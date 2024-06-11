أهم أحداث شهر مايو 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شركة تويوتا تصبح أول شركة صناعة سيارات يابانية تحقق أرباحًا سنوية تزيد عن 4 تريليون ين، ومشاركة رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ في أول قمة ثلاثية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مايو/ آيار 2024.

1

شركة إيتوتشو تقوم بشراء وكيل بيع السيارات المستعملة ˮبيغ موتور“، والذي تعرض لفضيحة تتعلق بمطالبات تأمينية احتيالية. وقامت بتأسيس شركة جديدة تسمى ˮوي كارز“ لتتولى سير عمليات التشغيل.

2

مؤسسة عازفة البيانو فوجيكو هيمينغ تعلن عن وفاتها في 21 أبريل/ نيسان عن عمر يناهز 92 عاما.

4

وزارة الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد الأطفال تحت سن 15 عامًا في اليابان بلغ 14,0 مليونًا حتى الأول من أبريل/ نيسان 2024، وذلك بعد انخفاض بلغ 330 ألفًا. وهذا هو العام العام الثالث والأربعين الذي ينخفض فيه إجمالي أعداد الأطفال. وقد انخفض عدد الأطفال بنسبة 0,2 نقطة مئوية ليصل إلى 11,3% من إجمالي السكان، وهو مستوى منخفض قياسي. وانخفض العدد الإجمالي إلى النصف تقريبًا من 27,2 مليونًا في عام 1975.

وفاة ˮكارا جورو“، أحد أبرز نجوم حركة ˮالمسرح السري“ في اليابان، عن عمر يناهز 84 عامًا. وكان كاتبًا مسرحيًا ومخرجًا وممثلًا ورئيسًا لشركة مسرح ˮجوكيو غيكيجو“.

6

الملاكم إينوي ناؤيا يدافع عن ألقاب بطولة العالم الأربعة في وزن فوق الديك بفوزه على المكسيكي لويس نيري بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة.

8

شركة تويوتا تعلن عن تحقيق أرباح صافية قدرها 4,9 تريليون ين للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2024، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها شركة صناعة سيارات يابانية أرباحًا تزيد عن 4 تريليون ين.

وزير البيئة إيتو شينتارو يعتذر شخصيًا لمرضى داء ˮميناماتا“ بعد أن تم إغلاق مكبرات الصوت الخاصة بالمتحدثين الممثلين عنهم بعدما تجاوزوا الوقت المخصص لهم وهو ثلاث دقائق خلال اجتماع في الوزارة.

9

محكمة الأسرة في ناغويا تسمح لرجل بتغيير لقبه إلى نفس اسم شريكه المثلي، وقضت بأن وضعهما معادل لعلاقة الزوجين المتزوجين.

ˮأونو شوما“، الذي فاز بالميداليات الفضية والبرونزية في منافسات التزلج على الجليد فردي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عامي 2018 و2022، يقرر الاعتزال عن عمر يناهز 26 عامًا.



أونو شوما يؤدي عرضه في قسم التزلج الحر في منافسات التزلج على الجليد فردي الرجال في أولمبياد بكين في فبراير/ شباط 2022. (© رويترز)

10

البرلمان يسن مشروع قانون لإنشاء نظام تصريح أمني للأشخاص الذين يتعاملون مع المعلومات المهمة المتعلقة بالأمن الاقتصادي.

عمدة بلدة جينكاي في محافظة ساغا ˮواكياما شينتارو“ يعلن عن طلبه لإجراء مسح لتصبح موقعًا للتخلص النهائي من النفايات عالية الإشعاع. وهذه هي البلدية الثالثة التي تتقدم بطلب، بعد سوتسو وكامويناي، وكلاهما في هوكايدو.

11

الأضواء الشمالية أو ˮالشفق القطبي“ يظهر في هوكايدو بعد سلسلة من التوهجات الشمسية.

13

الحكومة تلعن أن 17 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا توفوا بمفردهم في منازلهم في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

شركة شارب تعلن عن انسحابها من إنتاج لوحات شاشات الكريستال السائل (LCD) لأجهزة التلفاز. وسيتوقف مصنعها في ساكاي بمحافظة أوساكا عن الإنتاج اعتبارًا من نهاية سبتمبر/ أيلول. وهذا يعني أن اليابان لن تقوم بعد الآن بتصنيع أي شاشات LCD لأجهزة التلفاز.

16

شركة جي آر سينترال تقول أنها ستعلق أعمال التنقيب في الأنفاق في مدينة ميزونامي بمحافظة غيفو، لخط ماغليف تشوؤ شينكانسن (القطار المغناطيسي فائق السرعة) المخطط له بسبب انخفاض منسوب المياه في الآبار والخزانات. وتخطط لإجراء دراسة جيولوجية.

شركة توشيبا تعلن أنها ستقدم سن التقاعد المبكر لـ 4,000 من موظفيها، مما سيؤدي إلى خفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 6٪.

17

إدارة شرطة مدينة طوكيو تلقي القبض على ˮكوروكاوا أتسوهيكو“، رئيس حزب ˮتسوباسا نو تو“ السياسي، واثنين آخرين للاشتباه في انتهاكهم لقانون انتخابات المناصب العامة بعد أن قاموا بمضايقة خطب وعرقلة حملات الأحزاب الأخرى في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب في العاصمة في أبريل/ نيسان.



نيموتو ريوسوكي من حزب ˮتسوباسا نو تو“ (في مقدمة الصورة على اليمين) يعطل الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الفرعية لدائرة طوكيو 15 ˮأوتوتاكى هيروتادا“ (على اليسار)، وزعيمة الحزب الديمقراطي من أجل الشعب تاماكي يويشيرو (الثالثة من اليسار)، ومحافظة طوكيو كويكي يوريكو (الرابعة من اليسار). خارج محطة كاميدو في طوكيو في 16 أبريل/ نيسان 2024. (© جيجي برس).

البرلمان يقر تعديلاً على القانون المدني، مما يتيح إمكانية الحضانة المشتركة للوالدين بعد الطلاق. وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

20

اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) ينشر بيانات تظهر أن الشركات الكبرى وافقت على زيادات شهرية في الأجور بنسبة 5,58 (19,480 ين) نتيجة لـ مفاوضات رفع الأجور الربيعية عام 2024، وهو ما يفوق بكثير نسبة الزيادة في عام 2023 التي وصلت إلى 3,91% (13,110 ين). وهذه هي أكبر زيادة في الرواتب بالين منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1976.

22

ارتفاع سعر الفائدة طويلة الأجل على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 1% في سوق سندات طوكيو.

26

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ في اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في سيول، يدعو الصين إلى رفع الحظر الذي فرضته على واردات المأكولات البحرية من اليابان، والذي فرضته في الأصل بعد إطلاق المياه المُعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية.



رئيس الوزراء كيشيدا يصافح رئيس مجلس الدولة ˮلي“ في سيول يوم 26 مايو/ أيار 2024. (© جيجي برس.)

انتخاب سوزوكي ياسوتومو محافظًا جديدًا لمحافظة شيزوؤكا. وقد حظي عمدة مدينة هاماماتسو السابق بدعم المعارضة في فوزه على أومورا شينئتشي، المدعوم من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

كوموسوبي أونوساتو يفوز ببطولة السومو الكبرى الصيفية، وهذه هي المرة السابعة فقط التي ينافس فيها في البطولة. وهي أسرع وتيرة للفوز باللقب منذ إنشاء نظام البطولة في عام 1909.

27

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في البيت الأزرق في سيول. وفي أول قمة ثلاثية من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، اتفق القادة على الحاجة إلى تجديد التعاون وإصدار بيان مشترك يتناول قضايا تشمل شيخوخة السكان والمسائل التجارية. واتفقوا على عقد اجتماعات قمة منتظمة، على أن تعقد القمة القادمة في اليابان.



الرئيس يون (في الوسط) يتحدث خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء كيشيدا (على اليسار) ورئيس مجلس الدولة ˮلي“ في سيول في 27 مايو/ آيار 2024. (© رويترز)

قمر الاستطلاع الكوري الشمالي تنتهي مهمته بالفشل بعد تعرضه للانفجار أثناء الطيران. وقد اصدرت الحكومة نظام التحذير المبكر (جي آليرت) مؤقتًا لأوكيناوا.

ˮالعضوة رينهو“ من الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني تعلن أنها ستترشح في انتخابات محافظة طوكيو المقرر إجراؤها في يوليو/ تموز. وسيدعم حزبها والحزب الشيوعي الياباني حملتها.

الأميرة ˮكاكو“ تقوم بزيارة رسمية إلى اليونان لإحياء ذكرى مرور 125 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع اليابان.



الأميرة كاكو تلقي كلمة في الحفل التذكاري في المعرض الوطني في أثينا باليونان، في 27 مايو/ أيار 2024. (© رويترز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: إينوي ناؤيا، في الوسط، يتغلب على خصمه لويس نيري في صالة ˮطوكيو دووم“ في 6 مايو/ آيار 2024. © أ ف ب/ جيجي برس)