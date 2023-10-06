أهم أحداث شهر سبتمبر 2023 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

الذكرى المئوية لزلزال كانتو الكبير، واستقالة رئيسة وكالة المواهب الفنية جوني وشركاه جولي فوجيشيما من منصبها كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023

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اليابان تحيي الذكرى المئوية لزلزال كانتو الكبير الذي خلف 105 آلاف قتيل ومفقود. حيث أقيمت مراسم تذكارية لضحايا الكارثة ولضحايا مذبحة الكوريين الذين قُتلوا وراحوا ضحية الاعتداءات التي وقعت في أعقابه.



إقامة مراسم تأبينية بوذية في قاعة طوكيو التذكارية في الأول من سبتمبر/أيلول 2023، بعد مرور قرن على زلزال كانتو الكبير. (© جيجي برس)

2

إعادة انتخاب تاماكي يوئتشيرو كرئيس للحزب الديمقراطي من أجل الشعب متقدمًا على مائيهارا سيجي، الأمر الذي يعني استمرار التوجه الحزبي للتعاون المحتمل مع الحزب الليبرالي الديمقراطي.

اليابان تهزم الرأس الأخضر في كأس العالم لكرة السلة للرجال لتضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024. وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب بمجهوده الخاص، وليس كدولة مضيفة، منذ عام 1976.



المنتخب الياباني يحتفل بعد تحقيقه الفوز على منتخب الرأس الأخضر في صالة أوكيناوا أرينا في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2023. (© جيجي برس)

3

إعادة انتخاب حاكم محافظة إيواتيه، تاسو تاكويا، المدعوم من الحزب الدستوري الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى، لفترة ولاية خامسة.

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المحكمة العليا تقضي بأن الحكومة الوطنية لديها سلطة إصدار تعليمات لمحافظة أوكيناوا بالموافقة على إجراء تعزيزات على الأرض الرملية في المنشأة البديلة في مدينة ناغو من أجل قاعدة فوتينما الجوية التابعة للجيش الأمريكي. الأمر الذي يضع حداً لمحاولة حكومة المحافظة لإيقاف الإجراءات من خلال القضاء.

5

في دائرة محكمة محافظة كيوتو، اعترف أؤبا شينجي بإضرام النيران في استديو كيوتو للرسوم المتحركة الذي أودى بحياة 36 شخصًا في يوليو/ تموز 2019. وقد دفع محاميه ببراءته من التهم الموجهة إليه بما في ذلك القتل والشروع في القتل، بحجة أن المدعى عليه غير مؤهل عقليًا.

7

ممثلو الإدعاء في طوكيو يعتقلون النائب بمجلس النواب أكيموتو ماساتوشي للاشتباه في تلقيه رشاوي من الرئيس السابق للشركة اليابانية لتطوير طاقة الرياح، التي كانت تسعى للانضمام إلى مشاريع طاقة الرياح البحرية. وفي 27 من سبتمبر/أيلول، اتهم ممثلو الإدعاء أكيموتو، الذي يشتبه في حصوله على 72 مليون ين مقابل إثارة أسئلة في البرلمان تخدم مصالح الشركة. إلا أنه ينفي هذه الاتهامات.

رئيسة وكالة المواهب الفنية جوني وشركاه جولي فوجيشيما تعلن استقالتها من منصبها، معترفة بالاعتداءات الجنسية التي صدرت من قبل مؤسس الوكالة جوني كيتاغاوا وتقدم اعتذارها. وقد خلفها في منصبها المغني والممثل هيغاشيياما نوريوكي.



جولي فوجيشيما في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بطوكيو في السابع من سبتمبر/ أيلول 2023. (© جيجي برس)

8

شركة سومبو جابان للتأمين تعلن عن استقالة الرئيس شيراكاوا جيئتشي. وفي أحد المؤتمرات الصحفية أعرب الرئيس بدوره عن أسفه إزاء ”الإجراء المتسرع“ المتمثل في استئناف العلاقات التجارية مع وكيل السيارات المستعملة بيغ موتور على الرغم من إدراكه لاحتمالية تقديم الشركة لمطالبات تأمين احتيالية. إلا أنه لم يتم تعيين خليفة له وقت تقديم الاستقالة.

9

في قمة مجموعة العشرين بالهند، تحدث رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ للزعماء الآخرين عن عملية التخلص من المياه المُعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية مطالبًا إياهم بتفهم الوضع.

10

فيلم المخرج هاماغوتشي ريوسكى ”أكو وا سونزاي شيناي“ أو ”الشر غير موجود“ يفوز بجائزة الأسد الفضي الممنوحة من لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

13

رئيس الوزراء كيشيدا يجري تعديلاً وزاريًا في حكومته وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وفيه لا يزال الأعضاء الرئيسيون مثل كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو، ووزير المالية سوزوكي شونئتشي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة نيشيمورا ياسوتوشي في مناصبهم. أما منصب وزير الخارجية الجديد شهد تعيين كاميكاوا يوكو، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة العدل، وكانت من بين خمس سيدات في مجلس الوزراء بما يعادل الرقم القياسي السابق لعدد السيدات في المناصب الوزارية.



رئيس الوزراء كيشيدا في منتصف الصف الأمامي يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء التشكيل الوزاري الجديد في ديوان مجلس الوزراء بطوكيو في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول 2023. (جيجي برس)

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فريق هانشين تايغرز يهزم فريق يوميؤري جانيتس ليحقق لقب الدوري المركزي للبيسبول لأول مرة منذ عام 2005. وقد كان الفريق أيضًا تحت قيادة المدير الفني أوكادا أكينوبو عندما نجح سابقًا في الفوز عام 2005. وفي 20 سبتمبر/ أيلول، نجح فريق أوريكس بوفالوز في تحقيق المركز الأول في دوري المحيط الهادئ للسنة الثالثة على التوالي

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن أن عدد السكان المعمرين بلغ حاليًا رقماً قياسياً وصل إلى 92,139.

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وزارة الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق يبلغ حاليًا 36,2 مليون نسمة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا يبلغ 29,1% من إجمالي السكان.

19

وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تعلن أنه اعتبارًا من الأول من يوليو/ تموز، قد ارتفعت أسعار الأراضي الإجمالية بمتوسط 1,0% على أساس سنوي، مع ارتفاع الأراضي السكنية بنسبة 0,7% والأراضي التجارية بنسبة 1,5%. وكانت هذه هي السنة الثانية على التوالي من الزيادات. وارتفعت أسعار الأراضي السكنية خارج المناطق الحضرية الكبرى الثلاث المتمركزة في طوكيو وأوساكا وناغويا بنسبة 0,1% في أول زيادة لها منذ 31 عامًا.

لاعب البيسبول أوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس آنجلز يخضع لعملية جراحية في مرفقه الأيمن بسبب تمزق في الأربطة. وقد سبق له أن أجرى عملية جراحية في المرفق عام 2018.

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شركة توشيبا تعلن عن نجاح عرض الاستحواذ الذي قدمته شركة الأسهم الخاصة جابان إندستريال بارتنرز، التي سوف تقوم بدورها بإنفاق 2 تريليون ين للاستحواذ على شركة توشيبا، ومن المتوقع أن تقوم بإلغاء إدراج أسهمها في البورصة في وقت لاحق من هذا العام.



شركة توشيبا ذائعة الصيت عالميًا سيتم التوقف عن إدراج أسهمها في البورصة قريبًا. (© أيه إف بي/ جيجي برس)

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على الرغم من استمرار ضعف الين، بنك اليابان يقرر في اجتماع وضع السياسات الاستمرار في عمليات التيسير النقدية. وبدوره يرفض محافظ البنك أويدا كازؤ إمكانية حدوث أي تغيير مبكر في سياسة بنك اليابان.

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مصارع السومو الحاصل على لقب الـ أوزيكي تاكاكيشو يفوز بلقبه الرابع في بطولة الخريف الكبرى للسومو، متغلبًا على المصارع أتاميفوجي البالغ من العمر 21 عامًا.



تاكاكيشو على اليمين يتغلب على أتاميفوجي بطرحه أرضًا على أرضية حلبة ريوغوكو كوكوغيكان بطوكيو. (© جيجي برس)

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رئيس الوزراء كيشيدا يبلغ مسؤولي السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الائتلاف كوميتو بحزمة اقتصادية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول تُركز على التدابير الرامية إلى معالجة ارتفاع الأسعار وتشجيع زيادة الأجور.

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محكمة دائرة محافظة أوساكا تقضي بضرورة الاعتراف بـ 128 شخص من المدّعين غير المشمولين بتدابير الإغاثة من مرض ميناماتا، وأمرت الحكومة الوطنية وحكومة محافظة كوماموتو وشركة تشيسّو بدفع تعويضات لهم.



محامو المدعين يرفعون لافتات تعبر عن انتصارهم في قضية محكمة مرض ميناماتا في أوساكا في 27 سبتمبر/ أيلول 2023. (جيجي برس)

هيتاكاتسو ناؤكي، عمدة مدينة تسوشيما في محافظة ناغازاكي، يرفض دراسة استقصائية حكومية وطنية لمعرفة ما إذا كانت البلدية مناسبة لاستضافة موقع للتخلص النهائي من النفايات الناتجة عن محطات الطاقة النووية. وينقض هذا القرار الالتماس المقدم من مجلس المدينة لقبول المسح.

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الحكومة تنقل خططها لبدء جلسة البرلمان الاستثنائية الخريفية في 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى حزبي الائتلاف الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو.

مصادر حكومية وحزبية سياسية تفيد بأن هوسودا هيرويوكي، رئيس مجلس النواب، سيتنحى عن منصبه الأكبر في المجلس بسبب مخاوف صحية جعلته يتردد على المستشفى في الآونة الأخيرة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبو فريق هانشين تايجرز يرفعون المدير الفني أوكادا أكينوبو عاليًا في الهواء احتفالًا بفوزهم بلقب الدوري المركزي لأول مرة منذ 18 عامًا في ملعب كوشيئن بمحافظة هيوغو في 14 سبتمبر/أيلول 2023. © جيجي برس)