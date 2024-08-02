أهم أحداث شهر يوليو 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

في شهر يوليو/تموز 2024، تصدرت اليابان عناوين الأخبار بأحداث استثنائية هزت الساحة الوطنية وأثارت اهتمام العالم. من قرار المحكمة العليا الذي ألغى قانون حماية النسل البائد، إلى إصدار أوراق نقدية جديدة لأول مرة منذ عقدين، كانت اليابان مسرحًا لتحولات قانونية واقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للمستقبل. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الأحداث ونحلل تأثيرها على المجتمع الياباني والعالمي.

1

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يزور شبه جزيرة نوتو بعد 6 أشهر من تعرضها لزلزال كبير، ويحضر أول اجتماع لفريق عمل تم تشكيله لإعادة إعمار المنطقة.

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ تطلق صاروخ ”إتش 3“ يحمل قمرًا صناعيًا لمراقبة الأرض من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما. تم وضع القمر الصناعي دايئيتشي 4 لرصد الأرض في المدار المستهدف بعد حوالي 17 دقيقة من انطلاق الصاروخ. كانت هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها وكالة الفضاء اليابانية صاروخ ”إتش 3“ يحمل قمرًا صناعيًا تجاريًا منذ فشل الإطلاق الأول العام الماضي.

2

أوتاني شوهي يصبح ثالث لاعب ياباني يتجاوز 500 ضربة في دوري البيسبول الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. في 13 يوليو/ تموز، سجل الضربة رقم 200 في دوري البيسبول الأمريكي. في 16 يوليو/ تموز، سجل ضربة من ضربتين في مباراة كل النجوم.



أوتاني شوهي يتلقى التهنئة من زملائه في الفريق بعد تسجيله هدفًا في مباراة كل النجوم في ملعب غوب لايف في أرلينغتون بولاية تكساس، في 16 يوليو/ تموز 2024. (© يو إس إيه توداي سبورتس عبر رويترز)

3

في قرار بالإجماع، قضت المحكمة العليا بأن قانون حماية النسل البائد كان غير دستوري وأمرت الحكومة بدفع تعويضات لضحايا التعقيم القسري بموجب القانون. في 17 يوليو/ تموز، اعتذر رئيس الوزراء كيشيدا مباشرة للمدعين وقال إن الحكومة لن تسعى بعد الآن إلى تطبيق قانون التقادم.

أصدر بنك اليابان أوراقًا نقدية جديدة لأول مرة منذ 20 عامًا، حيث ظهرت صورة شيبوساوا إييتشي على ورقة 10000 ين، وتسودا أوميكو على ورقة 5000 ين، وكيستاتو شيباسابورو على ورقة 1000 ين.



الأوراق النقدية الجديدة في صورة التقطت في طوكيو في 3 يوليو/ تموز 2024. (© جيجي برس)

7

فوز المرشحة كويكي يوريكو بانتخابات محافظ طوكيو لتضمن بذلك فترة ولاية ثالثة، متقدمة على إيشيمارو شينجي ورينهو. وكان عدد المرشحين 56 مرشحًا، وهو رقم قياسي.



كويكي يوريكو تحمل باقة من الزهور بعد فوزها بفترة ولاية ثالثة كمحافظة لطوكيو. (© جيجي برس)

9

أونيموتو ناومي تصبح أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في اليابان.

10

المحكمة العليا في هيروشيما تقضي بأن المرأة المتحولة جنسياً تستطيع تغيير جنسها رسمياً دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

11

مؤشر نيكي يسجل أعلى إغلاق تاريخي على الإطلاق عند 42,224.02 نقطة، متجاوزًا مستوى 42,000 نقطة للمرة الأولى.

12

وزارة الدفاع تفرض عقوبات على 218 من أفراد قوات الدفاع الذاتي بسبب ارتكابهم جرائم من بينها سوء التعامل مع أسرار أمنية. رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية ساكي ريو يستقيل في 19 يوليو/ تموز.

13

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين ويتفق الزعيمان على إنشاء إطار للأمن الاقتصادي لمواجهة الصين.



رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو (يسار) والمستشار أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مشترك في برلين. (© مايكل كابلر/د ب أ عبر رويترز كونكت)

14

لاعبة الجولف اليابانية فوروي أياكا تفوز ببطولة إيفيان للمرة الأولى، حيث أنهت البطولة بـ 19 ضربة تحت المعدل. وهي رابع لاعبة جولف يابانية تفوز ببطولة كبرى.



اليابانية فوروي أياكا تحتفل بفوزها ببطولة إيفيان في إيفيان ليه باين، فرنسا، في 14 يوليو/ تموز 2024. (© أ ف ب/ جيجي برس)

16

في اجتماع للجنة الشمالية التابعة لهيئة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ في كوشيرو، هوكايدو، اتفق الأعضاء على زيادة حصص الصيد السنوية من سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء بنسبة 50% للأسماك الكبيرة التي يبلغ وزنها 30 كيلوغراماً على الأقل، وبنسبة 10% للأسماك الأصغر حجماً. وقد يؤدي هذا إلى زيادة المصيد وانخفاض الأسعار.

17

منح جائزة أكوتاغاوا إلى أساهينا آكي عن كتابها Sanshōuo no shijūkyū nichi اليوم التاسع والأربعون للسلمندر) وماتسوناغا ك. سانزو عن كتابه Bari sankō (تسلق الجبال على طريق الخبراء). ومنح جائزة ناوكي إلى إيتشيهو ميتشي عن كتابها Tsumidemikku (وباء الجريمة).

18

السلطات اليابانية تداهم مكتب النائب في مجلس النواب الياباني هوري مانابو من الحزب الليبرالي الديمقراطي، للاشتباه في انتهاكه قانون الانتخابات العامة من خلال تكليف سكرتيرته بإحضار أموال تعزية الجنازة للناخبين.

19

الفوضى العالمية الناجمة عن تحديث معيب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعمل ببرنامج من شركة الأمن الأمريكية كراود سترايك تؤثر على بعض الشركات في اليابان بما في ذلك شركة الطيران منخفضة التكلفة جيت ستار، التي اضطرت إلى إلغاء الرحلات الجوية، ويونيفرسال ستوديوز اليابان، التي اضطرت إلى تعليق العمليات مؤقتًا في مطاعمها ومتاجرها بسبب مشاكل في ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية.

لاعبة الجمباز مياتا شوكو تنسحب من أولمبياد باريس بعد أن تبين أنها دخنت وشربت الكحول.

23

استقالة رئيس مجلس إدارة شركة كوباياشي للأدوية كوباياشي كازوماسا والرئيس كوباياشي أكيهيرو بعد أن ارتبطت مكملات الشركة التي تحتوي على بني كوجي بوفيات متعددة.

روسيا تمنع 13 مسؤولاً تنفيذياً يابانياً وآخرين من دخول البلاد، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة تويوتا تويودا أكيو، ورئيس مجلس إدارة راكوتن والرئيس التنفيذي ميكيتاني هيروشي، ورئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية تاناكا أكيهيكو. تأتي هذه الخطوة ردًا على العقوبات اليابانية ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

25

لجنة حكومية يابانية توافق على زيادة قياسية في الحد الأدنى للأجور بالساعة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تفرض فيه أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة ضغوطا على الكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض. وتقترح اللجنة زيادة الأجر الوطني بالساعة بمقدار 50 ينا، أو نحو 5%، في المتوسط. وهذا من شأنه أن يرفع الأجر إلى 1054 ينا في السنة المالية الحالية، أو نحو 6.90 دولارا، وهو أيضا رقم قياسي مرتفع.

27

لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو إضافة مناجم الذهب في جزيرة سادو بمحافظة نييغاتا إلى قائمة التراث العالمي. ووافقت كوريا الجنوبية على التسجيل بعد معارضة سابقة، كما وافقت اليابان على تقديم معلومات في الموقع حول استخدام العمالة القسرية من شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب العالمية الثانية.



احتفال بمناسبة إضافة سادو إلى قائمة التراث العالمي في محافظة نييغاتا في 27 يوليو/ تموز 2024. (© جيجي برس)

تسونودا ناتسومي تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 48 كيلوغرامًا في رياضة الجودو للسيدات في أولمبياد باريس. وهي الميدالية رقم 500 التي تفوز بها اليابان في الألعاب الأولمبية الصيفية.

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في محادثات ”اثنان زائد اثنان“ في طوكيو بين اليابان والولايات المتحدة، والتي شارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع في كل دولة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح القوات الأمريكية في اليابان سلطة العمليات. كما ستعزز التعاون مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

آبي هيفومي يحتفظ بلقبه الأولمبي في مسابقة الجودو للرجال بوزن 66 كيلوغرامًا. وخرجت شقيقته أوتا، التي فازت أيضًا بالميدالية الذهبية في طوكيو 2020، بشكل مفاجئ من الجولة الثانية.

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أعلن بنك اليابان في اجتماعه السياسي أنه سيرفع سعر الفائدة من 0%-0.1% إلى 0.25% اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب. وهذه هي الزيادة الثانية هذا العام بعد أن أنهى سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في مارس/ آذار، مما يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: آبي هيفومي أثناء اللعب في نهائي مسابقة الجودو للرجال بوزن 66 كيلوغرامًا في أولمبياد باريس في 28 يوليو / تموز2024، © رويترز)