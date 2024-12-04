أهم أحداث شهر نوفمبر 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في اليابان أحداثًا هزّت الساحة السياسية وأخرى تركت بصمتها في التاريخ. من عودة سايتو موتوهيكو إلى المشهد السياسي بإعادة انتخابه محافظًا لمحافظة هيوغو بعد استقالة أثارت الجدل، إلى رحيل الأميرة يوريكو عن عمر يناهز 101 عام، تاركة وراءها إرثًا حافلًا في تاريخ العائلة الإمبراطورية. لحظات من التحدي والوداع اجتمعت في شهر واحد، ليرسم هذا الفصل محطة فارقة في حياة اليابانيين. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز تلك الأحداث التي صنعت عناوين الأخبار.

1

تعديل على قانون المرور يدخل حيز التنفيذ مع فرض عقوبات جديدة على ركوب الدراجات أثناء استخدام الهاتف المحمول أو تحت تأثير الكحول. حيث قد يؤدي استخدام الهاتف المحمول أثناء ركوب الدراجات إلى عقوبة تصل إلى ستة أشهر في السجن أو غرامة تصل إلى 100,000 ين.

3

فريق البيسبول ”يوكوهاما دينا باي ستارز“ يحقق بطولة اليابان للمرة الأولى منذ 26 عامًا، على الرغم من مواجهاته الصعبة نحو تحقيق اللقب بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المركزي. وضمن الفريق لقبه الثالث بفوزه على فريق ”فوكوكا سوفتبنك هوكس“.

4

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) تطلق بنجاح صاروخها الرابع من طراز (إتش 3)، الذي يحمل قمرًا صناعيًا للاتصالات الدفاعية من طراز (كيراميكي 3 إكس-باند)، من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما.

5

إحدى اللجان الاستشارية التابعة لليونسكو توصي بإضافة ”المعرفة بكيفية إنتاج المشروبات الكحولية التقليدية في اليابان“، مثل الساكي والـ شوتشو، إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي. ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن ذلك في اجتماع لجنة اليونسكو الذي يبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول في باراغواي.

وفاة فنان المانغا ”أوميزو كازو“ في 28 أكتوبر/ تشرين الأول عن عمر يناهز 88 عامًا. وكان معروفًا بأعماله بما في ذلك ”ماكوتو تشان“، و ”هيوريو كيوشيتسو“ (من ترجمة شيلدون درزكا تحت عنوان: زا درفتينغ كلاس روم) أو (الفصل التائه)، و ”واتاشي وا شينغو“ (من ترجمة جوسلين ألين تحت عنوان: ماي نيم إز شينغو) أو (اسمي شينغو)

6

أول منشأة تخزين مؤقتة للوقود النووي المستنفد في اليابان تبدأ عملياتها الرسمية في موتسو بمحافظة آوموري.

7

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تعلن أنها أكملت تجربة إزالة الحطام النووي في المفاعل رقم 2 في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية، حيث استخلصت عينة تزن 0,7 غرام.



عينة من الحطام النووي تزن 0,7 غرام تم استخراجها من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية وتخزينها في حاوية خاصة. ( بإذن من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية؛ © جيجي برس)

شركة نيسان تعلن أنها ستخفض قدرتها الإنتاجية العالمية للسيارات بنسبة 20% وقوتها العاملة بنحو 9 آلاف شخص.

8

الممثل الكوميدي ماتسوموتو هيتوشي يسحب دعوى التشهير التي رفعها في البداية على مجلة ”شوكان بونشون“ بعد نشرها مقال ذكرت فيه أنه اعتدى جنسياً على امرأتين.

9

نادي ”تشيبا لوتي مارينز“ يعلن أنه سيرسل رامي الكرات ”ساساكي روكي“ إلى دوري البيسبول الرئيسي الأمريكي.

10

كاسحة الألغام ”أوكوشيما“ التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تغرق قبالة محافظة فوكوكا بعد اندلاع حريق على متنها، واختفاء أحد أفراد طاقمها.

11

إعادة انتخاب ”إيشيبا شيغيرو“ رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وإعلانه عن تعديلات في حكومته.



إيشيبا شيغيرو (وسط الصورة) وحكومته في صورة تذكارية التقطت في القصر الإمبراطوري في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. (© كيودو)

12

المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي ينشر توقعات تشير إلى أن الأسر المكونة من فرد واحد من المتوقع أن تشكل أكثر من 40% من جميع الأسر في 27 محافظة بحلول عام 2050. كما يتوقع أن الأسر المكونة من شخص واحد يزيد عمره عن 65 عامًا ستشكل أكثر من 20% من الأسر في 32 محافظة.

وفاة حامل لقب يوكوزونا السابق كيتانوفوجي عن عمر يناهز 82 عامًا. وقد عمل بعد تقاعده كمدرب للأبطال تشيونوفوجي وهوكوتومي، وكان معلقًا شهيرًا على نزالات بطولات السومو.

13

هيئة تنظيم الطاقة النووية ترفض رسميا طلب شركة الطاقة الذرية اليابانية بإعادة تشغيل المفاعل الثاني في محطة تسوروغا للطاقة النووية في محافظة فوكوي، بسبب احتمال وجود خلل نشط تحت مبنى المفاعل.

14

المفاعل رقم 1 في محطة تاكاهاما للطاقة النووية التابعة لشركة كانساي للطاقة الكهربائية في محافظة فوكوي يصبح أول مفاعل في اليابان قيد التشغيل منذ 50 عامًا.

15

وفاة الأميرة يوريكو، العمة الكبرى للإمبراطور ناروهيتو، عن عمر يناهز 101 عام. وقد أقيمت مراسم جنازتها الرئيسية في طوكيو في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.



الأميرة يوريكو في أبريل/ شباط 2010. (© جيجي برس)

رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة ليما في بيرو. وتعهد الزعيمان بالعمل نحو إقامة علاقات استراتيجية مفيدة للطرفين.



رئيس الوزراء إيشيبا شيجيرو (على اليسار) والرئيس شي جين بينغ يلتقيان لأول مرة في ليما في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. (بإذن من مكتب العلاقات العامة بمجلس الوزراء؛ © أيه إف بي/جيجي برس)

17

إعادة انتخاب مُحافظ محافظة هيوغو السابق سايتو موتوهيكو بعد استقالته في أعقاب تصويت بالإجماع بحجب الثقة من مجلس المحافظة بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة.

أربعة مرشحين يتنافسون على منصب الزعيم القادم لحزب ”نيبون إيشين نو كاي“، ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. هذا وقد انخفض إجمالي مقاعد الحزب من 43 إلى 38 في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول.

19

وفاة الشاعر الياباني ”تانيكاوا شونتارو“ عن عمر يناهز 92 عاما. وهو الذي كان معروفًا بريادته الشعرية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية لأعمال من ضمنها ”إيكيرو“ (”لنحيا“) و”نيجو أوكو كونين نو كودوكو“ (”ملياري سنة ضوئية من العزلة“).



تانيكاوا شونتارو في 2017. (© جيجي برس)

20

الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو يتوصلان إلى اتفاق مع حزب الشعب الديمقراطي المعارض للنظر في اقتراح الأخير برفع حد الدخل الضريبي من 1,03 مليون ين وخفض ضرائب البنزين.

محكمة منطقة يوكوهاما ترفض الدعوات لوقف الرحلات الجوية الليلية والصباحية في قاعدة أتسوغي الجوية بمحافظة كاناغاوا، والتي يستخدمها الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي بشكل مشترك، لكنها أمرت المحافظة بدفع 5,9 مليار ين كتعويضات للمدعين بسبب التلوث الضوضائي.

22

نجم فريق لوس أنجلوس دودجرز أوتاني شوهي يفوز بجائزة اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الوطني الأمريكي، وهي ثالث جائزة من نوعها يحصل عليها في الدوريات الكبرى، ليصبح أول لاعب متخصص كضارب للكرات يحقق هذا الإنجاز.

23

رئيس الوزراء إيشيبا يحضر اجتماعا لمجموعة من عائلات المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية، والذين يطالبون بعودة ذويهم.

26

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) توقف اختبارًا أرضيًا لصاروخها الذي يعمل بالوقود الصلب ”إبسيلون إس“ بعد اندلاع حريق في مرحلته الثانية في مركز تانيغاشيما الفضائي. جاء ذلك بعد انفجار وقع أثناء اختبار ”إبسيلون إس“ في يوليو/ تموز 2023.

27

يامادا هيديو رئيس مكتب الادعاء العام بدائرة شيزؤكا، يعتذر إلى ”هاكاماتا إيواو“ بعد تبرئته عقب احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لعقود من الزمن.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: يامادا هيديو، على اليسار، يعتذر إلى هاكاماتا إيواو، في وسط اليمين، في مدينة هاماماتسو، شيزؤكا، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. © جيجي برس، بوول فوتو)