى 15% خلال هذا العام المالي لتتناسب مع حصة نيسان في الشركة الفرنسية. كما ستستثمر نيسان ما يصل إلى 600 مليون يورو (93 مليار ين ياباني) في شركة رينو الجديدة للمركبات الكهربائية ”أمبير“.

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البنك المركزي الياباني يعلن قراره باتباع نهج أكثر مرونة في ضبط أسعار الفائدة، حيث يرفع الحد الأقصى لأسعار الفائدة على المدى الطويل من 0,5٪ إلى 1,0٪. وبذلك يهدف إلى تقليل الآثار الجانبية الناجمة عن احتجاز أسعار الفائدة بشكل اصطناعي.

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في بطولة الفيفا لكأس العالم للسيدات المُقامة في أستراليا ونيوزيلندا، أنهت اليابان مباريات مجموعتها بفوز 4-0 على إسبانيا. وجاء هذا الفوز بعد تحقيقها الانتصار 5-0 على زامبيا في 22 يوليو/ تموز، والفوز 2-0 على كوستاريكا في 26 من نفس الشهر.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (على اليسار) يلتقي برئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ في ديوان مكتب الوزراء بطوكيو في الرابع من يوليو/ تموز 2023. جيجي برس)