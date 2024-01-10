أهم أحداث شهر ديسمبر 2023 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

فضيحة الرشاوى الكبرى للحزب الليبرالي الديمقراطي، واستمرار أوتاني شوهي في تصدر عناوين الأخبار بعد توقعيه عقدًا قياسيًا مع فريق لوس أنجلوس دودجرز، كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023.

1

وسائل إعلام يابانية تذكر تقارير متعلقة بشأن تحقيق يجريه ممثلو الإدعاء في طوكيو على خلفية الدخل الناتج عن تذاكر حفلات جمع التبرعات للحزب الليبرالي الديمقراطي. ووفقا لهذه التقارير، فإن الفصيل الأكبر، الذي كان يقوده الراحل شينزو آبي سابقًا، دفع للمشرعين جزءًا من هذا الدخل كرشاوى بلغت 100 مليون ين على مدى السنوات الخمس الماضية.

6

في أعقاب تحطم طائرة النقل الأمريكية (أوسبري CV22) في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني قبالة جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما، الأمر الذي على إثره أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثمانية، أعلن الجيش الأمريكي تعليق جميع رحلات طائرات الأوسبري الجوية. وهناك احتمال كبير أن يكون عطل في الطائرة وراء وقوع الحادث.

7

محاكمة أؤبا شينجي، الذي قتل 36 شخصًا بعدما أضرم النيران بشكل متعمد في استوديو كيوتو أنيميشن تصل إلى ختام جلساتها في محكمة دائرة كيوتو. وفيها طالب الادعاء بعقوبة الإعدام، بينما يقول الدفاع أن أؤبا غير مذنب بسبب عدم كفاءته العقلية.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يعلن أنه سيترك فصيل كوتشيكاي، الذي يرأسه حاليًا، وسط انتقادات متزايدة بشأن عمولات ورشاوي طالت سمعة الفصيل.

8

شركة سمايل-أب، المعروفة سابقًا باسم وكالة المواهب الفنية ”جوني وشركاه“، تعلن عن إنشاء شركة ”ستارتو إنترتينمينت“ من أجل تسيير أعمال فناني الوكالة السابقة.

9

ساكاموتو كاؤري تفوز بمسابقة فردي السيدات في نهائي الجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد في بكين.



ساكاموتو كاؤري تحتفل بفوزها بالجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد. (© رويترز)

الإمبراطورة ماساكو تحتفل بعيد ميلادها الستين.



الإمبراطورة ماساكو (في الوسط) مع الإمبراطور ناروهيتو والأميرة آيكو. (الصورة مقدمة من وكالة البلاط الإمبراطوري؛ © رويترز)

10

أوتاني شوهي يعلن عبر حسابه على إنستغرام أنه سينتقل إلى فريق لوس أنجلوس دودجرز. في 11 ديسمبر/ كانون الأول، وقد أعلن فريق دودجرز رسميًا أنهم وقعوا مع أوتاني بعقد مدته 10 سنوات بقيمة 700 مليون دولار، وهو العقد الفردي الأكثر ربحًا في عالم الرياضات الاحترافية. وسيستمر في ارتداء القميص رقم 17، كما فعل مع فريق لوس أنجلوس آنجلز.

12

محكمة دائرة محافظة فوكوشيما تصدر أحكامًا بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على ثلاثة أعضاء سابقين في قوات الدفاع الذاتي كانوا قد اعتدوا جنسيًا على زميلتهم غونوي رينا.

14

رئيس الوزراء كيشيدا يستبدل أربعة أعضاء في مجلس الوزراء من فصيل آبي المتورط في الفضائح المتعلقة بالرشاوي، بما في ذلك كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة نيشيمورا ياسوتوشي. كما استقال رئيس مجلس أبحاث السياسات هاغيؤدا كويتشي، ورئيس لجنة شؤون البرلمان تاكاغي تسويوشي، والأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس المستشارين سيكو هيروشيغي من مناصبهم الحزبية.

15

جامعة نيهون تقرر حل فريقها لكرة القدم الأمريكية بعد إلقاء القبض على العديد من الأعضاء بتهمة تعاطي عقاقير غير مشروعة.

16

عقد قمة في طوكيو بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الودية بين اليابان والآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا). وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول، أكد بيان مشترك على التعاون في مجال تعزيز الأمن والجيل القادم من صناعة السيارات.

17

وفاة حامل لقب الـ سيكيواكي السابق ”تيراؤ“ بسبب قصور القلب الاحتقاني عن عمر يناهز 60 عامًا.



مصارع السومو تيراؤ في مايو/ أيار 2002. (© جيجي برس)

18

شركة نيبون ستيل تعلن أنها ستستحوذ على شركة يو إس ستيل مقابل 2 تريليون ين ياباني. وتخطط لجعل الشركة الأمريكية فرعًا لها بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2024.

19

عمدة سابورو أكيموتو كاتسوهيرو يعلن أن المدينة ستتوقف عن جهودها لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية.

المدعون العامون في طوكيو يداهموا مكاتب فصيلي آبي ونيكاي التابعين للحزب الليبرالي الديمقراطي بسبب الاشتباه في تلقي رشاوى.

بنك اليابان يقرر بالإجماع في اجتماعه بشأن السياسات، الحفاظ على عملية التيسير النقدي واسع النطاق وأسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل، مع الاستمرار في السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع فوق 1٪.

20

شطب شركة توشيبا من بورصة طوكيو بعد استحواذ شركة الأسهم الخاصة جابان إندستريال بارتنرز عليها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

شركة دايهاتسو تعلن إيقاف جميع شحنات المركبات بعد اكتشاف 174 حالة سوء سلوك في اختبارات السلامة. وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، قامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بتفقد المكتب الرئيسي للشركة في مدينة إيكيدا بمحافظة أوساكا.

21

رامي الكرات ياماموتو يوشينوبو يوقع عقدًا مدته 12 عامًا بقيمة 325 مليون دولار مع فريق لوس أنجلوس دودجرز، قادمًا من أوريكس بافالوز.

22

الحكومة تغير قواعدها المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية، وتخفف إلى حد كبير القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، وترفعها بالكامل عن المعدات المرخصة المتجهة إلى الدول الحائزة على براءة الاختراع. وبناءً على هذا التغيير الأخير، قررت تصدير صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة.

23

الإمبراطور الفخري أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده التسعين. وهذه هي المرة الأولى في السجلات التاريخية التي يصل فيها إمبراطور لليابان إلى هذا العمر.

25

المدعون العامون في طوكيو يعقدون جلسات استماع طوعية مع كبار أعضاء فصيل آبي، ماتسونو هيروكازو، وتاكاغي تسويوشي، وسيكو هيروشيغي

مكتب مجلس الوزراء يصدر بيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2022 يعادل 4,2 تريليون دولار. ولديها أدنى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة الدول السبع.

26

إينوإيه ناؤيا يهزم مارلون تاباليس بالضربة القاضية في الجولة العاشرة ليصبح بطل العالم في وزن فوق الديك بلا منازع، والملاكم الثاني في التاريخ الذي يصبح بطل بلا منازع بأربعة أحزمة في فئتين مختلفتين من الأوزان.



إينوإيه ناؤيا يحتفل بعد حصده للأحزمة الأربعة الرئيسية على مستوى وزن فوق الديك في طوكيو في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023. (© جيجي برس).

27

محكمة دائرة طوكيو تأمر الحكومة اليابانية وحكومة مدينة طوكيو بدفع تعويضات قدرها 160 مليون ين للمدعين المرتبطين بشركة أوكاوارا كاكوهكي بمقرها بمدينة يوكوهاما الذين ثبتت براءتهم من التهم الموجهة إليهم بأنهم قاموا بشكل غير قانوني بتصدير معدات يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية.

هيئة الرقابة النووية ترفع الحظر الذي فرضته على العمليات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية في محافظة نيغاتا، والذي تم فرضه بسبب عدم كفاية إجراءات مكافحة الإرهاب.

28

الحكومة توافق بالوكالة على تغيير التصميم الذي طلبته وزارة الدفاع لنقل قاعدة فوتينما الجوية الأمريكية إلى منطقة هينوكو في مدينة ناغو بمحافظة أوكيناوا، وذلك بعد أن رفضت حكومة محافظة أوكيناوا الموافقة على هذه الخطوة.

ممثلو الادعاء في طوكيو يعتقلوا النائب بمجلس النواب كاكيزاوا ميتو، وزير الدولة للعدل السابق، للاشتباه في قيامه بشراء الأصوات.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: أوتاني شوهي في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس في 14 ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، بعد توقيعه مع فريق لوس أنجلوس دودجرز. © رويترز)